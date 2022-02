Elengedtük a járványt: így készülnek most a magyarok a márciusi hosszú hétvégére

Az iszonyatos munkaerőhiány és a koronavírus betett a belföldi turizmusnak, a kényszerbezárások miatt kiesett bevételt nehezen lehet pótolni. Idén azonban már talán kilábalhat a szektor a válságból, hiszen már a tavalyi év végén fellendülni látszott az itthon pihenő belföldi turisták utazási kedve. A hazai szállodák teljes bruttó forgalma 2021-ben országosan 244 milliárd forint volt, ami 25,6 százalékkal meghaladta az előző évit, de 50,8 százalékkal kisebb a 2019-ben elért 495,5 milliárd forintnál. A KSH legutóbbi adatai szerint 2021 decemberében a szállodák szobafoglaltsága országos szinten 38 százalék, Budapesten 47,2 százalék, a Balaton régióban 29,8 százalék volt - írta a Pénzcentrum.

Készülünk a hosszú hétvégére!

A tavalyi rövid kilábalási időszak után a szektor optimistán tekint az idei év első, márciusban esedékes hosszú hétvégéjére. Hiszen az utazást nem korlátozzák már a bezárások sem, és amennyiben betartják a járványügyi rendelkezéseket, úgy akár teltházra is számíthat a magyar szállodák zöme. A vendégek szempontjából is van ok a hosszú hétvégi pihenésre, hiszen már megérkeztek a számlákra az szja-visszatérítések, a SZÉP-kártyákat pedig továbbra is használhatják. Így fontos időszak érkezett el a belföldi turizmus tekintetében. Bár még korai pontos adatokról beszélni, az lap által megkérdezett hotelek teltházra számítanak.

A márciusi hosszú hévége várható forgalmáról a Pénzcentrum megkérdezte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét is, Sárvári-Deák Zsófia főtitkár elmondta, hogy mivel a foglalási időszak rendkívül lerövidült, ezért még csak most kezdődött el az érdeklődés a hosszú hétvége iránt.

A tavalyi évhez hasonlóan, amikor a korlátozások engedték a nyári időszakban és a hosszú hétvégéken a szállodák rendkívül magas foglaltsággal üzemeltek. Az idei évben is ez várható. Ráadásul az szja-visszatérítésnek köszönhetően még nagyobb érdeklődésre számítanak a hotelek. A hosszú hétvégék mindig is kiemelt időszakok voltak, számos szálloda ilyenkor teltházzal működik. Március 15. hazai ünnepnap, így ez értelemszerűen a beutazó turizmusban nem okoz jelentős megugrást

- fejtette ki a szövetség főtitkára, aki azt is elmondta, hogy a SZÉP-kártyákon lévő hatalmas összeg miatt biztosan rengeteg vendég fogja igénybe venni ezt a fajta fizetési módot. A Szövetség főtitkárát a Pénzcentrum az idei árakról is kérdezte. Mint elmondta, az árakat a kereslet határozza meg, aminek emelkedéséhez hozzájárulhat a nagyobb volumenű SZÉP-kártya forgalom, az szja-visszatérítés miatt jelentkező többletkereslet, vagy akár az is, hogy többen maradnak még belföldön a külföldi pihenés helyett. Emellett, természetesen a drasztikusan növekvő költségeket (munkabér, energia-, és készletköltségek) is biztosan részben beépítik az árakba a szálláshelyek.

Címlapkép: Getty Images