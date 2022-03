Hivatalos: új autópálya-szakasz épül Nyugat-Magyarországon, régóta vártak erre

Elkészült egy szakasz az M76 autóútból a Balatonnál, így folytatódik az építkezés

Februárban átadták a forgalomnak az M76 autóút Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti 2,95 kilométeres szakaszát.

2020 októberében adták át az M76 első szakaszát az M7 autópálya Holládi csomópontja és Balatonszentgyörgy között. Az 5,6 kilométeres szakasszal párhuzamosan zajlottak a munkák a folytatásban is, Fenékpusztáig.

A 2,95 kilométeres szakaszon egy körforgalmú csomópont készült a 76 sz. főút és a 71 sz. főút csatlakozásában, valamint egy ideiglenes körforgalmú csomópont épült a szakasz végén, mely biztosítja a kapcsolatot az M76 autóút és a 76. sz. főút között az M76 autóút csatlakozó, sármelléki szakaszának elkészültéig

Balatonszentgyörgytől Fenékpusztáig 6 felüljáró épült: kettő a Zala folyó fölé, az M76 autóúton és a 76. sz. főúton. Szintén kettő a MÁV Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk villamosított vasútvonal fölé, melyeknek köszönhetően balesetveszély nélkül lehet átkelni a vágányok felett, és nem kell várakozni míg a szerelvények áthaladnak. Egy a Balatonberényi bekötő út felett az M76 autóúton, és egy a 71. sz. főút felett a 71. sz. és a 76. sz főút körforgalmi csomópontjánál.

Készült ezen kívül 4 vidraátjáró is, melyek a kis- és közepes testű emlősállatok biztonságos mozgását biztosítják a pályatest két oldala között.

A beruházás részeként megújult a Balatoni Bringakör is mintegy 1,5 km hosszon, továbbá elkészült a Sármellék felé vezető kerékpárút első szakasza is.

Az M76 autóút története folytatódik tovább. A Keszthely-Fenékpuszta és Sármellék közötti 11 kilométeres szakaszra, valamint a Sármellék és Zalaegerszeg-kelet közötti 23,6 kilométeres szakaszra 2022. február 28-án jelent meg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás felhívása.

Március 25-én délután ünnepélyes keretek között átadják a Zalaegerszegi tesztpályát. A fejlesztés kapcsolódik az M76 autóút építéséhez, hiszen a folytatásban épül majd egy olyan 10 kilométer hosszú szakasz, amely alkalmas lesz az önvezető autók tesztelésére.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásban hazai költségvetési forrás felhasználásával valósult meg. A kivitelezést a STRABAG R76 Konzorcium végezte nettó 17,3 milliárd forint értékben.

Tehermentesítő út épül Mosonmagyaróvár déli részén

A beruházás célja a 86. számú főút Mosonmagyaróvár belterületi szakaszának új nyomvonalra helyezése oly módon, hogy gyorsabb és biztonságosabb kapcsolat jöjjön létre mind a teher-, mind a személygépjármű-forgalom számára az 1. számú főút és az M1-es autópálya között.

A kivitelezésre vonatkozó szerződés hatályba lépését követően a munkaterület átadás-átvételi eljárása 2022. január 25. napján megtörtént. Jelenleg az előkészítő munkálatok közül megkezdődött a beszállítóutak kialakítása, a lőszermentesítés, illetve a vasút felett megvalósítandó műtárgy próbacölöpözése.

A 3 km hosszú déli tehermentesítő út az 1. sz. főút és a 86. sz. főút összekötésével a déli városrész tehermentesítését és az iparterület feltárását valósítja meg 2×1 sávon. Az érintett útszakasz főbb csomópontjai körforgalmú csomópontokként épülnek meg. A projekt által előírt feladat részét képezi az 1. sz. vasútvonal feletti előregyártott vasbeton hídgerendákból álló felüljáró kialakítása is. A kivitelezés során összesen mintegy 1,3 km hosszban kerékpárút és közös gyalog-kerékpárút szakaszok épülnek meg, így a belterületi részen a gyalogos-kerékpáros útvonalak kapcsolatainak rendezése is megoldódik.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést az STR Mély- és Magasépítő Kft. végzi nettó 4 milliárd 598 millió forint értékben.

Sümeg - 84-es főút, körforgalmú csomópont kialakítása

Megkezdődtek a 84. sz. főút – Tóth Tivadar utca – Fehérkő u. szintbeni csomópont körforgalmú csomóponttá átépítésének munkálatai. Az élénk forgalmat bonyolító, Sümegen áthaladó 84. sz. főút központi szerepet tölt be a városban közlekedők életében, amely megnehezíti a 84. sz. főút - Tóth Tivadar utca - Fehérkő utca csomópont használatát a keresztező forgalom számára.

A 84. sz. főút a két alárendelt úttal (Tóth Tivadar utca és Fehérkő utca) alkot egy négyágú szintbeni csomópontot. A fejlesztés keretében a csomópont körforgalmú csomóponttá épül át.

A nyári időszakban kiemelten forgalmas, Sümeg városán áthaladó és azt kettéválasztó 84. sz. főút jelentős baleseti kockázatot hordoz magában, melyet a gyalogosközlekedés jelenléte tovább fokoz. A csomópontban a gyalogos és kerékpáros közlekedés jelenleg nem megoldott, ezért a gyalogosok és kerékpárosok csomóponton történő biztonságos átvezetése érdekében a körforgalom dél-keleti ágán (a 84. sz. főút település felőli ága) egy kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint egy kerékpáros átvezetés is kialakításra kerül – a szükséges járda és kerékpárút kapcsolatokkal együtt.

A projekt keretében a jelenlegi közvilágítási hálózat átépítése is megtörténik az előírásoknak megfelelően, továbbá az érintett közművezetékek (így a hírközlés-, vízvezeték, szennyvíz-vezeték) kiváltására is sor kerül. A Fehérkő utca irányából, valamint a 84. sz. főútról érkező csapadékvíz elvezetése érdekében a csomóponton átvezetésre kerül egy nagyátmérőjű csapadékcsatorna is, mely a Tóth Tivadar utcában meglévő nyílt árokba lesz bekötve.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést az Alpok Terra Kft. végzi nettó 435 492 705 Ft értékben.

Épül a Szentgotthárdot érintő keleti elkerülő hiányzó szakasza

A projekt célja a szentgotthárdi ipari park közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatának biztosítása, és a nemzetközi elérhetőség javítása. A fejlesztés eredményeképpen közvetlen közúti kapcsolat jön létre Szentgotthárd, illetve Szentgotthárd ipari parkja, valamint az M80-as autóút szentgotthárdi külön szintű csomópontja között.

A fejlesztés eredményeképpen létrejön a közvetlen kapcsolat az ipari park és az M80-as gyorsforgalmi út között is. Javul a régió gazdasági versenyképessége, továbbá rövidülnek az elérési idők, ezáltal csökken a környezeti terhelés

A beruházáshoz kapcsolódik a meglévő közvilágítási hálózat 264 m hosszon, a vízvezeték hálózat 223 m hosszon és a szennyvízhálózat 225 m hosszon történő bővítése, valamint felüljáró kiépítése a Rábafüzesi-patak felett a szentgotthárdi bekötő út keresztezésében.

A projekt kihívást jelentő része maga a 12 hónapos, viszonylag rövid megvalósítási idő, melyben az egyes részfeladatok – közműépítés, hídépítés, útépítés – munkafolyamatainak precíz összehangolására van szükség. A munkálatok várhatóan ez év végén fejeződnek be.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi nettó 555 millió forint értékben.

Közutak tekintetében a következőkre számíthatunk 2022-ben Nyugat-Magyarországon:

A meglévő 67. számú főút Kaposfüred elkerülő szakaszának 2x2 forgalmi sávossá fejlesztése 3,1 kilométer hosszon, a Kaposvár és az M7 között megvalósuló 2x2 sávos útszakasz részeként, 2023. áprilisáig.

Az M8 autóút Körmend–Rábafüzes országhatár szakasz Szentgotthárdi különszintű csomópont és az Ipari park III. bekötő út közötti hiányzó szakasz megvalósítása, aminek tervezett befejezési határideje 2022. decembere.

Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészeit összekötő út építéséhez kapcsolódó vasúti híd megvalósítása, 2023. márciusáig.

Sopron megközelítése, M85 autóút Fertőrákos csomópont, az 8647. jelű északnyugati elkerülő út és a Sopron országhatár szakasz tartalmazza a 3,95 kilométer hosszú 2x2 sávos gyorsforgalmi út megépítését, ahol a kivitelezés tervezett befejezése 2024. június.

Az M76 autóút Balatonszentgyörgyi szakaszához folytatásaként 110 kilométeres óránkénti tervezési sebességgel 20,50 méter koronaszélességgel vasutat és a 71. számú főutat külön szintben keresztező autóút szakaszt építenek, 2022. január végéig.

Sümegen a meglévő 84. számú főút és a Tóth Tivadar utca, illetve a Fehérkő utca szintbeni, négy ágú csomópontját építik át körforgalmú csomóponttá, 2022. szeptemberéig.

A 8. számú főút Veszprém déli elkerülőjének első üteme, 2023. januárjáig.

A Magyar Közút beruházásában több mellékútvonalat felújítanak a nyugat-dunántúli régióban. Ezek az útfelújítások főképp vidéken, a kistelepüléseken élők mindennapjait könnyítik meg: a forgalombiztonság és a rövidebb utazási idők ugyanis hozzájárulnak a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, közintézmények gyorsabb, kényelmesebb eléréséhez.

A keretszerződés 2020-2024 között hazai forrásból az M7 autópálya /Budapest-Letenye/ "B" H1+H2 183+200 - 184+200 km szelvények közötti szakaszán is megvalósul, kivitelező: STRABAG Általános Építő Kft.

Megépülhet a háromsávos M1-es autópálya Bicskéig

Megjelent március 16-án a felhívás az M1-es autópálya M0-ás csomópontjától a Bicske nyugat csomópontig tartó, összesen 23 kilométeres szakaszának kapacitásbővítésére az uniós közbeszerzési értesítőben. A kiírás szerint 2x3 sávosra építik át a szakaszt.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a meglévő pályaszerkezet teljes rekonstrukciója szükséges, a földmű felső rétegének stabilizálásával.

A projektben

egy új különszintű csomópont is építenek, amihez az 1104-es út kapcsolódik majd,

a biatorbágyi csomópontot kibővítik,

három eddig is használt különszintű csomópontot átépítenek (a Sasfészek-tavi pihenőhely melletti csomópontot, a 102-es út csomópontját és a Bicske-nyugat csomópontot),

illetve a Sasfészek-tó és a Zsámbék komplex pihenőket is átalakítják.

