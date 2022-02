Hatalmas áremelés: mutatjuk, mennyivel drágultak a magyarok kedvenc bútorai

Egy hónapja jelentette be a magyarországi IKEA a Pénzcentrum kérdésére, hogy bizony az egyre feljebb kúszó nyersanyagárak, és egyéb költségek miatt hazánkban is áremelés lesz. Akkor nem árulták el, mekkora mértékű lesz a drágulás, csak annyit közöltek, hogy "az áremelkedés néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed".

Most a Pénzcentrum a korábbi katalógusok, illetve az webshop-aktuális árak alapján 16 népszerű IKEA-termék árait hasonlította össze. Első körben azt néztük meg, hogy valóban csak "alacsony kétszámjegyű százalékos" áremelést eszközöltek-e tavalyhoz képest:

bár a vizsgált, kedvelt áruk közül valóban volt olyan, ami "csak" 20 százalékot, vagy annál kevesebbet drágult 2021-hez képest - már ha ez alacsonynak mondható -, de akadt olyan is, ami 30-40 százalékkal kerül most többe, mint a tavalyi katalógusban írt ára.

Ilyen például az irodák, nappalik kedvelt darabja, a Strandmon füles fotel, ami tavalyhoz képest 20 ezer forinttal kerül többe, 59 990 forintról 79 990-re emelték az árát, ami több mint 33 százalékos áremelkedés. Ugyan filléresnek mondható tétel, de 40 százalékkal emelték meg a Mulig ruhaállvány árát tavalyhoz képest, 2490-ról 3490 forintra.

Szintén tavaly óta drágult majdnem 27 százalékot a Billy üvegajtós könyvszekrény: ezért 2021-ben még 49 990 forintot kért el az IKEA, addig a friss árlistában már 56 990 forintos árcédula szerepel a neve mellett. Majdnem negyedével kell többet fizetni a Tarnö összecsukható asztalért (+ két székért) idén, mint tavaly: ennek 16 970-ről 20 970-re emelte az árát a bútorlánc.

"Alacsony kétszámjegyű százalékkal", 11,1-gyel drágult a másik népszerű üvegajtós szekrény, a Fabrikör, amiért ma 49 990 forintot kell fizetni, egy éve még ötezerrel olcsóbb volt. Hasonló mértékben emelték az Ektorp 3 személyes kanapé árát is, 119 990 helyett immáron 134 990 forintot kell érte fizetni. 15,4 százalékot drágult egy év alatt az Agam gyerekszék is, a Raskog zsúrkocsi árát pedig 8,3 százalékkal emelték fel. A Knoxhult konyhaszett 7,8 százalékot drágult, míg az Igatorp meghosszabbítható kör alakú asztal 11 százalékkal kerül többe most, mint tavaly.

Címlapkép: Getty Images