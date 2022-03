Kész horror lesz így a nyár: már most ennyibe kerül egy hét nyaralás a Balatonnál

Az utazási irodák bizakodóak, még semmi konkrétumot nem látnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog a háború és az infláció hatni a nyaralásokra, hiszen a családok most érkeznek a tervezési fázisban. Egyes szakértők szerint azonban megeshet, hogy sokan a belföldi nyaralás mellett fognak dönteni, annak ellenére is, hogy a gyenge forint bizony a hazai árakat is felpumpálja, de ez még mindig elfogadhatóbb lesz, mint az euróárfolyam - írta cikkében a Pénzcentrum.

Ráadásul a SZÉP-kártyák is bevethetőek a hazai pihenésnél, így a belföldi turizmussal foglalkozó szállásközvetítők bizakodóak az idei szezonnal kapcsolatban. A foglalások lassan érkeznek, egyes szálláshelyek már most elkeltek a nyárra, de a szezon már tavasszal elkezdődik.

Ha pedig nyár, és belföldi turizmus, akkor pedig a Balaton az abszolút győztes.

Csak úgy, mint az év többi napján, úgy a nyári hónapokban is a magyar tenger a legnépszerűbb, a nyári szállásokért már most elkezdődött a roham. A Szállás.hu a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a tóvidék népszerűsége egész évben töretlen, még a téli időszakban is ez a második legnépszerűbb régió a foglalások darabszáma alapján,amelyet csak csak Észak-Magyarország előz meg.

A töretlen népszerűség, elmondásuk szerint a szállásadói oldalról is megmutatkozik, hiszen a települések közül Siófok hozta a legtöbb új partnert 2021-ben a Szallas.hu számára. Régiós bontásban pedig a partnerszám 2021-ben az Észak- és Délnyugat-Balatonon nőtt a leginkább, illetve a Délkelet-Balatonon is jelentősen gyarapodtak a szállásadó partnereink.

A foglalási időablak valóban nő, azaz újra bátrabban mernek a vendégek előre foglalni. 2021 első negyedévében 8,19 nap volt az átlagos foglalási időablak, idén 30 nap körül

- fejtette ki a szállásfoglaló oldal. Hozzátették, a nyári előfoglalást támogató kampányuk már tavasszal elindul.

Az elmúlt évek trendjei alapján várhatóan a Balaton térségében található szálláshelyeket foglalják le először a legnagyobb arányban. Éppen ezért célszerű mielőbb gondoskodni a nyári szálláshelyről! Azt javasoljuk az utazni vágyók számára, hogy keressék a rugalmas kondíciókat kínáló szálláshelyeket, amelyek ingyenesen lemondhatóak és/vagy előleg fizetése nélkül foglalhatók, így 100 százalékos anyagi biztonság mellett rögzíthetik nyaralási szándékukat

- folytatták. Mint megtudtuk, a Tisza-tó is eléggé felkapott lett idén, már most vannak olyan nyári hétvégék, ahol a szállások több mint fele már teltházas ebben a térségben.

A balatoni szállások kapcsán, valamint a szezonra való felkészülésről Dr. Mörk Lászlót, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnökét is megkérdezte a Pénzcentrum, aki elmondta, hogy Magyarországon mintegy negyvenezer szálláshely aktív, működik, azonban most még csak a trendek figyelhetőek meg.

A teljes szegmensben eddig nagyjából 4 százalék körüli növekedés mutatkozott. A leghangsúlyosabb hónapok a június, július és augusztus, de a termál városokban, mint Hévíz, Bükk, Szoboszló, Sárvár, stb. két-két hónappal mindkét irányba hosszabb a szezon

- fejtette ki Dr. Mörk László, aki hozzátette, az összképet a pandémia is árnyalja, aminek a felbukkanása, felfutása nehezen kalkulálható. Reményeik szerint itt is bővülés lesz, és megjelennek az "elhalasztott utazások" is.

Az orosz-ukrán turisták elmaradása a teljes szegmensre vetítve, csak pár százalék, de ahol gyakori az e helyekről származó vendég, ott 10 százalék körüli elmaradást várunk

- tette hozzá az elnök. Szállásadói szempontból is reményekkel telve várják az idei szezont, hiszen nem csak a SZÉP-kártyák, és az szja-visszatérítések teszik lehetővé a nyaralást, de a koronavírus miatt bevezetett korlátozások is enyhülni látszanak, így már a hosszú hétvégétől kezdve várhatják a magyar turistákat a szállodák.

Címlapkép: Getty Images