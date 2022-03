Készen áll a milliárdos beruházás: nyártól vehetik birtokba a kofák és a vásárlók a csarnokot

A helyhatóság közleményében azt írták, hogy az eljárás nemcsak a vásárcsarnok épületére, hanem közúti kapcsolatára, illetve a létesítményhez tartozó majdani 47 férőhelyes parkolóra is kiterjed.

A vásárcsarnok és a közúti beruházások műszaki átadásának lezárása után - várhatóan április közepén - indulnak el a használatbavételi és forgalomba helyezési eljárások, utána költözhetnek be a bérlők a csarnokba. Idézték a közleményben Auth Istvánt, a terület önkormányzati képviselőjét is, aki azt mondta, bíznak abban, hogy nyáron, legkésőbb július első felében már a vásárlók előtt is megnyithat az új épület.

A pécsi belvárosban, a jelenlegi piaccsarnoktól délre eső területen megvalósuló beruházáshoz a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán 2,5 milliárd forintot nyert el a város még 2016 végén.

A 2019 őszén megalakuló közgyűlés 2020 júliusában döntött az építkezés megindításához szükséges kiegészítő forrás biztosításáról. Ezt követően kezdhette meg az új pécsi vásárcsarnok építését 3,06 milliárd forintból a B Build & Trade Kft.

A vásárcsarnok 5600 négyzetméteres alapterülettel nyílik majd meg, és hűtőház is tartozik hozzá.

A jelenleg használt csarnok területén sajtóinformációk szerint szállóberuházást támogatna az önkormányzat.

