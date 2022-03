Segítség a kocatartóknak: jövő héttől igényelhető a 4 milliárd forint, ezt kell tudni róla

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Közlöny 2022. március 25-i számában jelent meg a tenyészkoca tartása után igénybe vehető jövedelempótló támogatás részletes feltételeiről szóló rendelet, amely a már korábban bejelentett 20.000 forint/koca mértékű, jövedelempótló támogatás szabályait tartalmazza.

Kifejtette, az új, vissza nem térítendő támogatással az Agrárminisztérium célja a sertéságazat különösen érzékeny szegmensét képező kocatartók - a takarmány- és energiaárak drasztikus emelkedése által okozott és a sertéságazat szokásos ciklikus piaci nehézségein túlmutató - rendkívüli gazdasági problémáinak kezelése. Az intézkedés hozzájárul a sertéságazati termelési alapok megőrzéséhez, az érintett vállalkozások túléléséhez.

A segítség a hazai sertés termékpálya minden szintjére kihat, és a magyar fogyasztók által töretlenül kedvelt sertéshús termékek ellátásbiztonsága is fennmaradhat

- tette hozzá.

Nagy István kitért arra is, hogy az Európai Unió számos nagy sertéstartó államainak zömében az elmúlt egy évben a hazainál lényegesen nagyobb mértékű koca-állománycsökkenés következett be. Németországban például 9,4%, Lengyelországban pedig 12,7%, így látható, hogy a már eddig megtett intézkedések hasznosak és a most induló támogatási program is megfelelő időben és célzottan segít a termelőkön.

A támogatás alapja a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége (MSTSZ) igazolása vagy a kocatartó részére a 2021. évben hatósági intézkedés miatt felszámolt állományok vonatkozásában meghozott leölési határozat szerinti állatállományi létszám

- hívta fel a figyelmet a miniszter. Hangsúlyozta, a támogatás igénybevételéhez szükséges igazolás vagy leölési határozat adatai a Magyar Államkincstár rendelkezésére állnak, így ezzel kapcsolatosan a kocatartóknak további teendője nincs – sorolta a miniszter.

A támogatási kérelem benyújtásakor a termelőnek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell minősülnie, ezért amennyiben szükséges, javasoljuk a nyilvántartásba vételi eljárás mielőbbi megkezdését.

A támogatási döntést a hiánytalan kérelmeknél a Magyar Államkincstár április 14-ig hozza meg. A rendelet teljes szövege itt érhető el.

Címlapkép: Getty Images