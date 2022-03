Kutyások, figyelem! Fontos változással indult a tavasz, ennek sok gazdi fog örülni

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán lakó Barzó Mariann kutyakozmetikus elmondta, hogy amikor a Covid miatti korlátozó intézkedések között bevezették a kutyakozmetikusok zárva tartását, a döntés eléggé rányomta az egész szakmára, köztük rájuk is a bélyeget. A zárás időszakát ennek ellenére hasznosan tudták tölteni, mivel kutyakozmetikusok képzésével is foglalkoznak, így ez idő alatt volt lehetőség egyéni oktatások megtartására. Az első hullám idején sokan home office-ban dolgoztak, elkezdték az emberek otthon lenyírni házi kedvenceiket. A gazdik számára a kutyakozmetikusok vészhelyzeti megoldásokká váltak, kivéve azoknál a kutyafajtáknál, ahol fontos volt, hogyan nyírják a bundájukat. Jelentősen, majdnem megfeleződött az ügyfeleik száma ebben az időszakban. Főleg a panel és benti kutyusokat viszik gyakran hozzá, mivel a kisállatok bundáját speciálisan kell nyírni. Velük szemben a nagyobb testűeknél a gazdik már ritkábban kérik a szolgáltatást. Az ügyfelek türelmetlenebbek lettek, ha nem a számukra szimpatikus időpontot adják, akkor könnyedén felkeresnek másik kutyakozmetikust. Idén tavaszra már kezd minden a régi kerékvágásba visszaállni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Ibrány településen élő Bodnárné Szász Judit is megosztotta velünk, hogy gyakorlatilag semmit nem észlelt a vírushelyzetből. Hozzá leggyakrabban yorki és havanese kutyákat visznek. Jelenleg új ügyfelek szerzéséhez szórólapozik és a közösségi média (Facebook, Tiktok) jelenlétét erősíti, melynek meg is van az eredménye, mert a környékbeli településekről is egyre többen veszik igénybe kutyakozmetikai szolgáltatásait.

A Hajdú-Bihar megyében, Berettyóújfaluban lakó Török Adrienn 2020 januárjában kezdett vállalkozni, előtte alkalmazott volt. Szépen ívelt felfelé az üzlete, utána jött a Covid, azt hitte mindennek vége, de kitartott. Szerencsére jól fogadták a vendégei a zárást, márcsak azért is, mert náluk vidéken a kozmetika abszolút "szezon munkának" számít. A nyitás után megértették, hogy nem mehetnek be. Minimális volt a vendég vesztése is.

A Borsod-megyében élő Horváth Réka erőteljesen megérezte a vendégek lemorzsolódást. 11 éve dolgozik a szakmában, 3 év alatt építette ki vendégkörét. Tapasztalatai szerint sokan vettek pl. LIDL-s otthonra vásárolható kutyanyíró szettet. Igaz, nem lett olyan, mint egy szakember nyírása, de rájöttek a gazdik, hogy jó ez nekik így is, és megspórolják vele az útiköltséget a munkadíjjal együtt. A vendégek vagy mentek vagy nem, pedig mindig rugalmasan adta az időpontokat és még az otthonában is fogadta őket. A régi vendégek közül is jóval ritkábban vitték a kutyákat, több hónapos kihagyással, borzalmas állapotban. Végül úgy döntött, hogy megszűnteti vállalkozását, az üzlet bérlését még a Covid első hulláma alatt felmondta és inkább máshova ment el dolgozni.

