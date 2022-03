Hatalmas bajban a hazai virágüzletek: sorra zárnak be vidéken is, mi lesz így a nőnappal?

Azt mindenki tudja, hogy a vendéglátást és a turizmust jelentősen megtépázta az elmúlt két covidos év. De a járvány és az azzal is összefüggő válság, a bizonytalanság és a régen látott vendég, a magas infláció számos más terület vállalkozóit is érzékenyen érintette, köztük a virágkereskedőket, a virágboltosokat is. Jutka és Kata 8 éve nyitották meg a Kövirózsa virág- és ajándéküzletet a szombathelyi Fő tér közelében. Ennyi idő után azt lehet mondani, egy kialakult, bejáratott vállalkozás nézett szembe az új kihívásokkal. De nem volt könnyű a túlélés, és még nincs is vége a nehéz időknek.

Ahogy a kereskedelem minden terén, itt is nagyon lehetett érezni a Covid jelenlétét. A beszerzés és a kereslet szempontjából is folyamatos volt a bizonytalanság

- mondta el a Hellovidéknek a vállalkozást üzemeltető két tulajdonos.

Tavaly érdekes nőnap volt

Ezt, ha nehezen is, de túléltük. Tavaly a nőnapot kegyelemből megkaptuk, de az is teljesen bizonytalan időszak volt. Úgy indult, hogy a korlátozások miatt március 8-án, más üzletekkel együtt nekünk is be kell zárni. Így készültünk mi is a beszerzésekkel, aztán végül a szakszervezet ki tudta harcolni, hogy ne így legyen, kaptunk egy nap haladékot. Viszont akkorra már mindenki másképp készült. Ebben a szakmában hetekre előre kell gondolkozni, leadni a beszállítóknak, hogy miből mennyit kérünk. A tavalyi egy érdekes nőnap volt

- tették hozzá.

Megváltoztak a virágvásárlási szokások

De a tavalyi év egészére is azt mondják Jutkáék, hogy minden óvatosabban történt. Nem csak a beszerzés, a keresleten is érezni lehetett, hogy megváltoztak a virágvásárlási szokások: nincsenek rendezvények, nem járnak úgy össze az emberek. Az esküvőket is csak szűk családi körben lehetett megtartani, nem dominált annyira a virágdekoráció sem. Elmaradt a „vendégségbe megyek, viszek valamit” típusú vásárlások jó része.

A másik nagy probléma, amivel az összes hazai a virágboltosnak és virágkötőnek napi szinten szembesülni kell, hogy a multik verhetetlen áron ontják a virágokat.

Nem is mindig rossz minőségben, és olyan áron, amivel ne lehet versenyezni. Más kérdés, hogy ott azért hiányzik az a szakértelem és gondosság, ami a kiskereskedőknél megvan. Nem ápolják úgy, nem öntözik a virágot, nincs meg hozzá a szakértelem és a munkaerő. Betolják a virágot ugyanabba a terembe, ahol a többi áru is van. Ha nem kap vizet, fázik, nem a megfelelő hőmérséklet van körülötte, csökken az élettartama.

Bejön hozzánk a vevő és megkérdezi, miért kerül 6.500 forintba ez a virág, amikor a nagy élelmiszeráruházban szinte fele az ára. Ebben benne van az is, hogy a multi-láncok nem ebből akarnak megélni, ott vevőcsalogató, valójában inkább csak marketingfogás. Persze az az áru nem lehet olyan, mint egy szépen, a vevő igényeihez szabottan megkötött csokor. És mivel országos szinten csökken a kereslet, azt a termelőt is meg lehet érteni, aki, miután sok pénzt befektetett a fóliasátorba, beletette sok ember munkáját, inkább eladja olcsón a húszezer szál tulipánját egyben. Nem mer kockáztatni azzal, hogy felviszi a nagybani piacra, és ott esetleg az áruját nem tudja eladni. Meg lehet érteni, de ezzel saját magunk alatt vágjuk a fát. Rengeteg virágüzlet zár be, naponta hallani erről.

- tette hozzá Kata.

A rossz hírek ellenére Jutka és Kata, miután eddig kitartottak, azt mondják, azért látják már a felfelé ívelő tendenciát is. A karácsony utáni időszak és az azt követő február mindig gyengébb. Idén a Valentin nap sem hozott áttörést.

A nőnap az első lehetőség, hogy a hosszú nyomasztó időszak után.

Most úgy gondolkodnak, hogy ha kell, kockázatvállalás helyett a gyors tűzoltásban kell bízni: ha kell, gyorsan beszerezni, minthogy azt vállalni, hogy rajtuk maradjon az áru.

Egy csokor 30-40 százalékkal kerül többe

A Hellovidék kérdésére elmondja még Kata és Jutka, hogy rég nem látott szinten mentek fel a virágárak.

Amit eddig megkaptunk 5-600 forintért, azt most 1.000-ért tudjuk megvenni. A beszerzési ár majdnem a duplája lett, van olyan vágott virág, ami egy éve 800 forintért tudtuk adni, most 1.200-1.600 forintot kell kérnünk érte. Bonyolultabb lett a szállítás, a holland tőzsdén is hasonlóképpen mentek fel az árak. És ha valamennyire különlegesebbet, extrábbat akarok adni, a kiegészítőket is hozzá kell számítani. Egy virágcsokor nem csak a virágból áll: többféle zöldeket, a díszpapírt, a szalagdekorációt is bele kell számítani. Egy igazán mutatós kompozícióhoz a zöldeket is gazdagabban kell rakni. Így azt lehet mondani, hogy egy csokor 30-40 százalékkal kerül többe, mint korábban. Úgy kell kikalkulálni az árat, hogy ki tudjunk minden költséget gazdálkodni. Van egy fix rés, amit rá kell rakni, és ha ezt nem bírja el, ide sem hozom.

A vásárlói szokások változásával kapcsolatban elmondják még, hogy ha bejönnek is a vevők,

egyenként lényegesen kevesebb virágot vesznek.

Aki eddig nagyobb, több szálas csokrokat szokott vinni, kisebbet kér. A csokrok kisebbek lettek, az áruk viszont nem. Azt is tapasztalják, többen sajnos kezdenek leszokni a virágról, mert vannak fontosabb, alapvetőbb vásárolni valók, amikre kell a pénz. Így nézve luxustermék lett a virágcsokor, ez az egyik első dolog, amiről ha kell, lemondanak.

A jelenlegi és várható trendekről Jutka és Kata azt mondja, a Covid ebből a szempontból is felforgatta szokásos rendet.

Nincsenek nagy virágos szakmai bemutatók, fórumok, virágkötészeti kiállítások.

Vagy ha vannak, annak, akkor online tartják meg őket, és ez nagyon lekorlátozza a lehetőségeket.

Milyen nőnapi csokrot ajánlanak?

Végül a nőnap előestéjén a Hellovidék természetesen azt is megkérdezte a szombathelyi virágboltosoktól, mit ajánlanak idén erre az alkalomra.

Azt gondolom, hogy az emberek annyira ki vannak éhezve egy kis tavaszra, hogy amikkel nem lehet mellélőni, azok a kis, tavaszi hagymás cserepes növények. Tavaszi hangulatot árasztanak a kis tulipánok, a jácint is. Ezek melengetik a lelket, akár adjuk, akár kapjuk őket.

Jutka és Kata elmondták még, hogy más a vidéki és más a budapesti kereslet. Sokan például vidéken olyan cserepes virágot választanak, amit utána a kertjükben ki tudnak ültetni.

Színben minden olyant ajánlanak, ami vidám. Persze ez egyéni ízlés kérdése is, és nem csak azé, aki kapja. Aki nem szereti a lilát, soha sem fog lila virágot venni, még ajándékba sem. Azt ajánlják, a tél szürkesége után, megidézve a tavasz vidámabb hangulatát, mindenképpen színesebb csokrot ajándékozzunk!

A tapasztalatuk az, hogy tavasszal a rózsaszín a legkelendőbb.

Ilyen például a csüngőkorall - a korallvirág nemesített változata - ez most újszerű, de aki ismert, megszokott növényt szeretne, annak a jácintot ajánlják.

Vegyél hazait!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a virágos szakmai szövetség arra kér, hogy a nőnapon is támogassuk a hazai vállalkozásokat: ajándékozunk Magyarországon termelt virágot!

Az agrárkamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete által készített körkép alapján az elmúlt évek nőnapi csokraiban újra divatba jött a liliom, a nárcisz és a jácint. Ugyanakkor a vörös rózsa mellett, ami szinte mindig importáru, egyre több fogy a hazai termelésű piros, pink és bordó színű rózsából. A körkép, illetve a mellé kiadott közlemény is arra felhívja rá a figyelmet, hogy a koronavírus miatt elmaradt ballagások, esküvők, családi összejövetelek következtében visszaesett a virágtermelők és virágkereskedők forgalma. Bizakodásra ad viszont okot, fogalmaztak, hogy a Valentin-napi forgalom kedvezően alakult, és várhatóan a nőnap is megnövekedett keresletet hoz.

A magyar virágkertészetekben ilyenkor az időjárás miatt még kevesebb áru érhető el, de azért bőven lehet találni idehaza termelt vágott és cserepes virágot. Az import virágokat, amik ebben az időszakban kitehetik az eladott mennyiség 60 %-át is, a nagykereskedők gyakran egyenesen a dél-afrikai vagy dél-amerikai farmerektől, vagy a holland virágtőzsdéről szerzik be.

- közölték, majd hozzátették, a hazai termelőknek kedvez, hogy egyre divatosabbak a tavaszi hagymások, a nárcisz és a jácint. Ráadásul ezek a külföldről hozott növényekhez képest kedvezőbb áron is érhetők el.

A szakmai szöövetség szerint szívesen veszik a magyarok az import vörös mellett a rózsa (itthon előállított) pink, bordó, lila árnyalatait. Nőnapkor viszont nem jellemző, hogy cserepes virágot, vagy az extrémebb színű rózsát (kék, fekete) ajándékoznánk.

A virágkereskedők egyesülete - írják közleményükben- optimista, úgy látják, hogy az elmúlt két nehéz év után nagyobb forgalmat érhet el az ágazat. Ennek a jelei a Valentin napon már megmutatkoztak, és a vásárlók is hozzászoktak a járvány okozta viszontagságokhoz, a kereskedők is megtanultak a megváltozott viszonyok közepette dolgozni. Ha pedig korlátozásoktól mentesen lehet rendezvényeket tartani, az fellendülést hoz a virágkereskedelemben.

