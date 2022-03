Megszólalt a GLS és a FoxPost: ez vár a csomagszállításra a vidéki Magyarországon

Hellovidék: A járvány első hulláma óta hogyan változott a vidéki csomagküldések száma?

Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója: Az első hullámot követően bizonytalanok voltak az emberek a korlátozások miatt és lehetőségeikhez mérten igyekeztek egyszerűen, online megoldani a vásárlásaikat. Ennek megfelelően gyors ütemben emelkedett a csomagszámunk is, ezt jól tükrözi a 2020-ban elért 46%-os árbevétel-növekedésünk. Az azonban megfigyelhető volt, hogy a vidéki küldemények száma valamivel lassabban növekedett, mint például a budapestieké, mára viszont ez szinte kiegyenlítődött és megközelítőleg azonos ütemű, továbbra is folyamatos növekedésről beszélhetünk.

Bengyel Ádám, a FoxPost vezérigazgató-társalapítója: Csomagforgalmunk 2020-hoz képest 2021-ben országosan több mint 60%-kal növekedett. Kimutatásaink szerint vidéken a 2019-es évhez képest 2020-ban, vagyis a koronavírus első évében 30%-os, míg a második évben, azaz 2021-ben 45 %-os növekedést értünk el a 2020-as évhez képest. Országosan 423 FOXPOST automata áll rendelkezésre jelenleg, összesen 136 vidéki településen már közel 300 csomagautomatával vagyunk jelen. Szolgáltatási területünket folyamatosan bővítjük, a már jól bejáratott automaták kihasználtsága állandónak tekinthető, és velük együtt az új telepített automaták forgalma is növekszik.

Hellovidék: Mennyien veszik igénybe az utánvétes fizetési módot? Milyen mértékben fontos az érintésmentes fizetés és csomagátvétel a megrendelők számára?

Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója: Nyugat-Európával ellentétben az utánvétes fizetési mód máig nagyon népszerű Magyarországon, de azt látjuk, hogy már nem nő olyan dinamikus ütemben, mint a korábbi években. A pandémia elején ugyan tapasztalható volt egy erősebb utánvétes hullám, de ennek az lehet az oka, hogy sokan a karantén miatt tértek át az internetes vásárlásra és mivel még nem volt tapasztalatuk, valamint bizalmuk az online vásárlás irányába, csak akkor szerettek volna fizetni, ha a futár már megérkezett a termékkel. A járvány kezdetekor nagy volt az igény az érintésmentes csomagátvételre, elővigyázatosságból sokan éltek a lehetőséggel, de az első hullám óta fokozatosan csökken az igény a fogadó részről.

Bengyel Ádám, a FoxPost vezérigazgató-társalapítója: Erős pénzügyi szolgáltatási lábunk az utánvétek kezelése, amely lehetővé teszi például, hogy egy-két nap alatt visszautaljuk magánszemély feladóknak az utánvétet. A FOXPOST automatákon keresztül gyors és intuitív csomagátvételi folyamat lehetséges, amit tovább gyorsít, hogy egyre több fizetési tranzakció történik előzetesen, az online térben. Ezt a trendet a járvány is erősítette. Ügyfélkörükben 2019-ről 2020-ra 50-ről 44%-ra, majd a pandémia kitörése után 38%-ra csökkent az utánvétes vásárlások aránya. Az automatás csomagküldés és átvétel legnagyobb előnye, hogy kényelmes és rugalmas, így nem kell várni a futárra, hiszen a FOXPOST csomagautomaták könnyen útba ejthetőek és akár 0-24 elérhető szolgáltatást nyújtanak. Mindezek mellett érintkezésmentes és a hagyományosakkal szemben jelentősen környezettudatosabb kézbesítési mód, amit felhasználóink kifejezetten előnyben részesítenek.

Hellovidék: Mennyivel emelkedett a szolgáltatások ára a megemelkedett csomagszámok miatt?

Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója: Általánosságban elmondható, hogy a piaci trendeket is figyelembe véve a GLS-nél évről évre magasabb csomagszámmal tervezünk és annak érdekében, hogy továbbra is a tőlünk már megszokott magas minőségű, hatékony szolgáltatást tudjuk nyújtani az ügyfeleink számára, szükség van az infrastruktúránk folyamatos fejlesztésére. Ennek vannak bizonyos többletköltségei az éves működésünkre nézve, csakúgy, mint a gazdasági változásoknak, például az infláció és béremelések. Ugyanakkor kifejezetten szezonális volumennövekedés miatt – mint például az év végi időszak, amikor akár duplájára is növekedhet a napi csomagszám az átlaghoz képest, amivel párhuzamosan a költségeink is növekednek – nem emelünk árat. Partnereinknek egy meghatározott időszakra vonatkozó, rögzített áron vállaljuk a csomagszállítást, az adott időszak lejártával pedig felülvizsgáljuk a további együttműködési lehetőség feltételeit.

Bengyel Ádám, a FoxPost vezérigazgató-társalapítója: Szolgáltatásunk ára hosszú idő után, idén év elején változott. Az infláció mértéke, az üzemanyag árak emelkedése, a forint gyengülése - ami kihat a bérek reál értékére - arra késztetett minket, hogy felelősen döntsünk árainkról. Magas minőségű szolgáltatást nyújtunk, amihez meg kívánjuk tartani megbízható munkavállalóinkat, biztonságot nyújtó fizetésekkel. Folyamatos ügyfélelégedettség-mérésünk alapján tudjuk, hogy üzleti partnereink és lakossági felhasználóink kimagaslóan elégedettek munkánkkal. 2022-től bevezetésre kerülő árainkkal pedig továbbra is biztosítani tudjuk - fenntartható fejlődés mellett – sokoldalú logisztikai szolgáltatásunkat.

Hellovidék: Milyen fejlesztéseket valósítottak meg az igények kielégítése érdekében?

Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója: Kiemelten fontos számunkra a partnereink és a címzettjeink elégedettsége, éppen ezért folyamatosan az igényeknek megfelelően fejlesztjük és bővítjük szolgáltatás-portfóliónkat. Többek között az utóbbi időben a háztól-házig szolgáltatásaink rugalmas kiszállítási lehetőséggel is kiegészültek. Továbbá folyamatosan bővítjük depóhálózatunkat, valamint növeljük az átadópontjaink számát is, így egyre több településen egyre közelebb kerülünk címzettjeinkhez, akik az átadópontos kézbesítések által a saját időbeosztásuknak megfelelően tudják átvenni a küldeményeket. Jelenleg közel 1300 átadóponttal rendelkezünk, beleértve a csomagautomatákat és a csomagpontokat is.Emellett magánszemélyek és mikrovállalkozások számára létrehoztuk az ecsomag.hu portálunkat, ahol bárki kényelmesen, otthonról adhatja fel a csomagját. A futár az igény rögzítését követő napon veszi fel a küldeményt és a címzett akár már másnap átveheti azt. Ezeken felül idén több újítással is készülünk.

Bengyel Ádám, a FoxPost vezérigazgató-társalapítója: A tavalyi beruházásaink eredményeként megdupláztuk csomagautomatáink számát, idénre ismét duplázást tervezünk, valamint a tavaly üzembe helyezett új központi raktárunkban egy csúcstechnológiájú automata csomagszortírozó rendszert is beüzemeltünk, amelynek révén biztosítani tudjuk szolgáltatásunk nagy teljesítményű folytonosságát. Egyre több regionális depónk pedig tovább javítja ügyfeleink kiszolgálásának hatékonyságát.

Hellovidék: Önök szerint mi várható? A járványügyi korlátozások eltörlésével inkább helyben fognak vásárolni megspórolva a csomagszállítás díját?

Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója: Már a járvány korábbi hullámait követően is látható volt, hogy a korlátozások eltörlése egyfajta visszarendeződést okozott a piacon a bolti vásárlások irányába. Ugyanakkor az online vásárlások kényelme továbbra is fontos szempont mind a rutinos vásárlók, mind pedig azok esetében, akik a COVID okozta helyzetben rendeltek először és megtapasztalták ennek a piacnak az előnyeit. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a padémia időszaka alatt sok vállalkozás rákényszerült vagy nagy üzleti potenciált látott az online piacra történő részbeni vagy teljes átállásra. Ebből adódóan a webáruházak száma gyors ütemben növekedett az elmúlt időszakban, ez tovább erősítette a piaci a versenyt.

Az interneten kínált termékek ára sok esetben versenyképesebb a boltival szemben, emiatt továbbra is nőni fog az online vásárlások száma.

Látva a nyugat-európai, valamint az amerikai piacok helyzetét az online és offline vásárlások vonatkozásában, a magyar e-kereskedelemben még bőven van növekedési potenciál. Az éves kiskereskedelmi forgalmat nézve az online vásárlások részesedése messze elmarad az említett régiókéhoz képest.

Bengyel Ádám, a FoxPost vezérigazgató-társalapítója: A pandémiától függetlenül is átalakulóban van a kiscsomag-logisztikai piac, aminek egyik előfutárait a csomagpontok jelentik. Bár ma ez egy piaci résnek látszik, már Magyarországon is érzékeljük, hogy ez lesz előbb-utóbb a mainstream. Célunk, hogy mindenki számára néhány percnyi séta távolságra, könnyen elérhetőek legyenek csomagautomatáink.

Címlapkép: Getty Images