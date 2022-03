Súlyos árat fizetünk a háborúért: ezer forintra drágulhat az étolaj, és ez csak a kezdet

Annak, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, elsősorban közvetlenül van drámai hatása emberéletekre, de áttételesen, a gazdasági következményei is hamarosan érezhetőek lesznek a világ jelentős részén, így Magyarországon is. Az orosz agresszió hatásai idehaza vélhetőleg pont az egyik befagyasztott árú fogyasztási cikken csattannak majd, írja a hvg.hu.

Ukrajna a világ legnagyobb napraforgóolaj-termelője és -exportőre. A kiviteli volument átlagosan évi ötmillió tonnára szokták tenni.

A Statista gyűjtése szerint az ország a 2020-2021-es üzleti évben 5273 millió tonna nyers napraforgó-olajat adott el külföldre, ám mindezt úgy tették, hogy tavaly áprilisban az ukrán kormány limitálta a termék exportját, hogy kordában tartsa a hazai árakat. 2021-2022-re már 6650 millió tonnás kiviteli volument prognosztizálnak. Az export közel felét az Európai Unió szívja fel.

A háború miatt pedig most az étolaj, illetve bármilyen növényi olaj drasztikusan meg fog drágulni a világpiacon, nyilatkozta a lapnak Raskó György agrárközgazdász, volt államtitkár.

Ez a magyarokra nézve annyit jelent, hogy amikor itt májusban az árbefagyasztásnak vége lesz, 25-30 százalékos drágulás jön a kiskereskedelemben, de nemcsak az étolaj, hanem a cukor meg a liszt ára is nagyon föl fog menni. Ez az áremelkedés egészen biztosan bekövetkezik

- mondta Raskó. Szerinte a boltosok is tisztában vannak azzal, hogy mi az a határ, amit még elviselnek az emberek. A volt államtitkár úgy véli, az áremelkedés olyan szintű lesz, hogy ezt a határt már átviszi, és a fogyasztók az étolaj helyett át fognak térni állati zsírra vagy egyéb zsiradékok fogyasztására.

Valószínűleg a literes, jó minőségű étolaj ára meg fogja közelíteni az ezer forintot.

Ami a következő termést illeti, közeleg a napraforgó vetésének az időszaka. Ez hagyományosan áprilisban történik, a talajt azonban lassan már elő kell készíteni rá. Ha a konfliktus gyorsan lezárul, ez nem feltétlenül fog elcsúszni, de Raskó szerint a napraforgó olyan elképesztő világcsúcs-árszinten van, amiről biztos, hogy a majdani aratás idején sem fog visszacsúszni.

Ha Ukrajna valamilyen formában devizát akar magának, akkor meg kell oldania a termékek exportját, ami évi 25 milliárd dollár körüli értéket jelent, magyarázza Raskó. Az ország kikötői kapacitásait viszont állítólag erősen szétbombázták az oroszok, ami önmagában is árerősítő tényező, folytatja a szakember, és ha emiatt az unió nem tud vásárolni tőlük, akkor, bármely más forrásból szerzi is be a hiányzó termékmennyiséget az államszövetség, az biztos, hogy a váltás miatt további drágulással kell számolnia.

Az étolaj már eddig is rekorddráguló volt

Az, hogy a kormányzati árstop a tavaly októberi szintre vetette vissza a kiválasztott termékek árát, az étolaj esetében mintegy 12 százalékos árcsökkenést jelentett. Tavaly februárhoz képest viszont még az árstoppal együtt is 10 százalékkal drágább az étolaj, mutatott rá a Privátbankár. Nem csoda, hiszen az egész tavalyi évet tekintve sem volt jobb a termék helyzete: a havi áremelkedéseket átlagolva övé volt a legnagyobb drágulás tavaly - csaknem 30 százalékos.

Címlapkép: Getty Images