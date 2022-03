Meglépte a vidéki gyár: ukrán menekültekkel oldják meg a munkaerőhiányt

A székesfehérvári Videoton Holding Zrt. már korábban is dolgoztatott ukrán munkavállalókkal, az elmúlt 1 hónapban pedig további 35 embert vettek fel. Így sikerült az egyik gyártósoron megszervezni a harmadik műszakot. Nemcsak a magyar fizetésnek megfelelő bért adnak a régi ukrán munkavállalóknak, de gondoskodnak az ő és közvetlen családtagjaik szállásáról is. A kiskorúaknál az óvodai-iskolai elhelyezésben is segíteni próbálnak. Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társvezérigazgatója, aki arról is nyilatkozott a Portfolionak, hogy a háborús helyzet miként változtatta meg a szállítási és termelési viszonyaikat.

50 menekültet szállásoltunk eddig el, néhányan közülük már dolgoznak is. A háborút megelőzően 180 ukrán munkavállaló volt, most több, mint 270-en dolgoznak nálunk. Az egyik gyáregységünkben egy 15 fős, többnyire menekültekből álló csapatot állítottunk össze, egy komplett harmadik műszakot, ezzel az üzem behozta a vevői lemaradásait. Korábban ide a harmadik műszakra nem találtunk magyar munkaerőt

– osztotta meg az első tapasztalatait a Portfolio-val az ukrán munkaerővel kapcsolatban Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója. Aki arról is beszámolt, hogy jobbára betanított munkára tudják alkalmazni a menekülteket, elektronikai szerelésre, anyag-előkészítésre, tesztelésre állították be őket. Sinkó Ottó megjegyezte, hogy mivel a nyelvi korlátok megvannak, ezért ehhez kénytelenek alkalmazkodni. Minden 10 emberre igyekeznek olyan embert biztosítani, aki tud magyarul és ukránul is. Ha valaki elakad, akkor ők segítenek.

Mivel a háború kitörése előtt is alkalmaztunk már ukránokat, ezért már a munkautasítások nálunk rég kétnyelvűek

– mondta Sinkó Ottó. Megjegyezte azt is, hogy az ukrán dolgozókat szorgalmasnak, igyekvőnek ismerte meg, akik gyakran vállalnak túlórát. A régi dolgozók most segítenek új honfitársaik betanításában. Van több olyan ukrán munkavállalójuk, aki már 3 éve Magyarországon dolgozik. A most érkezetteket is igyekeznek minél hosszabb időre megtartani. Érdekességként említette, hogy korábban azért az ukrán munkaerő is gyakran változtatott állást Magyarországon belül, most úgy véli, hogy ez a folyamat megállt, kisebb köztük a fluktuáció. Mint kiderült, szálláshelyek és munkásszálló épül.

Címlapkép: Getty Images