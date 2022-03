Orbán Viktor: Amit most látunk, a válság eleje

A magyar kormánynak rengeteg feladata van - mondta a miniszterelnök, nemzetbiztonsági és humanitárius teendőkre utalva. Az egészségügyi minisztériumnak is sok feladata lesz.

"Sokan jönnek, akik nincsenek beoltva, őket be kell oltani"

- mondta Orbán Viktor.

"Megkezdtük a tárgyalásokat a munkaadókkal is"

- mondta el miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy adunk segítséget a menekülteknek munkakeresésben is.

Mi a békében vagyunk érdekeltek

- mondta a miniszterelnök, hozzátéve: a háború kárvallottjai Ukrajna a szomszédos országok lesznek, köztük Magyarország. Nagyobb számú menekült érkezése esetében a V4-ekre nehezedik majd a terhek nagy része, ezért kell közös menekültpolitikát kialakítani.

Egy másik Európában fogunk élni néhány év múlva

- mondta el Orbán Viktor Németország fegyverkezése kapcsán. A német haderő gyakorlatilag a II. világháború óta nem létezett, ennek viszont most vége. Minden ország olyan erős, amennyire a szövetségesei. Arról is beszélt, hogy a NATO csak akkor véd meg minket, ha magunkat is meg tudjuk védeni.

Címlapkép: Getty Images