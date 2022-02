Sokkoló hatású, akár 50%-os áremelés is jöhet az éttermekben: ki tudja ezt megfizetni?

Akár 20-50%-os áremelés is jöhet az éttermekben, vendéglátóhelyeken – nyilatkozta az Infostartnak a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Kovács László szerint az egyre súlyosabb munkaerőhiányt, a nagyot emelkedő béreket, illetve nyersanyag- és energiaköltséget már nem tudják másként kigazdálkodni.

A környezet hatásai, köztük a világban zajló energiaár-robbanás alól – ami az alapanyagoktól a munkabérekig, mindenre hatással van – a vendéglátás sem mentesül, így aztán árat kell emelni

– mondta Kovács László. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke megjegyezte: van olyan étterem, ahol decemberben még 25 forint volt 1 kWh villamos energia, januárban pedig már 150 forint. Az áremelkedés tehát jelentős, amit már nehéz „benyelni” annak az egyébként már nem igazán létező nyereségnek a rovására, amivel eddig a vállalkozások kalkuláltak.

A vendéglátás éppen csak kezd magához térni a koronavírus-járvány két éve húzódó „rémisztő” hatásából, ami nagy munkaerőhiányt generált. Akiknek kényszerűségből el kellett hagyniuk a szakmát, félnek visszatérni egészen addig, míg el nem múlik a pandémiás hatás, pótlásuk tehát egyelőre várat magára

- közölte az ipartestület elnöke, aki hozzátette: próbálkoznak ugyan atipikus, részmunkaidőben dolgozó vendégmunkásokkal enyhíteni a helyzeten, de ez csak részsegítséget jelent, egyelőre a képzés és a kísérletezés zajlik. Ugyanakkor a szakértő szerint a munkaerőhiány miatti jelentős béremelkedés olyanokat is visszavonzhat, akik korábban elhagyták a szakmát.

A munkaerőhiány leginkább a szakmunka területén érezhető

Hiány van szakácsokból, cukrászokból és felszolgálókból, de még a kisegítők is nagyon kevesen vannak, a szakmunkák esetében ráadásul nem is lehet egyik napról a másikra betanulni. Az elnök arra is kitért, hogy a problémák lokálisan is megfigyelhetők, főleg az üdülőterületeken nagy a hiány, de szerinte az is borítékolható, hogy a kerthelyiségek tavaszi megnyitásával fokozódni fog a vidék irányába az elszívóerő – a főváros kárára.

Végezetül azt mondta: a vendégek szempontjából egészen biztosan

sokkoló hatású lesz az akár 50 százalékos áremelkedés,

de egy idő múlva visszatérhet az emberek igénye – amihez ha fizetőképesség is társul –, ami aztán a vendéglátás újbóli felívelését jelentheti.

Címlapkép: Getty Images