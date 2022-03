Új funkciót kap Debrecen legendás épülete? Mutatjuk, mi lesz a híres szállodából

Mint írták, az épület bejárásának eseményén az MCC arról beszélt, hogy az állapotfelmérés után azonnal elindul a felújítás tervezése, aminek során természetesen betartják majd a műemlékvédelmi szabályokat, hiszen céljuk az értékmentés.

A korábbi épületbejárásról ősszel a Növekedés.hu is beszámolt, képekkel teletűzdelt cikkükben a Hajós és Villányi-féle épület belső tereiben beázások látszanak. Nem csoda, hiszen nagyobb fejlesztésre pedig a kilencvenes évek óta nem kerülhetett sor. Ennek ellenére a képzéseket tavaly ősszel elindították a régi szállodarészben. Cikkükben arra is kitértek, hogy a modern bővítmény statikailag rossz állapotú. Ennek alapján az is felmerült, hogy helyére felépítik az első világháború küszöbén oda tervezett másik szárnyat, ugyanis ennek rajzai máig fennmaradtak.

Megvalósulhat az étépítés?

A 24.hu szerint a történeti stílusban való tervezés gondolata egyáltalán nem áll messze a valóságtól, mivel a Mathias Corvinus Collegium által ismeretlen áron megszerzett épületekre néhány nappal ezelőtt kiírták a közbeszerzést. A leírásban szereplő részleteket pedig az Építészfórum szúrta ki:

a hozzáépítést elbontják, az utódnak pedig illeszkednie kell majd a debreceni belváros történeti környezetéhez.

Az MCC által létrehozott Debretinum Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. által közzétett felhívás szerint a jelentkező cégeknek számos feladata lesz, hiszen a koncepciótervek létrehozása, a bontás levezénylése, illetve a környezet rendezése mellett az új építészeti tervek létrehozása sem lesz egyszerű feladat.

A győztesnek az új szárnyban tehetséggondozó központot, diákszállást, illetve mélygarázst és felszíni parkolókat kell létrehoznia, a műemléki védettségű főépületben pedig a for-profit tevékenységeket lehetővé tévő földszinti terek felett egy legalább nyolcvan szobás négycsillagos superior kategóriájú hotelt kell elhelyeznie, úgy, hogy a végeredménynek a fenntarthatóságot tanúsító BREEAM- vagy LEED-minősítést is meg kell majd szereznie

