Lemaradtál az szja-visszatérítésről? Ne ess pánikba, így még igényelheted az adóvisszatérítést

Ahogy arról a HelloVidék is többször írt, a kormány korábbi döntése alapján a 2021-es személyi jövedelemadó idén a 2020. decemberi átlagbér mértékéig visszajár azon gyerekesek számára, akik tavaly legalább egy napig jogosultak voltak családi kedvezményre. Egy adózó legfeljebb 809 ezer forintot igényelhetett vissza, kétkeresős családok esetében így a teljes visszajáró összeg meghaladhatja az 1,6 millió forintot.Csaknem 400-500 ezren azonban még nem kapták kézhez az szja-visszatérítést. Meddig kell várniuk, és mit kell tenniük ahhoz, hogy ők is megkaphassák a pénzt? A HelloVidék most ennek is utána járt. De előbb nézzük az előzményeket.

A személyi jövedelemadó tavaly nyáron bejelentett visszafizetése február 2-án kezdődött el. Elsőként azok kaphatták meg a visszatérítést, akik postai úton kérték a kézbesítést. Varga Mihály pénzügyminiszterök azt közölte, hogy minden jogosult család legkésőbb február 14-éig megkapja a neki járó összeget. Ehhez képest sokan a mai napig is várják a visszatérítést. Tegyük hozzá, többségében azért, mert nem igényelték vissza előre.

Az adatok szerint február közepéig 1,9 millióan összesen több mint 610 milliárd forintot kaptak kézhez, fejenként átlagosan mintegy 315 ezer forintot.

Kiderült, hova utalták eddig a legtöbb pénzt

Még február 17-én írta meg a Portfolio, hogy gárdonyi polgármester Facebook-oldalán országos adatokat osztott meg arról, az ország mely megyéibe utalták ki eddig a legtöbb pénzt. A négy rekorder szja-visszatérítést (családi adóvisszatérítést) fogadó megyét és Budapestet is listázta. Budapesten ez alapján több mint 222 ezer fő összesen 113,5 milliárd forintnyi, Pest megyében 223 334 fő 105,4 milliárd forintnyi szja-visszatérítést utalt ki az állam, a harmadik legtöbbet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol már „csak” 32,6 milliárdra rúgott az összeg (itt 78 ezer fő kapta meg a támogatást) . Utána Győr-Moson-Sopron megye következett, ahol 66 ezer fő 31 milliárdnyi visszatérítést kapott, majd Fejér megye, ahol 65 ezer fő essetében 30,9 milliárd forint volt a visszajáró pénz – derül ki Tóth István gárdonyi polgármester Facebook-posztjából.

Az adatok alapján ez azt jelenti, hogy az egy főre jutó szja-visszatérítés összege a legmagasabb Budapesten volt, ahol egy főnek 512 ezer forintot utaltak vissza, míg a legalacsonyabb a fővárosból és a négy megyéből Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, ahol ez csak 418 ezer forint volt

– írták.

Sokan viszont mind a mai napig nem kapták meg a pénzt

A médiához befutó olvasói levelek és megkeresések, valamint az adóhatóság információs vonalának leterheltsége is arra utal, hogy sokan hiába várták a családi adóvisszatérítést, nem kapták meg a bankszámlájukra a kormány által kommunikált február 14/15-i határidőig. Több megyeszékhely adóhivatala előtt még az elmúlt napokban is kígyózó sorok álltak, az emberek az adóhivatal munkatársaitól próbáltak információhoz jutni.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter február 16-án azt közölte, hogy csaknem kétmillió ember jogosult a támogatásra, ebből mintegy 1,5 millió az, aki időben beadta az igénylését. Ők időben meg is kapták a nekik járó összeget. Aki nem adta be a megfelelő dokumentumokat időben, azok számára legkésőbb májusban érkezhet a kifizetés – mondta. A jelenleg elérhető nyilvános információk szerint tehát

lehet még 400-500 ezer ember, aki különböző okokból nem kapta meg a családi adóvisszatérítést.

Mi lesz azokkal a családosokkal, akik eddig hiába vártak?

A legfontosabb tudnivaló, hogy minden jogosultnak jár a családi adóvisszatérítés, ez a jogot senki sem vesztheti el. Így azok, akik február 15-ig nem kapták meg az adóvisszatérítés összegét, az szja-bevallásukban igényelhetik vissza az adóból visszajáró összeget – közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. Hozzátette, hogy a pénzt a bevallás beérkezésétől számított harminc napon belül, de legkorábban 2022. március elsején utalja ki az adóhivatal.

Fontos dátum lehet a május 20-a

Az elmúlt harminc év legfontosabb adózási időszaka lehet a május 20-ig tartó személyi jövedelemadó bevallási időszak is

– tette hozzá Tállai András. A jelentőségét egyrészt az adja, hogy március 1-jével megkezdődik a családi adóvisszatérítés második körös kiutalási szakasza, másrészt az, hogy ennyi pénzt még soha nem kaptak vissza a gyermekes családok, a várandós kismamák és a saját jogon családi pótlékra, illetve rokkantsági járadékra jogosultak – részletezte.

Nincs minden veszve, így szól a rendelet

Az szja-bevallásban igényelhetik vissza az adót azok, akik elmulasztották december 31-ig a kiutaláshoz szükséges nyilatkozatot leadni, valamint azok az egyéni vállalkozók, őstermelők és bérbeadók, akik 2021-ben csak olyan jövedelmet szereztek, ami után saját maguk fizették meg az adóelőleget

– mutatott rá Tállai András államtitkár, hozzátéve, hogy sokaknak még a február 14-ig kézhez kapott összegen felül, az szja-bevallás benyújtását követően is járhat vissza adó; például azoknak, akik tavaly a munkabér mellett ingatlan- bérbeadásból vagy őstermelői tevékenységből is szereztek jövedelmet.

Érdemes erre is odafigyelni: ezen is elcsúszhatott sok magyar adóvisszatérítése

Aki nem kapott szja-visszatérítést, az ne a NAV-ot hívja, hanem nézze meg az M30-as munkáltatói igazolását, hogy abban szerepel-e levont adóelőleg. Pont ennyit kellett ugyanis most visszakapniuk

– hangsúlyozta a Pénzcentrumnak Angyal József okleveles adószakértő.

Aki nem kapott, az az szja- bevallásában a családi adóalapkedvezmény házaspárok, élettársak közötti átcsoportosításával juthat még hozzá jelentős összeghez. Ehhez viszont a NAV bevallástervezete semmilyen segítséget nem fog nyújtani

– tette hozzá a szakember.

NAV-kisokos készült a legfőbb tudnivalókról

Tömegesen vannak még olyanok, akik arra kíváncsiak, hogy a februári kifizetés elmaradása után mit tehetnek, hogy ne essenek el végleg a tavaly befizetett személyi jövedelemadójuk visszafizetésétől. Számukra nyújt segítséget a NAV, az adóhatóság szja-visszatérítés tematikus oldalán megjelent új menüpont, amely ITT is elérhető.

Az adóhatóság itt hét kérdés-válaszban tisztázza, hogy mi jár vissza, milyen jövedelem adójára érvényesíthető ez a támogatás, mennyi lehet az szja-visszatérítés összege, milyen jövedelmek után nem jár adó-visszatérítés, és honnan lehet megtudni, hogy valakinek mennyi szja-visszatérítés jár.

Az, akinek a jövedelméről a NAV-nak nem volt információja, és ezért nem kapott szja-visszatérítést februárban, az adóbevallási tervezet kiegészítésével vagy önállóan elkészített 21SZJA-bevallás benyújtásával igényelheti a visszatérítést. Ide tartozik például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülő és az, aki az összevont adóalapba tartozó jövedelme után saját maga fizeti az szja-t (például magánszemélynek ingatlant ad bérbe), és nincs mellette munkaviszonya vagy nincs kifizetőtől származó jövedelme

– közölte a NAV.

Szintén az szja-bevallási tervezet kiegészítésével vagy az önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásban igényelheti az szja-visszatérítést az, aki 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerzett, a családi kedvezményt év közben érvényesítette, de a kiutaláshoz szükséges adatokról nem nyilatkozott 2021. december 31-ig (elmulasztotta a VISSZADO nyilatkozatot leadni), és ezekről a családi pótlékot folyósító szerv sem szolgáltatott adatot a NAV-nak

- folytatja a NAV.

Ez a teendő akkor is, ha a magánszemély a családi kedvezményt év közben nem vette igénybe, és azt a bevallásában kívánja érvényesíteni. A bevallásban fel kell tüntetni:

a családi kedvezményre jogosító gyermekek azonosító adatait,

azt, ha a magánszemély a családi kedvezményre magzat után jogosult,

a kedvezmény összegét és a kiutalási adatokat (belföldi fizetési számlaszámot vagy a postacímet),

annak a magánszemélynek az azonosító adatait, aki ugyanazon gyermek után jogosult a családi kedvezményre.

Mi tehetünk akkor, ha kevésnek tartjuk a visszakapott összeget?

Ha valaki a februárban kiutalt szja-visszatérítést összegével nem ért egyet, akkor a NAV szerint az adóbevallási tervezete kiegészítésével vagy önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásában módosíthatja a visszatérítés összegét. A NAV a kiutalt összeget a tervezetben feltünteti. Aki a tervezet felhasználása nélkül készít bevallást, annak a februárban kiutalt szja-visszatérítés összegét szerepeltetni kell a bevallás 101. sorában.

A bevallás alapján visszajáró összeget a NAV március 1-től utalja ki.

Vagyis összességében: aki február 14-ig nem jutott hozzá az szja-visszatérítés összegéhez, de jogosult lett volna, az már automatikusan nem is fogja megkapni – neki ezt kell tennie:

Az adóbevallás-tervezet március 15-étől kezdődően érhető el, ezt a magánszemély elfogadhatja és beadja (ennek határideje május 20.), ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki.

Fajcsák Gábor, az RSM partnere és adóüzletágának vezetője korábban azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy van lehetőség ennél korábban is pénzhez jutni, mivel a bevallás NAV általi kiajánlása előtt már benyújtható a 21SZJA nyomtatványon az szja bevallás. Ily módon előbbre hozható a 30 napos kiutalási határidő napja. Ez esetben nem árt tudni, hogy a kiutalás legkorábbi időpontja 2022. március 1.

A NAV azt is hangsúlyozza, hogy visszatérítésként az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett kedvezmények levonása után fennmaradó összege jár vissza. Vagyis a levont adóelőlegből még le kell vonni a gyerekek után járó családi adókedvezmény összegét is.

Összességében:

az szja-visszatérítések kiutalásának második köre tehát legkorábban március 1-jén indul, és május 20-ig tarthat,

attól függően, hogy az érintettek mikor nyújtják be a kiegészített adóbevallásukat.

Vegyük át újra: nekik biztosan jár az szja-visszatérítés



Családi kedvezményre jogosult:



• aki gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,



• a várandósság 91. napjától a várandós nő és vele egy háztartásban élő házastársa,



• aki családi pótlékra saját jogán jogosult,



• aki rokkantsági járadékban részesül.



Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelték a gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik az szja-visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. Az szja-visszatérítés annak az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.



Bővebben A gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítése annak jár, aki 2021-ben akár csak egy napra is családi kedvezményre (volt) jogosult.Családi kedvezményre jogosult:• aki gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,• a várandósság 91. napjától a várandós nő és vele egy háztartásban élő házastársa,• aki családi pótlékra saját jogán jogosult,• aki rokkantsági járadékban részesül.Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelték a gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik az szja-visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. Az szja-visszatérítés annak az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.Bővebben ITT tájékozódhatsz!

Címlapkép: Getty Images