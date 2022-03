Így újíthatod fel ingyenmilliókból a házad 2022-ben: tömegek kérik a 3 milliós támogatást

2021. január 1-je óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakóingatlanjukat.

50 százalék az államtól: az otthonfelújítási támogatás összege

Az otthonfelújítási támogatás összege maximum 3 millió forint, a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összköltség esetén maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe. Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50%-os szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijöjjön.

Ez jellemzően azt jelenti, hogy a teljes számlaösszeg 25%-át mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő. Minderről otthonfelújítási támogatás kalkulátor is elérhető. Ez a kritérium nem vonatkozik az egyes részmunkákra, csak a teljes számlaösszegre, így például beadható olyan tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés.

Felújítási támogatás 2022: elszámolható munkák

A felújítás több ütemben és több vállalkozóval is történhet, ezek számát a rendelet nem korlátozza. Az otthonfelújítási támogatás az alábbi, számlával igazolt tevékenységek után vehető igénybe:

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, valamint belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

az épület külső festése, színezése, szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása,

tető cseréje, felújítása, szigetelése,

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

klímaberendezés beépítése, cseréje,

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést,a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

terasz, loggia, erkély, előtető építése,

térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje,

télikert kialakítása,

akadálymentesítési munka;

alapozási szerkezet megerősítése,

beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

használati melegvízrendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Lakótér bővülésével viszont a felújítás nem járhat, így például tetőtér-beépítésre vagy emelet-ráépítésre nem igényelhető a támogatás. Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén - a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat kivételével - az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Mire elég a hatmillió forint 2022-ben?

Az infláció, az építőanyaghiány és a munkadíjak emelkedése alaposan megdobta 2022-re az otthonfelújítási munkák költségét, mind az alapanyagok árát, mind a munkadíj végösszegét illetően. De nézzük meg pontosan, mire is elég hatmillió forint, ha felújítanánk az otthonunkat. Vegyük sorra, és számoljunk külön belső munkálatokkal, a ház külsejét érintő változtatásokkal, valamint a kertet se hagyjuk ki.

Ez fér bele a házon belül

Konyha

Már 2020-ban is számítani lehetett arra, hogy alapanyaghiány lesz a piacon, a folyamatos drágulás ellenére is. A lépcsőzetes áremelkedés mértéke 2-3 százalékos szokott lenni általában, de 2021 nyarán 5, majd 10 százalékot ért el ez a növekedés a lapszabászatok áruinál. De az építőiparban különösen drasztikus tendencia volt látható, 50 százalékos, sőt ennél is nagyobb drágulás. Míg 2020-ban 72 ezer forintba került egy köbméter fa, az egyszerű fűrészáru, amit még fel kell dolgozni, ez az összeg 2022-re 210-260 ezer forintra nőtt a szőrös deszkák és a sima alap gerendák esetében, de az OSB lapoknál is megfigyelhető a mintegy 10-15 %-os emelkedés

- osztotta meg a HelloVidékkel Kiss Sebastian, a Tiszaújvárosi Bútorlapszabászat ügyvezető tulajdonosa, az SH-Trade Bt. helyi képviselője.

Egy teljes konyhafelújítás, beépített bútorokkal, gépekkel, nem luxuskivitelben, munkadíjjal együtt 1,5 millió forint körül mozog, persze határ a csillagos ég.

Akinek futja rá, a tömörfát részesíti előnyben, nagyon kedvelt a bükk, a meleg színű cseresznye, vörösfenyő, de a sötétebb tölgy is. Táblásítva árulják a munkalapot, már csak felületkezelni, gömbölyíteni kell, a tölgyből egy 3 méteres szálhossznál - a szélesség a szabvány szerint konyhapulthoz mindig 60 centiméter - 65 000 Ft-ba kerül. Ezt aztán lehet matt, szupermatt vagy fényes lakkal választani. Egy három-négyméteres konyhasziget esetén ez 2 szálat jelent. A forgácslap alapú munkalapot lehet kapni különböző dekorokkal, HPL-ekkel, ez utóbbiak 4,10 méteres szálban adják, méterét dekortól függően 8400-18000 forintért, divatos most munkalapnál is a nagyon sötét, fás szín, fehérrel kombinálva.

Mindenki fejében él egy kép a tökéletes konyháról, és minden konyhai átalakítás előtt azt gondoljuk, hogy ez alkalommal minden szempontot figyelembe vettünk, már ami az igényeinket illeti. Persze az is nagyon fontos, hogy a pénztárcánkhoz is alakítsuk a funkcionalitást és a trendiséget a konyhánk esetében is.

Fentre még főleg szekrényt kérnek a konyhákban, többnyire fa fronttal vagy ezek utánzatával, de egyre több helyen felnyíló vasalatot is készítünk. A lenti részeken pedig a sínen mozgó, fiókos megoldások a kedveltek. Egy átlagos, 4-6 méter közötti konyha esetén méterenként 180 ezer anyagköltséggel és munkadíjjal számolhatunk, alacsony árfekvésű vasalattal, golyós fiókcsúszóval, ez a díjszabás semmiképp sem a prémiumkategóriás megoldásokhoz sorolható

- osztja meg velünk a szakember a konkrét számokat, amelyek persze felfelé növelhetőek, határ a csillagos ég.

A szakemberek munkadíjai változhatnak, de általánosságban elmondható, hogy a végösszegnél körülbelül annyival számolhat a megbízó, amennyire az anyagköltségek kijöttek, és akkor még nem drága mestert fogadott fel.

Fürdőszoba

A fürdőszoba-felújítás ára 150000-350000 Ft/nm, az átlag 250000 Ft/nm. Összesen 375000-3500000 Ft-ot fizetünk, átlagban 1500000 Ft-ot.

Mivel ez a helyiség az átlagnál jobban ki van téve a nedvességnek, fontos ennek megfelelően kiválasztani a felhasznált anyagokat. Gipszkartonból például impregnáltat kell venni, így 2,5 nm-nyi 1400Ft helyett 2400-ba fog kerülni. A megfelelő festékből 5l ára 4500-5500Ft a szakember szerint.

Vízszerelés anyagköltsége

A pontos árakat sok tényező határozza meg, ezért csak a főbb tételeket tüntetjük fel. A mosdóhoz a szifon 1000-85000Ft is lehet. A kádhoz 3500-25000Ft-ért tudunk venni megfelelőt. A fürdőkád lába 4000-14000Ft. A zuhanytálca vagy kád lefolyó ára 2000-12000 Ft, a folyókáé 8000-27000Ft. A mosdóhoz való lefolyó 1000-5500Ft-ba kerül darabonként.

Csövek

A lefolyócső ára 750-2500Ft/m, a csatornacső 900-2300Ft/m. A flexibilis cső darabja 500-1800Ft-ba kerül. A WC bekötő cső ára 1900-4500Ft/db. Íveket 1000-6000Ft-os darabáron szerezhetünk be.

Csempe, járólap

Az első látványosabb munkafolyamat a fürdőszoba felújítás során a hidegburkolás. A fali fürdőszoba burkolatok ára 1800-7500Ft/nm. A padlólapok négyzetmétere 1500-18000Ft-ba kerül. 25kg csemperagasztó 1100-15000Ft. Fugából 5kg-ot 2500-6500Ft-ért vehetünk. Tömítőt szintén érdemes vásárolni a berendezések rögzítéséhez, melynek ára 600-4000Ft/tubus.

Alapesetben a fürdőszoba berendezése az alábbiakból tevődik össze:

WC csésze: 15000-80000 Ft/db

WC ülőke: 5000-85000 Ft/db

WC tartály + lehúzó: 20000-75000 Ft/db

Tükör vagy tükrös szekrény: 5000-125000 Ft/db

Zuhanyzó: 50000-300000 Ft/db

Kád, sarokkád: 20000-600000 Ft/db

Mosdókagyló: 15.000-130000 Ft/db

Csap: 5000-30000 Ft/db

Radiátor: 15000-60000 Ft/db

Villanybojler: 25000-150000 Ft/db

Mivel a WC csészéket sokszor tartállyal együtt árulják, ez esetben elég csak egyszer számolni a 15000-80000Ft-ot. Extrákkal együtt azonban sokkal többet is költhetünk az itt feltüntetett átlagáraknál az egyes tételek esetében. Sima tükör helyett praktikus tükrös mosdószekrényt is vehetünk némi többletkiadással.

Beszereltethetünk 300000Ft-os hidromasszázs zuhanykabint, vagy 600000 Ft-os, hasonló funkciókkal rendelkező kádat, esetleg a 130000 Ft-os márvány mosdókagylót is. Nem meglepő módon határ a csillagos ég. Érdekesség viszont, hogy vásárolhatunk 3D nyomtatással készült csaptelepet 6 millió Ft-ért is, amelynek a tizedéből jobb esetben már akár a teljes felújítás kijön.

Panel fürdőszoba felújítása

A panel fürdőszoba csempézése, festése a kis mérete miatt nem nagy tétel. Anyagokkal, szaniterekkel együtt az elvégzendő munkáktól függően akár már 300000-700000Ft-ból kijöhet a teljes átalakítás, a felső határ 2000000Ft. Négyzetméterre lebontva az átlagár 150000-350000Ft, de panel fürdő felújítása esetén akár 600000Ft is lehet.

A fenti költségekhez pedig még számoljuk hozzá a szakemberek munkadíját. A helyszíntől függ többek között az esetleges kiszállási díj (5000-15000Ft-tól) és parkolási díj. A víz elzárása 5000Ft/alkalom, amennyiben ezt a szerelő tudja csak elvégezni. Egy kis ablak cseréje már 55000Ft-ból kijön. Az ajtó esetleges cseréje legalább 10000Ft-ba kerül. A fürdőszoba-bővítés ára szintén sok tényezőtől függ, ez esetben a bontás és a burkolás mellett falazás és ajtóbeépítés is szükséges lehet. A kád vagy zuhany elbontása 8000-20000 Ft között mozog, ehhez jön a sitt elhorása 10000 forinttól, a csempézés 1800-7000 Ft/nm, vízvezetékek szerelés 5000-45000 feladatonként, a festés 1500/nm, a kás vagy zuhany beszerelése pedig 10000-300000 Ft között mozog. A kiegészítők (törölköző-, szappan-, WC-papír tartó, szekrény) felfúrását 1500Ft/db-tól vállalják a szakemberek.

Tehát mindez nagyban függ attól, hogy mennyi időt vesz igénybe az adott feladat, de általában elmondható, hogy 150 ezer forint alatt a legkisebb, valódi felújítási feladatokra sem vállalkozik mesterember.

Külső felújítási munkálatok

Szigetelés

A rezsi nagyon megemelkedik, ha nincs a házon megfelelő szigetelés, arról nem is beszélve, hogy a keletkezett hőhidak miatt a szobák fala is elkezdhet penészesedni, amit mindenki megelőzne. Erről itt írtunk részletesen. Egy családi ház külső szigetelésének a költségei több összetevőtől függnek, de az átlagár jelenleg 900000-1,500000 Ft között mozog, persze felülettől függően elérheti a kétmillió forintot is.

Egy átlagos család éves rezsiköltsége 430-600 000 Ft között van, melynek 75 százalékát teszi ki a fűtés. A legtöbb házban a megfelelő szigetelés hiánya miatt az energia 35 százaléka a falakon, 25 százaléka az ablakokon, 15 százaléka a padlón keresztül, 25 százaléka pedig a tetőn át távozik. Ez rendkívül nagy hőveszteséget jelent. Ha nem akarjuk az utcát fűteni, már egy nap alatt is korszerűsíthetjük tetőnket időjárástól függetlenül, akár télen is.

Egy korábbi, nem reprezentatív felmérés szerint Magyarországon a háztartások rezsijük átlagosan 75 százalékát fűtésre költik, ugyanis az épületek 60-70 százalékában nincs megfelelően szigetelve sem a tető, sem a födém.

Hiába vannak modern nyílászáróink: mivel a levegő felfelé száll, a fűtési energia 25 százalékát elveszítjük a tetőn keresztül. Régebben egy korszerűtlen tetőszerkezet felújítása rengeteg kosszal, bosszúsággal járó, több hetes munkát jelentett. A tető hőszigetelése – az egyre népszerűbb innovatív fújható szigetelésnek köszönhetően – ma már az egyik legegyszerűbben, leggyorsabban elvégezhető munka.

Egyes lakóépületeknél körülményes megoldani a födém és a tető utólagos hőszigetelését, azonban a Knauf Insulation fújható hőszigetelő anyagai megoldást kínálnak az ilyen esetekre is. Ezeket a kötőanyag nélkül készülő szálas üveggyapot termékeket, a más módon nem, vagy nagyon nehezen hozzáférhető üregek kitöltésére, vagy függesztett álmennyezetek szigetelésre fejlesztették ki. Szigetelhetőek vele az üreges falak és szerkezetek, gerendás és üreges födémek, tetőterek, párnafás padlószerkezetek, borított fafödémek és kéthéjú lapostetők egyaránt. A régi, szarufák közé illesztett hőszigetelések felújítására is alkalmas.

Gyorsan, tisztán, bontásmentesen, plusz költségek nélkül

A fújható szigetelés lehetővé teszi, hogy a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban, és legprecízebben, hőhídmentesen lehessen elvégezni a munkát! Egy nap alatt kb. 160 m2 felületet is lehet szigetelni ezzel a módszerrel, ráadásul megspóroltatóak a festési, állványozási, bontási költségek, illetve az ezekkel járó felfordulás is. Mivel kötőanyagmentes, hófehér vattaszerű anyag, melyben a szálak kötik egymáshoz magukat, nem szúr és nem is porzik. Az épület teljes élettartama során állandó teljesítményt nyújt, ezért kiváló befektetés is.

A fújható szigeteléstechnológiát egyre többen választják az épületek utólagos hőszigeteléséhez. Ez az eljárás a hagyományos ásványgyapot-szigeteléshez képest ugyan drágább, viszont nincsenek bontási-helyreállítási költségek, illetve időjárástól függetlenül is kivitelezhető a munka, akár télen is

- mondta el Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója.

Terasz

Az erkély és a terasz burkolatának kiválasztásakor az időtálló minőség és a minimális karbantartási igény mellett fontos szempont, megfeleljen igényeinknek és stílusunknak. Akár modern benyomást keltő teraszról, akár a családi reggelik helyszínéül szolgáló erkélyről álmodunk, a megfelelő stílusú teraszprofil teremti meg a kívánt hangulatot.

A természetes anyagokból épített terasz örök divat, de idén a WPC a legtrendibb megoldás, még a hajópadlót is veri. Ez a bambuszőrlemény és műanyag keverék nagyon strapabíró, viszont az ára is megvan, egy 15 négyzetméteres terasz padlóburkolata 420ezer forintba kerül ebből az anyagból, hajópadlóból viszont már 300ezerből kijövünk. Ha pedig tetőszerkezetet is építtetnénk és léckerítést vagy apácarácsot is tennénk a teraszunk mellé virágfuttatónak, építőminőségű fából köbméterenként 80-95 ezer forinttal számolhatunk, ez borovi fenyőből a legidőjárásállóbb, osztályon felüli faminőségnél pedig 180 ezer forint egy köbméter. Egy átlagos, 15 négyzetméter alapterületű teraszhoz egy köbméter faanyag elegendő a tartógerendákhoz és a tetőszerkezethez, a léckerítés további 80-95 ezer forintot kóstál

- osztotta meg velünk Czérbes Ferenc asztalos.

A kert felújítására is igényelhető

A kertünkben is akad bőven olyan rész, amelynek a szebbé tételére felhasználhatjuk az állami támogatást. Erről korábban részletesen írtunk, szakembert is megkérdezve. A tájépítész szerint az ár nagyban függ a telek kiterjedésétől, az erre vonatkozó előírásokon túl még a tulajdonosi igényektől, és a helyszín adottságaitól. Ahogy fogalmaz Kiss Tünde:

Míg az építészkollégák hozzávetőlegesen tudnak a feladathoz szabott négyzetméter tervezési árral kalkulálni, ez a tájépítészeti tervezésnél nem járható út. Egy tervezési árajánlat összeállítása során abból indulunk ki, hogy a feladat mekkora munka ráfordítást igényel. Általános feladat is megkövetelheti több munkatárs több hónapos munkáját. Ez lehet többszázezres, milliós, de akár többmilliós tétel is - ahogy vannak párszáz négyzetméteres magánkertek, aztán átlagos lakótelek méretek, ám többhektáros magánbirtokok is.

Azt tapasztalják, hogy még mindig nagy a tájékozatlanság szintje kerttervezési díjvonzatok tekintetében. Kiss Tünde még részletezi:

Sajnálatos, amikor kerttulajdonosoknak túl nagy árat kell fizetniük ezért: például amikor súlyos kivitelezési hibák adódnak, vagy egy jogos célért többszörösét kell megfizetni hirtelen kényszerrel és koncepciót nélkülözve. Ezeket gyakran célszerű tervezéssel töredék áron és energiával meg lehetne oldani. A tervezés jelentősége gazdálkodási szempontból nyilván abban mutatkozik meg, hogy aránylag kis ráfordítással lehet biztonságosan, műszakilag jól előkészítetten jelentősebb összegű megvalósításba fogni. Sokan persze - nem hozzáértőként - spórolnának a sokrétű kertépítész tervezői munkavégzésen, és ez később drága vagy éppen tájrontó, a környezeti értékeket romboló lehet.

A kerttervezésnél kevésbé intenzív a drágulás az építőiparral szemben

A tervezés - a tájépítész szerint - mindig visszafogottabban reagál az efféle változásokra, egyáltalán nem jellemző olyan árszintváltozás, mint például a kivitelezések, anyagbeszerzések terén. A felfutással párhuzamosan a tervezési ágazatot inkább érintheti a feladatdömping okozta leterheltség, illetve a vállalási idővonzat. De olyan mérvű szakemberhiány nem mutatkozik, mint az építési, kivitelezési ágazatban.

Egy szép kertben fontosak a közösségi terek, hisz a kertes házak családi és baráti összejöveteleinek központi helyszínei a kerti kiülők tavasztól egészen őszig, de jó időben télen is jólesik eltölteni ott az időt egyedül vagy társasággal.

Filagória

A kerti filagória kerek vagy szögletes (négy- hat vagy nyolcszög) alaprajzú, kisebbfajta házféleség, és mindig többé-kevésbé zárt helyiség. Lényeges ismérve, hogy felül fedett, de az oldalfalnál, a padlózatnál és a korlátnál is lehet részben vagy egészben fedett, a legkedveltebb a zsindelytetős megoldás, de csak egy kis eresztető mindenképp lezárja a filagóriát többnyire toronysisak alakjában.

A filagória ára nagyon változó, hiszen készíthetünk három-öt méter tetőátmérőjútől egészen a lakodalmas sátor méretűig, felhasználási céltól függően. Persze egy átlagos magánkertbe a legtöbbször elég a kisebb változat, attól függően, mekkora vendégsereget akarnak benne nyaranta fogadni. Készítettünk már 3,6*4,6-os filagóriát 7-8 millió forintért, de szerényebb igények esetében sem hozható ki manapság hatszázezer forint alatt egy ilyen építmény. A nádtető mindenesetre nagyon megdobja az árat, de egyszerű, kezelt lécekkel fedett tető esetében sem ússzuk meg félmillió alatt.

- mondta el Györfi Zoltán.

Dézsa vagy jakuzzi a teraszra vagy máshová

Érdekes tendencia, nagyon sokan vesznek jakuzzikat a támogatásból, olyan hosszú a várólista, hogy akár 4 hónapot is várni kell az olcsóbb, egymillió forint körüli típusokra. De a jakuzzi mellett egyre többen vásárolnak jó minőségű dézsát otthonra, hiszen a dézsázás egy életérzés, a természettel összhangba kerülés, a relaxálás, a barátokkal való lazítás, feltöltődés megélése lehet.

Sokkal több víz fér bele, mint a jakuzziba, többen elférnek benne, és ugyanúgy felszerelhető bármilyen extrával vásárlói kérésre, mint egy jakuzzi, építhetünk bele fúvókákat, színes lámpákat, de a dézsázás szerintem nem erről szól. Előtte fel kell hasogatni a fát, befűteni vele, ráhangolódni, átadni magunkat az érzésnek. Volt egy idő, amikor azok vették a dézsát, akik nem engedhették meg maguknak a jakuzzit, mára ez megváltozott. Büszke vagyok rá, hogy mi a dézsáinkkal úgymond megreguláztuk a piacot. Alapfelszereltséggel a dézsáink 700 ezer forintnál kezdődnek és egészen 2,5 millió forintig felmegy az áruk, erre jöhet még persze bármilyen extra egyéni kívánságra

- osztja meg velünk Vajda Péter, aki a norvég dézsák igazi szakértője és forgalmazója.

Címlapkép: Getty Images