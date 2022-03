Nagyot drágulhat vidéken is ez a szolgáltatás: szívhatják a fogukat az utasok

HelloVidék: Hogyan érintette a járvány a taxisok helyzetét?

Komoly mértékben megtizedelte a pandémia okozta gazdasági környezet hatása a hazai személytaxis vállalkozásokat. Sokan abbahagyták vagy éppen váltottak. Akik rendelkeztek korábbról olyan szakképesítéssel amire éppen igény volt, azok szinte azonnal tudtak úgy váltani, hogy nem szándékoznak a visszatérésre.

HelloVidék: A fővárosban vagy vidéken veszik jobban igénybe a taxisok szolgáltatásait?

Azokban a vidéki nagyvárosokban vagy megyeszékhelyeken, ahol újraindult az élet, ott megugrott a kereslet a taxi szolgáltatásra is. A fővárosi fuvarozók teszik ki jelenleg is a hazai személytaxi szolgáltatók kétharmadát, azaz még mindig Budapesten valósul meg a legtöbb fuvar.

HelloVidék: A benzinár emelkedése mennyire növelte meg a taxi szolgáltatás árát?

Azokban a vidéki nagyvárosokban ahol a területi önkormányzat nem szabályozta a taxi árát, ott már elérte vagy meg is haladta a 400.- Ft-ot az utas km díja, a jelenleg Budapesten korábban szabályozott 300.- Ft/ km díjjal szemben.

HelloVidék: Az ukrán-orosz háború hatással van-e a taxisok helyzetére?

Jelenleg az tapasztalható, hogy nagymértékben megugrott a pályaudvarokra érkező, a helyi hotelekbe utazó vagy onnan továbbutazók száma.

HelloVidék: Milyen változásokat figyelhetők meg az ügyfeleik részéről?

Sokan még mindig ragaszkodnak a maszk használatához és ezért olyan taxit rendelnek, ahol a taxis vállalja ennek betartását.A hétvégék és az ünnepi időszakok kiemelt időszak a taxisok számára.

HelloVidék: Mennyire változott meg a kereslet a járvány hullámzásai alatt?

Az un. csúcsidőszakokban - ahol a közúti közlekedés dugók nagymértékben befolyásolják a forgalmi viszonyokat - hosszabb ideig tart telefonon vagy éppen az utcán taxihoz jutni, ezért egyre népszerűbbek az okostelefonos applikációkon taxit rendelni. A minősített taxifuvarszervezők már évek óta megteremtették ennek a használatát, de az utasok mára jutottak el addig, hogy használják is. Ebben az esetben nem kell megvárni, míg valaki felveszi a telefont, mert az applikáció használatával szinte azonnal megrendelhető a taxi, és a taxi érkezését is látja a megrendelő a saját telefonján.

HelloVidék: Milyen problémákat jeleznek vissza a taxisok?

Szinte mindenki, a taxis vállalkozásokat közvetlenül érintő költségek emelkedését érzi a zsebén. Az üzemanyag ár-stop kivezetésével, megugranak a személy és áruszállítási díjak is, ami további áremelést jelentenek az alkatrészek beszerzésében, a szervízdíjakban, a használtautó kereskedelemben is. A legnagyobb beruházása a taxis vállalkozónak maga a gépjármű, ami az utóbbi hónapokban csaknem 20-25 százalékkal már így is drágább az előző időszakhoz képest.

HelloVidék: Milyen változások várható a taxisok helyzetében?

Ha a bevételeket nem tudják a költségekkel szemben szinten tartani vagy azt növelni, akkor még több lesz a pályaelhagyó.

