Ez most komoly? Ilyen fokhagymát sóznak rá a magyarokra a hazai boltok többségében

A fokhagyma az amarilliszfélék családjába tartozó faj. Gyógy- és fűszernövény, melynek hagymája fogyasztható; felvágva erőteljes aromát bocsát ki. Népies nevén „foghagyma” vagy „büdös hagyma”. Vannak viszont nem egyértelmű kifejezések, ami a fokhagymát és annak mennyiségi jelzőit illeti. Habár Magyarországon gerezdnek nevezik a hagyma félhold alakú részeit, ugyanezt Erdélyben és Felvidéken cikknek nevezik. Ugyanakkor a Magyarországon használatos füzért, amely a sorban felfont hagymafejeket jelenti, Erdélyben koszorúnak nevezik.

Termesztése egyszerűnek mondható, leginkább gerezdjeiről szaporítják, ősszel vagy tavasszal 20×10 cm-es sor- és tőtávolságra duggatják. Egyenletes vízellátás mellett bő termést hoz. Ha a levele és szára elszárad, a gumókat szellős helyen utánszárítják, a rögöktől, gyökérzettől megtisztítják, füzérbe vagy koszorúba fonják, és szellős, száraz helyen felfüggesztve tárolják. Mivel meleg- és fényigényes, Magyarországon kiváltképp Makó környékén termesztik.

Történelmi háttere Elő- és Dél-Ázsiában őshonos; különleges ízjavító hatása miatt az egész világon kedvelik. Egyes ókori népek varázserőt tulajdonítottak neki, Egyiptomban szent növényként tisztelték. A középkorban is gyógyító és tisztító erőt tulajdonítottak neki, gerezdjét amulettként hordták a nyakukban. A pestisdoktor madárfejszerű álarcának csőrrészébe (amin át az orvos belélegezte a levegőt) többek között fokhagymalevelet is tettek. Hazánkban a 15. században kezdték termeszteni.

Több területen is felhasználják, elsődleges szerepe viszont a gasztronómiában, az élelmiszerek elkészítésében van. Felhasználják levesek, főzelékek, saláták, sültek, vadhúsok, szószok, kolbászáruk készítéséhez, de kedvelt pirítós vagy lángos ízesítéséhez is. A legtöbb húspác és húsfűszerkeverék már-már kötelező alkotóeleme, a curry egyik meghatározó ízanyaga. Gerezdenként, összezúzva vagy szárítva és porítva (például fokhagymasóként) egyaránt használják. A balkáni ételek legtöbbjéhez (ürüsült stb.) nélkülözhetetlen. Fermentálással, speciális körülmények között állítják elő a fekete fokhagymát, mely az ázsiai gasztronómiából került át a nyugati konyhába.

Emellett a gyógyászatban is kiemelkedő szerepe van. A gyógyszeripar a fokhagyma hatóanyagait elsősorban antimikrobiális hatásai miatt alkalmazza, valamint vérhígító és vértisztító hatása miatt. Vírus-, baktérium- és gombaölő hatása bizonyított, mind külsőleg, mind belsőleg. Megfázások során, vérzéssel együtt járó betegségeknél is kiválóan alkalmazható, mivel a véráramban jelen lévő mikroorganizmusokat és parazitákat is képes elpusztítani kénvegyületei révén. Külsőleg alkalmazva néhány nap alatt képes például a lógó bőrszemölcsöket eltüntetni. Jó féreghajtó hatása van. Vérhígító hatással is rendelkezik, nem engedi összetapadni és aggregálódni a vér alakos részét.

Hatóanyagai: Erős antibakteriális és gombaellenes hatását Louis Pasteur már 1858-ban leírta. Később, 1920-ban a svájci Sandoz gyógyszergyár izolálta az antibakteriális hatóanyag vegyületeit, az alliint és az abból kialakuló allicint. Kínai kutatók által in vitro (emberi szervezeten kívül végzett) kísérletek arra engednek következtetni, hogy az allicin más élettani hatásai mellett ráksejtellenes tulajdonsággal is bír. A fokhagyma tartalmaz még szénhidrátot, fehérjét, fontos ásványi anyagokat, valamint több vitamint (A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, E-vitamin), amiknek köszönhetően erős antioxidáns hatást fejt ki. A komplex összetevőknek köszönhetően jelentős immunrendszer-erősítő hatást is megfigyeltek. Jellegzetes illatát egy kéntartalmú anyag, az ajoén adja.



A modern orvostudomány igazolta a fokhagyma vérnyomáscsökkentő (2 Hgmm-el csökkenti a vérnyomást egy gerezd fokhagyma), baktérium-, vírus- és gombaellenes, emésztést elősegítő, bélfertőtlenítő, bélféregűző, epe- és májműködést elősegítő hatását. Ugyanakkor (galambokkal kapcsolatban) beszámoltak a bélflórát és ezáltal potenciálisan az emésztést gátló hatásról is.

Magyarországi fokhagymahelyzet

Évek óta folyamatosan csökken a fokhagyma termőterülete Magyarországon, 2020-ban 27 százalékkal kevesebb termést takarítottak be, mint egy évvel korábban. A magyarországi kínálat így az elmúlt három évben a hazai termés 12–40 százalékát kitevő importtal egészült ki.

2020-ban Spanyolországból 68 százalékkal (406 tonna), Hollandiából pedig 106 százalékkal több (415,9 tonna) fokhagyma érkezett hazánkba, mint 2019-ben.

A KSH adatai szerint a fokhagyma termőterülete és termése csökkenő tendenciát mutat: a termés 5,2–7,9 ezer tonna között alakult az elmúlt tíz évben, 2020-ban 768 hektárról 5212 tonna fokhagymát takarítottak be, ez 27 százalékkal volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi - derül ki az AKI legfrissebb jelentéséből. Mint írták, Csongrád-Csanád megyében termesztenek legnagyobb területen (674 hektáron) fokhagymát.

A KSH adatai szerint Magyarország fokhagyma-külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2020-ban. A kínálat az elmúlt három évben a hazai termés 12–40 százalékát kitevő importtal egészült ki. A behozatal maradt az egy évvel ezelőtti szinten (1,45 ezer tonna) 2021. január és augusztus között. Spanyolországból 68 százalékkal (406 tonna), Hollandiából pedig 106 százalékkal több (415,9 tonna) fokhagyma érkezett, míg az olaszországi beszállítás 7 százalékkal 347,7 tonnára csökkent. Fokhagymából évente 400-650 tonna az export, ami főleg a szomszédos országokba (Románia, Szlovákia, Szlovénia) irányul, a kivitel 5 százalékkal 434 tonnára nőtt a jelzett időszakban.

Az AKI PÁIR adatai szerint 2021-ben a Budapesti Nagybani Piacon a belföldi fokhagyma a 21. héten jelent meg 1400 forint/kilogramm termelői áron. A termelői ár a tavaszi megjelenéstől július végéig alacsonyabb, augusztustól magasabb volt, min egy évvel korábban. A fokhagyma ára (1000 forint/kilogramm) 3 százalékkal haladta meg 2021 22–46. hetében az előző év azonos időszakának átlagárát. A hazai szezont megelőzően a spanyolországi fokhagymát május végéig értékesítették az előző évihez hasonló nagykereskedelmi áron (1200 forint/ kilogramm).

Ezer fölött a kilóár

Az AKI PÁIR adatai szerint Budapesti Nagybani Piacon tavaly a 7. héten a hazai termesztésű fokhagyma

950 forint/kilogramm áron került a választékba, 2022-ben a vizsgált héten nem szerepelt a felhozatalban. A spanyolországi származású fokhagymát a tavalyi 7. hetinél 8 százalékkal alacsonyabb, 1100 forint/kilogramm áron értékesítették idén az azonos héten.

Persze megnéztük a legfrissebb kínálatot a vidéki piacokat is illetően, ennek alapján a jelenlegi kínálat a következő az AKI PÁIR adatai szerint:

a vidéki fogyasztói piacokon a belföldi, szabadföldi fokhagyma ára 2200-2400 Ft/kg, a primőr fokhagyma ára pedig 200 Ft/kg.

a vidéki nagybani piacokon a belföldi, szabadföldi fokhagyma ára jóval alacsonyabb, 1200-1350 Ft/kg körül alakul.

Mivel a legtöbben áruházakból szerzik be a zöldséget, gyümölcsöt, így körbenéztünk a hiperek polcai között is. Ennek mentén azt láthatjuk, hogy

a Spar online kínálatában találunk Fehér fokhagymát, 3 darabos csomagban 439 forintért, 200 grammos fokhagyma csomagot 479 forintért és lédig fokhagymát 1999 Ft/kg áron.

A Tesco webshopjában a lédig fokhagyma 1899 Ft/kg áron kapható, a 3 darabos fokhagyma csomag 499 forintért, a 300 grammos fokhagyma csomag szintén 499 forintért kapható, a 200 grammos pedig 319 forintért.

Az Auchan online polcain találunk 3 darabos fokhagyma csomagot 439 forintért, 500 grammos csomagot 949 forintért.

