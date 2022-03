Drágulás várható a boltokban: az infláció mellett a háború is betehet az élelmiszeráraknak

Az infláció 2019-ben, majd 2020-ban is 3% fölé kúszott néhány tizeddel (3,4%, majd 3,3% kerekedett ki), 2021-ben viszont már 5,1%-nál állt meg a mutató. Mindhárom esztendőben az élelmiszerek (szeszesitalokkal, dohányárukkal együtt számlálva) drágultak a legnagyobb ütemben, 6-7% körüli mértékekben, az egyes árufőcsoportokat nézve. És súlyánál fogva nagyot rántott felfelé a mutatón 2021-ben az üzemanyag is, éves szinten 23%-kal drágult.

A drágulások nagyja 2021 második félévében köszöntött be és pörgött egyre feljebb. De januárban tovább nőtt a drágulás üteme, a boltok 10%-nál, az élelmiszeripar 16%-nál járt.

Az ukrán háború nyomán pedig február második felében a kőolaj nagyot drágult rövid idő, szinte napok alatt, és az élelmiszerek sem ússzák meg előreláthatóan magasabb árak nélkül ezt a feszültséggócot.

És akkor most mi lesz?

További drágulás, az már több, mint valószínű, az ukrán háború miatt is. A vásárlók számára a legfontosabb a napi betevők árainak alakulása, így most azt vizslatja részletesebben a blokk.com.

A boltosok nem jókedvükben írják át az árcédulákat, hiszen minél jobban ugrik egy ár, általában akkor kevesebb fogy az adott portékából. Persze, az árrugalmasság is számít, hiszen van amit akkor is vásárol a vásárló, ha az sokkal drágább, de azért ekkor is alaposan körbejárja az árcédulákat. A boltos mozgásterét ugyanakkor a vásárlók keresgélésével szemben a beszállító átadási ára határozza meg.

Az élelmiszerboltok kínálatának zöme a magyar élelmiszergyártóktól jut el a polcokra (egyébként akik között ugyanúgy vannak multik, mint az üzletláncok között). És a naptárt nézve általában előbb az élelmiszeripar emel árat, amit csak követni tud a boltos a saját árcéduláján.

Persze, az élelmiszeripar sem jókedvében emeli az árakat, ha a mezőgazdasági alapanyag, a csomagolóanyag, az energia, a szállítás, vagy éppen a munkaerő drágul. Neki sem jó, ha a legyártott portékája után nem kapkodnak a boltokban a vásárlók. Hát most együtt néztük meg az élelmiszeripar átadási árait a boltos élelmiszerárakkal. Mit is kell követni, hiszen az élelmiszeripar árai a boltos árak előtt járnak.

Az ipar árai májusban lépték át a 3%-os mértéket (3,3%-kal), majd májustól már 5%-kal többet kértek a boltosoktól. Ettől kezdve összegzünk, azzal, hogy januárban még béke volt. És a boltos árak, ha lassabban is ugyan, de követték az élelmiszeripar drágulási ütemét.

Árak máj jún júl aug szept okt nov dec jan

Gyártás +5% +6% +6,7% +7% +7,4% +9,5% +10,7% +12,7% +16,6%

Bolt +2,6% +3,2% +3,1% +3,7% +4,4% +5,2% +6% +8% +10,1%

KSH, változás: előző év azonos időszakához képest, gyártás: élelmiszerek, szeszesitalok belföldi értékesítése (dohányáruk nélkül), bolt: élelmiszerek, de szeszesital, dohányáruk nélkül (a szeszesital bolti árváltozása nem téríti el érzékelhető nagyságrendben az élelmiszerek kiskereskedelmi árváltozását)

A boltos étekárakat persze más is befolyásolja, hiszen az élelmiszeripar szállít például a vendéglátásba is, ugyanakkor a polcokon vannak azért import termékek is.

Címlapkép: Getty Images