Ezt az ágazatot semmi sem dönti be: vidéken is hasítanak ezek a cégek

HelloVidék: Hogyan változott a webáruházak hazai helyzete a járványok hullámzása alatt?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: A Webáruházak száma folyamatosan, egyelőre töretlenül nő. Ezen tendencia nem csak a pandémia hatása, de egyértelműen látszik annak hatása is. Az idősebb korosztály is, aki eddig fizikai boltokban vásárolt, ma már sokkal nagyobb lelkesedéssel vásárol online is. Ezen vásárlókört célzó webáruházak forgalma láthatóan növekedett.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: Nem lehet egységes, egyforma változásról beszélni, amely minden webáruházra jellemző lenne. Voltak, vannak e-kereskedők, amelyeket hátrányosan érintett a helyzet, és vannak olyanok, akik nyertesként kerültek ki az elmúlt időszakból.

Ami a teljes e-kereskedelmet illeti sok tapasztalattal, tanulsággal gazdagodtak a résztvevők, amely egyértelműen még nagyobb fejlődésre késztette az iparágat. A szolgáltatások javulását eredményezte ez az időszak: egyrészt a vásárlószám emelkedésével együtt járt a vevőkért folytatott verseny növekedése, másrészt az igények változása sok új webáruházat hívott életre, amelyek bizonyos esetekben a jobb szolgáltatással, kiszolgálással szereztek vásárlókat.

HelloVidék: Vidéken vagy a fővárosban nyitottak több webshopot?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: Alapvetően az e-kereskedelemben nincs annak korlátja, hogy ki honnan üzemelteti webáruházát pont ez a szép benne, teljesen terület független megoldásként kínáljuk mi is szolgáltatásunkat, ahogy azt a többi piacon levő szolgáltató is.

Logisztikai folyamatok szempontjából már inkább fontosabb, hogy országos áruleterítés szempontjából előnyösebb egy fővárosi áruelosztási megoldás, de ez sem feltétlen szab határt, ha a forgalmazott termékkörre igény van. Nem látunk területileg számottevő különbséget a nyitott áruházak terén.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: Nincs erre vonatkozó adatom, de az online kereskedelem sajátosságából adódóan nem is annyira releváns ez a kérdés. Egy webáruháznak pont az az egyik nagy előnye, hogy nincs helyhez kötve, a logisztika, fulfillment, azaz a rendelésteljesítés fejlettségének köszönhetően pedig a vásárlónak is már mindegy, hogy fővárosi, vidéki vagy külföldi webáruházból vásárol, hiszen rendelését akár 1 munkanapon belül is kézhez kaphatja.

Általánosságban azonban elmondható, hogy - pont az előbb említett sajátosság okán - webáruházakat sokkal nagyobb arányban indítanak vidéki vállalkozások, mint budapestiek, hiszen azoknak nem csak a helyi igényeket kell kiszolgálni, és nem csak a helyi keresletet kell kielégíteni. A webáruházak összessége osztozik az országos tortából, nem pedig a helyi vállalkozások egy-egy kisebb terület piacából.

Tízezer lakosra jutó fizikai (offline) üzletek száma

Tízezer lakosra jutó fizikai (offline) üzletek száma

HelloVidék: Milyen típusú termékkategóriákra volt igény az elmúlt 2 évben leginkább?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: Első négy helyen az Ajándék, Divat és ruházat, Építkezés - kert- barkács, háztartási eszközök állnak.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: A biztonságérzet az egyik legfontosabb emberi érzelem, amely a vásárlásra is hatással van. Ezért ha olyan járvány-, vírus- vagy háborús helyzet van, mint napjainkban, a vásárlási szokások megváltoznak, és ez a változás akár állandósulhat is.

Ebből adódóan három tényező lehet hatással arra, mely termékkategóriákra van online igény ilyen időszakokban: hogyan alakul a fizikai üzletek nyitvatartása, mennyire létszükséglet egy adott termék vagy termékkategória az adott élethelyzetben, és hogyan alakul a foglalkoztatás, azaz csökken-e a vásárlók, háztartások jövedelme, vagy nem változik.

A fizikai boltzár idején azokat a termékeket rendelték meg nagyobb számban online, amelyek légszükségletet elégítettek ki, de fizikai boltból nem, vagy korlátozottan voltak elérhetők. Ilyen lehet a higiénia, az élelmiszer, de pl. az online oktatás bevezetésének is voltak olyan elvárásai az eszközök tekintetében, amelyeknek egy időben kizárólag online vásárlással lehetett eleget tenni. De a szórakozóhelyek korlátozott elérhetősége is eredményezhet keresletnövekedést olyan termékkategóriákban, amelyek ezt a hiányt be tudják tölteni: játékszoftverek, társasjátékok, filmek, könyvek, stb.

Ugyanakkor az ilyen szélsőséges helyzetek velejárója lehet az is, hogy tömegek munkahelye szűnhet meg, ezáltal a háztartások bevételei csökkenhetnek. A vásárlóerő csökkenése pedig rendszerint mindig ugyanebbe az irányba mozdítja el a keresletet is.

Ilyenkor a költekezéseket igyekeznek visszafogni, jellemzően a luxuscikkek vásárlásai vagy a nagyobb értékű beszerzések elmaradnak, ritkulnak. Ha a mosógép kibírja még egy ideig, akkor annak lecserélését elhalasztják, mert ki tudja, mit hoz a jövő, mire kellhet a pénz.

Összességében viszont elmondható, hogy az online kereskedelem nem csak forgalomban fejlődött sokat az elmúlt 2 évben, de egyes mutatók alapján mintegy 5 évet ugrott előre az e-kereskedelmi evolúcióban. Ez annak köszönhető, hogy az ilyen szükséghelyzetben azok az emberek is megjelentek vásárlóként vagy vállalkozások eladóként az online piacokon, akik korábban nem, vagy csak eseti jelleggel voltak ott jelen. Fizikai üzletek pótolták jelenlétüket az online térben, és addig nem vásárlók jelentek meg megrendelőként a webáruházaknál.

HelloVidék: Mennyivel több vállalkozás nyitott webáruházat a járványhullámok, lezárások- újranyitások közepette?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: A járvány kezdetekor látható volt egy megugrott kereslet a szolgáltatások iránt, hisz mindenki próbált találni alternatívát a várható kieső forgalomra, de az is elmondható, hogy a lelkesedés a járvány megszűnése után sem szűnt meg. A bérelhető webáruház szolgáltatás során a 21 napos tesztidőszakot kihasználó ügyfelek konverziós aránya nem csökkent, sőt nőtt. Tehát ebből is látszik, hogy azon kereskedők, akik a pandémia miatt kényszerítve érezték magukat új megoldásokat keresve, mondhatni csúnya szóval "kikupálódtak" és ha nem is a fizikai boltok működtetése helyett, de azok mellett egyre többen nyitnak áruházat.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: Nincs jelenleg olyan hiteles statisztika, amely a webáruházak számát, vagy annak változását pontosan megmutatná, így csak megérzésekre alapozva lehet kimondani, hogy biztosan nagyobb volt a webáruházat nyitók száma, mintha nem lett volna járványhelyzet. Tény, hogy a webáruházak jelentős része nem termel értelmezhető bevételt, az online kereskedelem forgalmának 36%-át 10(!) webáruház teljesíti. A fennmaradó 64%-on osztozik a többi, egyes feltételezések szerint 20-30 ezer webshop. Látható tehát, hogy a mennyiségnél fontosabb a minőség, hiába nyitnak többen webshopot, ha azok nem, vagy csak csekély mértékben járulnak hozzá az e-kereskedelem forgalmának növeléséhez.

Hogyan változtak a vásárlók szokásai?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: Úgy néz ki, hogy egyre jobban kezdenek a vásárlók online fizetési megoldásokkal is megbékélni. Évekig az utánvétes fizetési megoldás volt a közkedvelt. Mára már jócskán megnőtt azon fizetési módoknak is az igénybevétele amely valamilyen online bankkártyás elfogadást biztosít, sőt mivel 2022 őszéig meghosszabbították, hogy átjárhatóak a SZÉP- kártya alszámlái, ezért is korábbihoz képest kedveltebb lett ezen fizetési mód használata a webáruházak körében.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: Nőtt azok aránya, akik legalább évente egyszer rendelnek az interneten, ezzel együtt az éves online vásárlások száma is emelkedett. Csökkent az utánvéttel fizetők aránya, és nőtt a bankkártyás fizetések részesedése is.

A szállítási módok közül a csomagpontos és csomagautomatás kézbesítés aránya növekedett, de a házhozszállítás még mindig a legkedveltebb. Összességében a vásárlói bizalom és a tudatosság is nagyobb, mint korábban.

HelloVidék: Milyen szempontok lettek a legfontosabb elvárások egy webáruház megnyitásakor?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: A szempontok nem változtak és az egyre növekvő bérelhető webáruház megoldást keresők között még mindig ugyan az a cél, hogy egy alacsony havidíj mellett magas funkcionalitású webáruházat tudjon üzemeltetni. Egy másik kiemelkedő tendencia, hogy az egyedi megoldások elavultsága, illetve a folyamatos fejlesztői humánerőforrás hiány miatt egyre többen térnek át bérelhető konstrukcióra, hisz a havidíjban már bele van foglalva minden olyan rendszer szintű optimalizálás, amely az e-kereskedelmi igényeket teljes mérték kielégítik.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: A bankkártyás fizetés lehetősége, a szállítási módok változatossága és a teljesítés gyorsasága az a három terület, amely sokkal nagyobb hangsúlyt kap már a vásárlók részéről egy-egy webáruház kiválasztásakor. Az árszint tekintetében továbbra is fontos, és sok döntést befolyásol, hogy hol a legkedvezőbbek az árak és a járulékos költségek. De az emberek egyre inkább hajlandóak fizetni egy kicsivel többet, ha számukra biztonságosabb, kényelmesebb a rendelés és az átvétel.

HelloVidék: Mennyivel többen veszik igénybe az online fizetési megoldásokat az utánvéttel szemben?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: Korábbi kérdésben kitértem már erre.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: Az utánvétes fizetési mód aránya folyamatosan csökken, és ennek nem csak a járványhelyzet az oka. A kényelem, a fizetés biztonsága és a pénzvisszafizetési garancia (chargeback) annak ellenére növeli a weboldalon történő bankkártyás fizetés arányát, hogy már egyre több helyen lehet az utánvét összegét is bankkártyával kifizetni (futárnál vagy átvevőhelyeken).

Persze az is lehet, hogy ennek oka másban keresendő: a fejlődés velejárója, hogy bizonyos (nevezzük fegyelmezetlen) vásárlói csoportokba tartozó vevők száma is növekszik az e-kereskedelemben, akik a webáruházaknak többletköltségeket, néhány esetben elkerülhető károkat okoznak. A jogszabályok sokkal inkább a fogyasztók oldalán állnak, így az át nem vett megrendelések, vagy a - körültekintő vásárlást nélkülöző - vásárlók elállási jogérvényesítésével végződő ügyletek mind azt eredményezik, hogy bizonyos webshopok - okkal vagy ok nélkül - törlik az utánvétes fizetés lehetőségét a fizetési módok közül, vagy plusz díjat számítanak fel az utánvétes fizetés esetén. Persze ezt csak azok tehetik meg, akiknél nincs nagyszámú, díjmentes utánvétes fizetést is biztosító versenytárs.

HelloVidék: Milyen változások várhatók a webshopok jövőjét tekintve? Megmaradnak-e a megemelkedett rendelésszámok?

Gáll Barna, az Unas Üzletfejlesztési menedzsere: Jelen gazdasági helyzet nem kedvez egyik kereskedelemnek sem. Az egyre növekvő infláció és a szomszédunkban zajló háború sem könnyíti meg a kereskedők dolgát. Kifejezett csökkenés csak az utóbbi hónapban látszik, de még nem mutat kirívóan szignifikáns mértéket.

Jelenleg prognosztizálni bármilyen kimenetelt biztosan nem tudunk. Úgy a kereslet, mint a kínálat is a világpiaci és a hazai gazdaságtól is függ, ami napjainkban igen labilis képet mutat.

Horváth Ferenc, webshop szakértő: A megrendelések száma minden valószínűség szerint valamennyire vissza fog esni, hiszen a kereskedelmi tortából még mindig a fizikai üzletek hasítanak ki nagyobb szeletet, és ők sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a vásárlókat visszacsábítsák. Azt se felejtsük el, hogy bizonyos esetekben még mindig más, jobb vásárlói élményt nyújt fizikai boltban vásárolni, amelynek eredményeként kicsit visszarendeződik majd a piac.

De ahogy korábban említettem az e-kereskedelem részesedése a teljes piacból olyan arányt ért el, amit 5 évvel későbbre prognosztizáltak, ezért a megrendelések száma semmiképpen sem fog visszaesni a járvány előtti időszak szintjére.

Címlapkép: Getty Images