Egyre több pár mond le a milliókról: közeleg a babaváró alkonya?

Ahogy a Pénzcentrum írja, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint a január, a korábbi években megszokottakhoz hasonló visszaesést hozott a magyar családok hitelfelvételi kedvében. A lakosság 29,03 milliárd forintnyi babaváró támogatást, 32,52 milliárdnyi személyi hitelt, illetve 108,29 milliárd forintnyi lakáskölcsönt vett fel a bankoktól. Ez egyedül a lakáskölcsönök esetében jobb, mint az előző hónapban jelentett számok. A babaváró ráadásul történetének leggyengébb eredményét könyvelte el.

Abban, hogy a januárban folyósított babaváró támogatások összege alacsonyabb az egy hónappal korábbinál, önmagában semmi meglepő nincs. A lakosság hitelezési kedve ugyanis év elején mindig alacsonyan nyit. A visszaesés közel 30 százalékos mértéke, és a tény, hogy historikusan a hitelforma bevezetése óta egyetlen hónapban sem folyósították azt ilyen alacsony értékben viszont már jóval árulkodóbb lehet.

Az új hitelszerződések mostani, 29,03 milliárd forintos összege ráadásul az eddigi mélypontnak számító tavaly januári számhoz képest is 19 százalékos visszaesést jelent. Így könnyen elképzelhető, hogy ez már a támogatási forma hattyúdala. A jogosultak köre folyamatosan csökken, ez pedig várható volt, hogy idővel hosszabb távú visszaesést hozhat a babaváró hitel iránti érdeklődésben. Van azonban olyan körülmény, ami a babaváró kölcsön további sikere mellett dolgozik.

Az egyik ilyen az otthonfelújítási támogatás bevezetése, ami még a lakáshitelek piacán direkt, a babaváró esetében közvetett módon növelheti a folyósított hitelek összegét. Ez pedig rövid távon is hatással lehet(ett) a kihelyezett babaváró támogatások összegének alakulására. Így a mostani számok ellenére egyáltalán nem elképzelhetetlen azok stagnálása, vagy akár ideiglenes további növekedése sem.

Ennek oka, hogy a babaváró hitel jól kombinálható lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni. A babaváró összegét a hitelintézetek 75 százalékban számíthatják be önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

A babaváró hitel által elnyert támogatást a Duna House tavalyi kutatása szerint az igénylők közel 70%-a ingatlanvásárlásra használja fel. Csak használt lakás vásárlásához közel 1,3 milliárd forintnyi babavárót használtak fel náluk tavaly a nyári időszakig, vagyis a hitelforma legutóbbi felívelésének kezdetééig. A babaváró és a lakáshitelek teljesítménye tehát nagyban függ egymástól.

Elfordultak a magyarok az oltártól

A KSH januári házasságkötési statisztikái szerint az év első hónapjában három éves mélyponton volt a menyegzők száma. Összesen 2231 pár kötött házasságot, ami 20 százalékkal, 541 lagzival kevesebb a 2021. januárinál. Ez azért is meglepő, mert mert 2019-ről 2020-ra, tehát a korábbi rekordévről a koronavírus járvány által válságba taszított évre még 16 százalékkal többen kötötték össze életüket, mint az ez előző év azonos hónapjában és tavaly is csak marginális volt a visszaesés az egy évvel azelőtti számhoz képest.

Valószínűleg idén már akkora felívelések sem várhatóak majd a kimondott igenek számában, mint amiket az elmúlt két évben megszoktunk. A pandémia miatt elhalasztott házasságkötések többségét ugyanis valószínűleg tavaly már megtartották. Persze nem kizárt, hogy a járványügyi korlátozások hétfőn életbe lépő feloldása az előző hónapokban okozhat egy kisebb boomot a lagzik számában.

Annyi tény viszont, hogy már tavaly augusztusban meredek visszaesés indult a menyegzők számában, ami a decemberi rövid emelkedés után januárban gyorsuló ütemben folytatódott. A visszaesés üteme és mérete is gyorsabb, illetve nagyobb a korábbi években megszokottnál. Januárban pedig nem csak éves, hanem havi összevetésben is hatalmasat zuhantak vissza a házasságkötések. December óta 48 százalékkal, tehát alig több mint az egy hónappal ezelőtti szám felére zuhant vissza a megtartott lagzik száma. Nyilván biztosan nem lehet megmondani, mi tartja távol a magyar párokat a házasodástól, de valószínűleg a babaváró közelgő kifutása és a jogosultak számának csökkenése állhat annak hátterében, hogy ilyen meredek volt a zuhanás a frigyek számában.

A visszaesés mértéke persze nézőpont kérdése A tavaly augusztusi és szeptemberi visszaesést akár az is indokolhatta, hogy a nyár korábbi hónapjaira időzítették a legtöbben a tavalyról elhalasztott menyegzőket, az év első hónapja pedig historikusan soha nem számított erős hónapnak a házasságkötések számát tekintve.

Közeleg a babaváró alkonya?

A házasságkötések számában látható, augusztus óta tartó meredek visszaesés leginkább azzal magyarázható, hogy akik akarták, már a korábbi hónapokban összekötöttek az életüket. A babaváró hitelek felvétele viszont tavaly június óta állandó visszaesést mutatott a 2020-as, és a 2019-es számokhoz képest képest is. Januárban pedig a hitelfolyósítások összege elérte eddigi mélypontját.

A hitelszerződést pedig legkésőbb 2022.12.31-ig meg kell kötni, és emiatt sokan kifuthatnak az időből az életkori vagy a tb-jogviszonyt érintő kikötések miatt. A járvány okozta válságot kísérő felmondási hullám miatt ugyanis rengeteg magyar fiatal elveszítette a munkáját. Így sokan nem tudnak megfelelni az egyik fontos feltételnek, miszerint 3 év folyamatos tb-jogviszonyt kell igazolni. Az érdeklődők jelentős része ezért esik el a lehetőségtől.

A szigorú határidők miatt így egyre kevesebben lesznek, akik megfelelnek a babaváró felvételéhez szabott feltételeknek.

Az MNB elemzője, Dancsik Bálint ezért már tavaly azt jósolta, hogy a babaváró támogatásoknál az új kibocsátások csökkenése várható majd középtávon, „a jogosult állomány fokozatos mérséklődése miatt”. Vagyis akik már megtehették, éltek a lehetőséggel, akik pedig még jogosultak, de nem igényelték, egyre kevesebben lesznek. Vannak viszont olyan szakértők is, akik azzal számolnak, hogy a babavárónak lehet még egy felfutása, a kivezetés előtt.

Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője a Pénzcentrum megkeresésére nemrég azt hangsúlyozta, hogy időbeli korlátja csak a kölcsön felvételének van, felhasználásának viszont sem időben, sem cél szerint nincs. Egyedül a gyermek megszületésének van egy határideje, méghozzá a kölcsön felvételétől számított 5 éven belül kell teljesülnie ennek a feltételnek.

A szakértő szerint ellenben annyi biztos, hogy akinek ténylegesen ingatlancél miatt van szüksége erre a kölcsönre, az hamar el is fogja költeni, így nem csak 2022-ben, de még 2023 első felében is aktívabb ingatlanpiac várható.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig úgy látja, több ezer olyan olyan fiatal lesz 2022-ben, aki nem szeretné a véletlenre bízni, hogy meghosszabbodik-e a program vagy sem, ezért inkább elébe mennek a problémának és már az év első felében igénylik a Babavárót.

A babaváró támogatásnak ugyan vannak olyan feltételei, amelyeket még lehet orvosolni, és megszerezni a jogosultságot, viszont sokan lehetnek, akik már sehogy sem fogják tudni határidőig teljesíteni azokat. Lehet, hogy a januári adatokban ennek egyre intenzívebb hatása látszik. Kétségbe esni azért nem kell. Új támogatási formák is megjelentek ugyanis a tavalyi évben, amik akár a babaváróra is jó alternatívát nyújthatnak.

Szélesedik a támogatottak köre

2021-ben elsősorban az év elején bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel határozta meg a lakosság hitelfelvételi kedvét - ez a lakáskölcsön kifizetésekben egyértelműen meglátszik. Október 4-től pedig megjelent a Zöld Otthon Program keretében az új zöld CSOK-hitel is. Ennek segítségével akár 70 millió forint kedvezményes, 2,5%-os kamatozású hitelhez is juthat egy család, akár még gyermek nélkül is. A bankokban már a zöld hitel bevezetését megelőzően nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről.

Az energia-hatékony, újépítésű ingatlanokra igényelhető hitelhez azonban meg kell felelni a bankok feltételeinek, emellett önerőre is szükség lesz. A babaváró hitel népszerűsége részben épp abban áll, hogy a segítségével - önerőként felhasználva - olyan családok is hitelhez juthattak, akiknek nem volt elég önerejük akár egy kedvezményes lakáshitelhez sem. A zöld hitel bevezetése tehát adhat egy újabb lökést a babaváró hiteleknek is, azonban olyan érdeklődés már valószínűleg nem lesz, mint a konstrukció bevezetésekor.

A zöld hitel ugyanis jól kombinálható más családtámogatásokkal, vállalt vagy már megszületett gyermekek esetén is a CSOK-kal, CSOK-hitellel, babaváróval, a jelzálog-hitel elengedés kihasználásával, lakásáfa-visszaigényléssel, és az illetékmentességgel is. Több tízmilliónyi vissza nem térítendő támogatást, és kedvezményes hiteleket kaphatnak így a családok az otthonteremtésre.

