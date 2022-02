Rájár a rúd a magyar pulykatartókra: ijesztő, ami a piacon történik

Magyarország pulykaállománya nagyjából stabilnak volt mondható az elmúlt öt évben, 2015-től 2020-ig ugyanis jellemzően 2,7 és 2,9 millió példányt tartottak a hazai baromfitenyésztők - írta az Agrárszektor. 2015-ben a magyar baromfitenyésztők 2,85 millió pulykával rendelkeztek, az állományban pedig 2016-ra minimális mértékű növekedést lehetett tapasztalni, amely a december eleji felméréskor közel 2,87 millió állatból állt – derült ki a KSH statisztikáiból. A növekedés 2017-ben sem állt meg, ekkor a pulykák egyedszáma meghaladta a 2,9 milliót, de aztán a következő két évben egy jelentős visszaesést lehetett megfigyelni, amelynek során előbb 2,8 millióra, majd 2,66 millióra esett vissza az állomány. A KSH jelentése szerint ez egy 6,3%-os visszaesés volt abban az évben.

A 2020-as év végén azonban ismét nőtt a magyar pulykaállomány. A KSH elemzése szerint 2020. december 1-jén a magyar baromfitartók 2,74 millió pulykát neveltek, vagyis az egy évvel korábbi értékhez képest mintegy 3,7%-kal nőtt a hazai pulykaállomány. Ennél a növekedésnél azonban azt is meg kell említeni, hogy a 2020-as év során megváltozott a szervezet adatgyűjtésének módszertana, és a közölt számok attól az évtől kezdve csak a gazdaságküszöböt elérő adatszolgáltatók adatait tartalmazták.

Magyarországon a pulykatartás a csúcsát 2005-ben érte el, amikor több mint 4,4 millió egyedből állt a hazai állomány. Ezt azonban egy erős csökkenés és egy utolsó fellángolás követte, ám 2007 óta egyre csak csökken hazánkban az itt nevelt pulykák száma. A mélypontot kétségkívül a 2013-as év jelentette, ekkor a KSH adatai szerint épp csak, hogy meghaladta a 2,5 milliót a hazai állomány. Az ágazat pedig azóta képtelen tartós emelkedést elérni, amiben komoly szerepe lehet az országba évről évre visszatérő madárinfluenza-járványoknak, amelyek során ezres-tízezres nagyságrendben kell leölni a fertőzéssel érintett telepek teljes állományát. A magyar pulykatermelőket emellett a koronavírus-járvány is érzékenyen érintette, hiszen a pulykahús főbb felvásárlói jellemzően a vendéglátóiparból és a szállodákból kerülnek ki. A tavalyi év során a koronavírus és a madárinfluenza mellett még az elszálló takarmány- és energiaárakkal is meg kellett küzdenie a magyar termelőknek.

A magyarországi pulykatermelés közel egy évtizede stagnál, jelenleg a teljes EU-s pulykatermelés 4,7%-át adja. Erről ágazatot képviselő Magyar Pulykaszövetség új elnöke, Muzsek András beszélt 2021. novemberében, a szövetség éves konferenciáján. Itt a szakember kiemelte, hogy koronavírus-járvány következtében tavaly a magyar pulykaágazat árbevétele és jövedelmezősége is csökkent, ugyanis nemcsak a vendéglátóipari forgalom visszaesése és az export csökkenése, hanem a termelői árak mérséklődése és az ezzel párhuzamosan növekvő termelési költségek is sújtották a piaci szereplőket. Muzsek András szerint a szektor válságos állapotba került, ebben a helyzetben pedig az ágazat szereplőinek újra kell gondolniuk mindent és meg kell újulniuk, amint arról az Agrárszektor is beszámolt.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható.

Címlapkép: Getty Images