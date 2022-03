Durvul a helyzet a magyar határon: mégis küldenünk kell csapatokat a háborúba?

Legfrissebb hírek az ukrán-orosz háborúról

A Maxar Technologies legfrissebb műholdképei szerint egy páncélozott járművekből, tankokból és egyéb logisztikai járművekből álló, 64 kilométeres katonai menetoszlop tart Kijev felé.

Hétfőn éjjel is folytatódott Kijev és Harkiv ostroma, de a korábbiaknál kisebb intenzitással. Több városban is robbanásokat lehetett ugyanakkor hallani, az ukrán hatóságok szerint sok civil áldozatot követeltek az éjszakai harcok.

Az ukrán és az orosz delegáció nem jutott megállapodásra hétfőn a béketárgyaláson, de megegyeztek, hogy újra találkozni fognak az elkövetkező napokban. Volodimir Zelenszkij közölte, elemzi a megbeszélésen elhangzottakat.

Megkezdték Ukrajna EU-s tagságának tárgyalását

Vizsgálatot indítottak Oroszország háborús bűncselekményeinek ügyében

5 millió ukrán menekült is lehet

Azt írja a theguardian.com, hogy az ENSZ menekültügyi irodája szerint eddig 360 ezer ukrán hagyta el az otthonát a csütörtök hajnalban el kezdett orosz invázió miatt. Ez a szám ugyanakkor csak a töredéke annak, amelyre most a becslések vonatkoznak: eszerint akár 5 millió is lehet menekültek száma Ukrajnából, számol be róla a Pénzcentrum.

Mégis kaphatunk felkérést a NATO-tól magyar csapatok küldésére

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára múlt hét pénteken korábban nem tapasztalt mozgósítást jelentett be a mintegy 40 000 fős Reagáló Erők aktiválásával. Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke elmondta a 24.hu-nak, mit jelentenek ezek a folyamatok a Magyarország számára.

Az egyik azonnali következmény, hogy a lépcsőzetes reagáló terveket frissítik, amire a Magyar Honvédségnek is készülnie kell. Másrészt a francia vezetésű VJTF erőkbe felajánlott magyar erőket lehívhatják, bár nem tudjuk konkrétan, hogy erre az évre milyen felajánlások vannak. Általában az MH nem harci erőket, hanem speciális erőket (CIMIC/PSYOPS, különleges műveleti, közlekedési, vegyi, egészségügyi, stb.) szokott biztosítani.

Az ukrán háborúra tekintettel most érkezhetnek majd lövész-, egyéb csapatigények is, amelyek elől nehéz lesz kitérni.

Zelenszkij aláírta Ukrajna az EU-s csatlakozási kérelmét

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy aláírta az EU-s csatlakozási kérelmet, ezzel Ukrajna indítványozta, hogy EU-s taggá válhasson. Volodomir Zelenszkij korábban pedzegette, hogy Ukrajna számára kedvező lenne a gyorsított uniós tagság. Ezt Lengyelország és Svédország is támogatta. Nagy kérdés ugyanakkor, mennyire valószínű a gyorsított eljárású EU-s csatlakozás a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

8 EU-tagország elnöke kéri, hogy vegyék fel Ukrajnát tagnak

Hétfőn közösen írt nyílt levelet Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia elnöke, amelyben kijelentették: véleményük szerint Ukrajna megérdemli, hogy a lehető leggyorsabban az Európai Unió tagja legyen.

A levél szerint, amelyet a cseh köztársasági elnök, Miloš Zeman honlapján tették közzé, az aláíró tagországok felszólítják az EU tagállamait, hogy erősítsék meg Ukrajna legmagasabb politikai támogatását, és tegyék lehetővé az uniós intézmények számára, hogy azok megtegyék a megfelelő lépéseket Ukrajna tagjelölt státuszának azonnali megadása és a tárgyalások megkezdése érdekében.

Erdogan korlátozza az oroszok hozzáférését a Fekete-tengerhez

Törökország nem hanyagolhatja el az Oroszországhoz és Ukrajnához fűződő kapcsolatait, de Ankara korlátozni fogja az oroszok hozzáférését a Fekete-tengerhez – jelentette be hétfőn Recep Tayyip Erdoğan török elnök. Jelenleg legalább négy orosz hajó várakozik a Földközi-tengeren.

Oroszország nem akarja elfoglalni Ukrajnát(!)

Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna elfoglalása – jelentette ki hétfőn az ENSZ-közgyűlés sürgősséggel összehívott ülésén Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője. A donyecki népköztársaságban és a luhanszki népköztársaságban élőket fenyegető állandó fenyegetésekre, valamint arra, hogy nincs kilátás a Donyec-medencei problémáknak a minszki egyezmények keretében történő megoldására, Vlagyimir Putyin elnök úgy döntött, hogy különleges hadműveletet hajtanak végre a Donyec-medencében. Ukrajna elfoglalása nem szerepel a terveink között – mondta az orosz nagykövet.

Oroszország a különleges hadművelet során megvalósítja azt a jogát, hogy önvédelmet gyakoroljon egy olyan rendszerrel szemben, amely atomfegyverre akar szert tenni

- tette hozzá Nebenzja.

ENSZ: a nukleáris háború gondolata egyszerűen elfogadhatatlan

Megkezdődött New Yorkban az ENSZ orosz-ukrán háború miatti rendkívüli közgyűlése. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár a nukleáris háború gondolatát is egyszerűen elfogadhatatlannak nevezte,a azt pedig, hogy Vlagyimir Putyin vasárnap készültségbe helyezte Oroszország nukleáris elrettentő erejét, a világszervezet portugál vezetője dermesztőnek minősítette beszédében.

Március 1-jén sem nyit ki az orosz tőzsde

Az orosz jegybank hétfő este ismertetett rövid közleménye szerint kedden sem lesz kereskedés a tőzsde részvény és származékos piacain. A jegybank a hétfőihez hasonlóan a keddi kereskedést is “a jelenlegi helyzetre való tekintettel” halasztotta el.

Ukrajna Oroszország azonnali kizárását követeli az Interpolból

Ukrajna Oroszország azonnali kizárását követeli a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezetéből, azaz az Interpolból. Ukrajna belügyminisztere, Denisz Monasztriszkij mindezt egy Facebook-posztban jelentette be, ahol az oroszokat azzal vádolta, hogy visszaélnek a szervezet eszközeivel, és arra használják őket, hogy politikai ellenfeleket vegyenek célba világszerte.

Ma reggel megkezdődött Ukrajna EU-tagsági eljárása

Volodimir Zelenszkij hétfőn kérelmezte, hogy vegyék fel Ukrajnát az Európai Unió tagállamai közé. Ukrajna holland nagykövete szerint elindult az eljárás az ügyben. Az Európai Unió hivatalosan is regisztrálta Ukrajna uniós tagsági kérelmét – derült ki Vszevolod Csencov, ukrajna hollandiai nagykövetének közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Csencov arról tájékoztatott, hogy átadta a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által aláírt uniós tagsági kérelmet a francia Philippe Léglise-Costának, az Európai Unió állandó képviselőjének. A jelentkezés regisztrálva van. A folyamat elindult – jegyezte meg a diplomata. (Index)

Washington még több szankciót és még több fegyvert ígért

Antony Blinken amerikai külügyminiszter még több Moszkva-ellenes szankciót és Ukrajnának szállítandó még több fegyvert ígért ukrán hivatali kollégájának, Dmitro Kulebának hétfő esti telefonbeszélgetésükben utóbbi elmondása szerint. Az Egyesült Államok nyugati szövetségeseivel együtt már számos büntetőintézkedést bevezetett Oroszország ellen amiatt, hogy megtámadta Ukrajnát, valamint jelentős fegyversegélyt nyújtott utóbbinak tavaly ősszel, majd decemberben, most pénteken pedig Joe Biden elnök utasította a külügyminisztériumot, hogy az amerikai készletekből adjanak át Ukrajnának további 350 millió dollár értékű fegyvert.

Washington viszont visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kérését, hogy az Egyesült Államok létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna légterében, ezzel megvédve Ukrajnát az orosz légitámadásoktól. Washington szerint ez nagyon veszélyes volna, mert ezáltal az Egyesült Államok kerülne nyílt konfrontációba Oroszországgal, hiszen az intézkedést az amerikai erőknek ki is kellene kényszeríteniük. A kérés visszautasításáról Jen Psaki fehér házi szóvivő tájékoztatta az újságírókat.

Százezer ukrán telepedhet le Nagy-Britanniában családegyesítés révén

A brit belügyminiszter szerint százezer ukrán állampolgár telepedhet le Nagy-Britanniában családegyesítés révén. Priti Patel a londoni alsóháznak küldött, a tárca által hétfő este ismertetett tájékoztatásában közölte: a brit kormány minden brit állampolgárnak, és mindenki másnak is, aki törvényesen telepedett le Nagy-Britanniában, lehetőséget nyújt arra, hogy Ukrajnában élő közvetlen hozzátartozóit Nagy-Britanniába hozassa.

Patel szerint ez az intézkedés önmagában százezer ukrán állampolgárnak teszi lehetővé, hogy menedékre leljen, munkát vállalhasson és igénybe vehesse a közszolgáltatásokat Nagy-Britanniában. A brit belügyminiszter közölte: a kormány lehetővé tette azt is, hogy a brit állampolgárok Ukrajnában élő közvetlen rokonai, akiknek vízumra van szükségük a nagy-britanniai beutazáshoz, az ukrajnai Lvivben kialakított ideiglenes elfogadóhelyen, illetve a Magyarországon, Lengyelországban, Moldovában és Romániában működő brit vízumosztályokon is beadhatják Nagy-Britanniába szóló vízumkérelmüket.

Kanada nem vesz olajat Oroszországtól, és fegyvert szállít Ukrajnának

Kanada egyelőre nem vesz több kőolajat Oroszországtól az Ukrajna elleni háborúja miatt, viszont harckocsi-elhárító fegyverrendszereket és ezekhez modern lőszereket szállít Ukrajnának - jelentette be hétfőn Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Indoklása szerint azért az olajimport leállítását választotta a kormány, mert ebből van az egyik legjelentősebb bevétele Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és oligarcháinak. Az orosz szövetségi bevételek több mint egyharmada a kőolajexportból származik, és bár Kanada az utóbbi években már nagyon kevés orosz olajat vásárolt, ez az intézkedés szerinte hatásos lesz. Viszont az észak-amerikai ország további fegyvereket fog szállítani Ukrajnának "az orosz hadsereggel szembeni hősies küzdelméhez" - mondta újságírók előtt Ottawában. A kanadai médiahatóságnak pedig meg kellene fontolnia, hogy az RT orosz állami tévét kivegyék a médiakínálatból az országban - tette hozzá a kormányfő.

Vizsgálatot indítanak Oroszország háborús bűncselekményei ügyében

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) bejelentette hétfőn, hogy a lehető legrövidebb időn belül vizsgálatot indít Oroszország esetleges ukrajnai háborús bűncselekményei ügyében. Karim Khan főügyész azt írta közleményében: az ukrajnai helyzet hozzávetőleges áttekintése alapján arra a következtetésre jutott, hogy megalapozottan gyanítható: háborús és emberiesség elleni bűncselekményeket is elkövettek Ukrajna orosz inváziója közben. "Tekintve a konfliktus kiszélesedését az utóbbi napokban, az a szándékom, hogy a vizsgálatba folyamatosan bevonok minden, a hivatalom hatáskörébe tartozó újabb, bármely fél által bárhol az ország területén elkövetett, gyanítható bűncselekményt" - írta közleményében.

A főügyész magyarázata szerint Ukrajna nem részese az ICC-t megalapító római egyezménynek, de elfogadta a bíróság joghatóságát a területén elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekménynek ügyében.

