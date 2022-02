Jelentős fejlődést érhetnek el a cégek: így használhatják ki a digitalizációban rejlő lehetőségeket

HelloVidék: Hogyan hatott a járványhelyzet a digitalizáció elterjedésére a vidéki vállalkozásoknál?

Szabó Zoltán Kázmér: A koronavírus járvány hatására a magyar kis- és középvállalkozások is kezdik felismerni, hogy csak akkor képesek lépést tartani a versenytársakkal és a fogyasztói igényekkel, ha nyitnak a digitalizáció adta lehetőségek felé. Ma már vidéken is tényként kezelik, hogy nem működhet egy vállalkozás anélkül, hogy ne lenne jelen az online világban, azaz valójában a digitalizációba való bekapcsolódás és a fejlődési képesség a hosszú távú fennmaradásuk egyetlen lehetséges útja.

A VOSZ hogyan segíti a vállalkozások digitalizációjának fejlesztését?

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége élő és online előadások, konferenciák keretében értékes információkat oszt meg a tagságával. A Digitalizáció-Informatikai Szekció továbbá aktívan részt vesz az országos Ágazati Készségtanács munkájában az informatika és digitalizáció területén. Továbbá alapító tagja az országos Mesterséges Intelligencia Koalíciónak. Online platformjaink is segítik a magyar cégeket szakmai információkkal, például a vallalkozo.info portál. Továbbá interneten ingyenes online reklámfelületet biztosítunk a vállalkozások részére termékeire és szolgáltatásaira a Vállalkozók Virtuális Piactere portálján. Támogatjuk a határon túli magyar vállalkozásokat, és az azokat összefogó szövetségek munkáját. A VOSZ létrehozta a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumát, amelynek önálló online felületet is biztosítunk a vallalkozo.info portálon belül.

Mennyire alkalmazzák a mesterséges intelligenciát (MI) a vállalkozások? Miben lehet segítségére a cégeknek?

Azt figyelhetjük meg, hogy a nemzetközi és magyar nagyvállalatok új beruházásai már nem képzelhetők el mesterséges intelligenciával működtetett robottechnika használata nélkül. Ilyen terület például az autó alkatrész gyártás, továbbá a fémipar, a gyógyszeripar és a műanyagipar. A multinacionális cégek gyártói, a nagyvállalatok felismerték már a mesterséges intelligenciában és robottechnológiában rejlő lehetőségeket. A mesterséges intelligencia segítheti a hazai gyártókat a hatékonyság növelésében. Például a virtuális robotok az irodai adminisztratív munkákat végzik el emberi beavatkozás nélkül, az ipari fizikai robotoknak pedig nagy szerepük van a gyártásban és a logisztikában. A kis és középvállalkozások csak ismerkednek ezzel a technológiával, tájékozódnak, de még nem alkalmazzák látványosan.

Van-e esetleg fejlettebb régió hazánkban, ahol már rájöttek az MI-ben rejlő lehetőségekre?

Magyarországon azokban a térségekben, ahova a kormányzat segítségével multinacionális cég gyártó kapacitást, vagy logisztikai elosztó központot hoz létre, már látható ennek a fejlett technológiának a megjelenése. Ezek a térségek pl. Közép- Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Győr, Székesfehérvár térségei.

Milyen hatással lesz az MI elterjedése a munkaerőpiacra? Kiválthatja-e az emberi munkaerő foglalkoztatását, vagy épp új munkahelyeket fog teremteni a humán munkaerő részére?

A jövő elemzői azt jelzik felénk, hogy a világgazdaság értékeinek előállítását 2030-ra többségében már a Mesterséges Intelligencia által vezérelt virtuális és fizikai okosrobotok fogják végezni. Azok a vállalatok, akik részesülni akarnak az MI és a robottechnika fejlődése által biztosított jövő piaci lehetőségeiből, a készségüket nyitniuk kell már ma, 2022-ben e felé és a képességüket tanítani kell az új magas értékű, okos fejlett technológiák megértésére és bevezetésére. Itt megállnánk egy kicsit és értelmezzük az olvasóval, hogy ezeknél a cégeknél mi is következik be. Tehát azok a cégek, akik megértik és bevezetik ezeket az új technológiákat, a bevezetés folyamán nem csak saját magukat, azaz a cég vezetését tanítják, hanem a cégen belüli munkavállalókat is. Ezek a vállalkozások a jövőre nézve vonzó munkahelyeket teremtenek és a rendkívül gyorsan fejlődő technológiai változások területén nem piacot veszítenek, hanem piacot nyernek.

Milyen új munkakörök jöhetnek létre az MI alkalmazásával? Hova tartunk? Milyen kompetenciákat szükséges fejlesztenie a humán munkaerőnek, hogy együtt tudjon a jövőben "dolgozni" a mesterséges intelligenciával?

Előadásainkban és képzéseink folyamán mindig hangsúlyozzuk, hogy a humán munkaerőpiac területén először a munkavállalónak, de még a munkaadóknál is a készséget kell nyitni és fejleszteni. Azok az emberek, akik nem látják, hogy ez a rendkívüli változás minden munkahelyet fog érinteni, és erre nem állítják rá az érdeklődési készségüket, azaz legyintenek, hogy “ nem annyira aktuális ezzel még foglalkozni” , a készségük akadályozza meg, hogy az újfajta, okos megérthetőségű gyakorlati képességük kialakuljon. Ahhoz, hogy értelmezzük ezeket a mondatokat, azt kell belátnunk, hogy ha az ember nem kezdi rendkívül gyorsan, napi, szinten, célzottan optimalizálva fejleszteni a “digitális elméjét” a vállalkozások és munkavállalók területén, akkor a robotok és az őket irányító és működtető mesterséges intelligenciák kikerülhetnek a koordináló felügyeleti irányításaink alól. A folyamat már semmilyen formában nem állítható le, mert részesévé vált a világ fejlődésének.

