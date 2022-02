Egyre több nő érdeklődik az ilyen képzések iránt: ez lehet az új slágerszakma?

A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) nem az általános féléves ütemben indítja el a képzéseit. Mivel folyamatos az érdeklődés, ezért az egyedi tematikának köszönhetően jellemzően havonta tudnak tanfolyamot indítani.

Az egyesület igyekszik a felgyorsult világ igényeihez maximálisan alkalmazkodni, ezért a legnépszerűbb képzésünket, a Felsőfokú Logisztikai Menedzser tanfolyamot sok esetben akár havonta elindítjuk

– mondta Dr. Doór Zoltán, az egyesület elnöke.

A képzés célja, hogy a sikeres vizsga után a gazdasági élet különböző területein, az egyes gazdasági szervezetekben logisztikai tervezési, szervezési, irányítási, valamint ellenőrzési feladatokat tudjon ellátni. Aktív résztvevőként tudjon közreműködni a vállalaton belüli, valamint a vállalat és a beszerzési, értékesítési piacai közötti integrált anyag- (áru-) és információáramlás szervezésében, melyhez szorosan kapcsolódik a környezetünk védelme és a társadalmi felelősségvállalás is. Továbbá képes legyen kapcsolatot tartani más vállalati területekkel-csoportokkal, és közreműködni a vállalati stratégia elkészítésében is, ezáltal információkat biztosítva például a vezetői döntésekhez.

Évente többszáz hallgató szerez Tanúsítványt, melynek 40%-a nő

A Felsőfokú Logisztikai Menedzser képzést néhány éve még 100 fő végezte el évente. Ez a szám viszont mostanra a többszörösére emelkedett. Évente nagyjából többszáz hallgató szerez nálunk tanúsítványt. Bár korábban főként férfiak érdeklődtek a logisztikai oktatások iránt, mára ez a tendencia megváltozott. A legnépszerűbb képzésünkre jelentkezők 40%-a például már nő

– tette hozzá Dr. Doór Zoltán.

A képzésben való részvétel feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen bármilyen felsőfokú, vagy logisztikai ügyintéző OKJ-s végzettséggel. Azonban akkor is tud jelentkezni, ha a szakterületnek megfelelő felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal, vagy 3 éves logisztikában eltöltött szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Több helyszínen, Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron, Kecskeméten, sőt még Nagyváradon is rendszeresen meghirdetnek kurzusokat.

Az egyesület célja a tudásátadás, melynek jegyében törekszik ezt minél könnyebben elérhetővé tenni. Egyre több vállalat korszerűsíti a logisztikai folyamatait, amelyhez elengedhetetlen a logisztikusok tudásának frissen tartása is. Ezért amellett, hogy számos nagyvárosban rendszerint meghirdet olyan logisztikai képzéseket, mint a Felsőfokú Logisztikai Menedzser, már rendszerint online kurzusokat is indít. Így a hallgatók akár a saját otthonuk kényelméből is megszerezhetik a naprakész logisztikai ismereteket.

Az online oktatást, mint sokan, mi is a koronavírus-járvány megjelenésével kezdtük el alkalmazni. A nagy sikerre való tekintettel azonban mi folyamatosan használjuk, és indítjuk újra és újra az online tanfolyamainkat is

– hangsúlyozta Dr. Doór Zoltán.

Vizsgával zárul a közel egyéves képzés

A közel egy év alatt összesen 14 szombati alkalommal kerül átadásra a sikeres vizsgához szükséges tananyag. Több mint tíz neves szakember adja át elméleti és gyakorlati tudását a képzésben résztvevőknek. Az előadások magyar nyelven zajlanak, azonban az online oktatásnak köszönhetően a világ minden pontjáról – ahol a technikai feltételek adottak – lehetőség van a tanulásra. Kizárólag a vizsga történik személyes formában az online kurzusok esetében is. A sikeres vizsga letétele után a versenypiac által elismert szigorú sorszámú tanúsítványt kapnak a hallgatók, melyben néhány személyes adaton túl, szerepel a vizsga végső érdemjegye, valamint a 3 tagú vizsgabizottság aláírása is. A képzés során átadott tudásnak egyre nagyobb a nemzetközi elfogadottsága, így igény esetén angol és német nyelveken is kérhető róla igazolás.

Tréningek azoknak, akik rövid idő alatt koncentrált tudást szeretnének

Azoknak, akik nem tudják a közel egyéves képzést vállalni, remek alternatívát nyújtanak az egyesület tréningjei.

A tréningjeink rendszerint mindössze 1-2 naposak, cserébe tematikusan biztosítanak friss és koncentrált tudást rövid idő alatt

– emelte ki az egyesület elnüke.

Az előadók a szakma legelismertebb szakembereiből tevődnek össze, ezáltal biztosítva a képzések magas színvonalát. A több mint tíz, jelenleg is meghirdetett tréning között – a teljesség igénye nélkül – olyan témákkal találkozhatunk, mint a robotok a mezőgazdaságban, folyami, tengeri vagy intermodális szállítmányozás, digitalizáció a logisztikában és a szállítmányozásban, logisztikai vezetők kihívásai, valamint a vám a logisztikai folyamatokban.

