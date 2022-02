Egyre jobb a helyzet itthon: így keresnek a bolti eladók a vidéki Magyarországon

A boltos eladók december havi juttatásai alapján év végén előretört a könyvesbolt, dobogós lett. Feljebb kapaszkodott a cibőbolti eladó is, ott van az élbolyban. Az illatszerboltban, drogériákban 382 ezer forint ütötte a havi bruttó keresetek alapján az eladók markát decemberben, őket az élelmiszerboltok követték 365 ezer forinttal, majd jöttek a könyvesboltiak 363 ezerrel. A sor végén a pékárus, a zöldséges és a ruhapiac, számol be a blokk.com.

Az évközi béremelések nagyja novemberre és decemberre esett. A második félévben javult a boltos világ piaci helyzete, és novemberben, majd karácsony előtt szépen vásárolgattak a boltokban, volt is miből bért emelni. Visszaköszönt a munkaerőhiány is, ez is nyilván serkentette a béremeléseket.

A könyvesboltokban 92 ezer forint, az illatszerboltokban, drogériákban 74 ezer forint, de az élelmiszerbotokban is 72 ezer forint volt 2021-ben az évközi emelés. A cipőbolti eladó borítékja 64 ezerrel lett vastagabb év végére. Valahol bajban lehetnek az az élelmiszerpiacok, ott ugyanis három ezressel csökkentek a bérek decemberre az év elejihez képest.

A bér nyilván összefügg a piaci menettel és egyes vállalkozáscsoportok sajátosságaival. A webáruházaknál például kisebb a fizikai dolgozók aránya, a kiszállításokat az élelmiszeráruházakat nem számítva jobbára külső futárszoláglat végzi. A szállításban már jóval vaskosabbak a hó végi borítékok.

Az éves bérolló 2021-ben 130 ezer forint volt, 2020-ban ugyanannyi, 2019-ben viszont csak 104 ezer. decemberben viszont nagyot nyílt az olló, 171 ezer forintra.

Címlapkép: Getty Images