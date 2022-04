Igazi vitaminbomba, mégis kevesen fogyasztják: mutatjuk, miért kerüljön retek a Húsvéti asztalra

A húsvéti időszakban kifejezetten hangsúlyosak az étkezések és az is, hogy mit fogyasztunk ezeken a napokon. Mivel mindenki igyekszik a hagyományokat követni, így ritkán jut eszünkbe, hogy a megszokott alapanyagokból valami mást hozzunk ki, új fogásokat állítsunk össze. Az Európai Friss Csapat – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Európai Unió közös együttműködése – azt javasolja, hogy szánjunk időt az étkezésekre és az ételek elkészítésére. Gondoskodjunk az egészséges alapanyagokról, de ne csak ünnepnapokon.

Mire van szükség egy egészséges menüsor elkészítéséhez?

A válasz egyszerű: friss, tavaszi zöldségek! A szakemberek szerint a retekkel, újhagymával és a húsvétkor elmaradhatatlan tormával nem csak új ízeket vihetünk az ünnepi asztalra, de egészségünknek is kedvezhetünk velük. Ezek a zöldésgek ugyanis telis-tele vannak ásványi anyagokkal, rostokkal, feltöltik szervezetünket vitaminokkal, és támogatják immunrendszerünk optimális működését.

A retek tele van ásványi anyagokkal, élelmi rostokkal és vitaminokkal. Magas C-vitamin tartalma mellett A-, B1-, B6- és K-vitamin is található benne. Kisebb mennyiségben, mint a torma, de a retek is tartalmaz mustárolajat, illetve az újhagymához hasonlóan kéntartalmú illóolajat, melyek gyógyhatásának jelentős részét biztosítják. Jótékonyan hat az ér-, és a keringési rendszerre, valamint karbantartja az emésztőrendszert is. Antibakteriális és gombaölő hatású, tisztítja a légutakat, és csillapítja a köhögést A retek a benne található vitaminok és antioxidánsok segítségével támogatja az immunrendszert. Általában nyersen fogyasztjuk, de készíthető belőle párolt köret, saláta vagy épp nassolnivaló chips is. Itthon a vajretek, vagy más néven a hónapos retek a legnépszerűbb, de létezik fekete, fehér vagy sörretek is.

Tároláskor csak a fényes, kemény és ép felületű gumókat válasszuk ki, távolítsuk el a szárukat, és a gumókat műanyag zacskóba csomagolva hűtőben tároljuk. Fogyasztás előtt természetesen alaposan meg kell mosni

- hívják fel a figyelmet a szakemberek.

Valóban olcsó zöldségnek számít?

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 11. héten a hazai lédig jégcsapretek az egy évvel korábbinál 8 százalékkal magasabb áron, kilogrammonként 335, a hónapos retek csomója 200 forintért, míg az olaszországi származású hónapos retek 160 forint/ csomó átlagáron került a választékba: a belpiaci ára 14, az importálté 7 százalékkal csökkent egy év alatt. A belföldi fekete retket 265 forint/kilogramm leggyakoribb áron kínálták (+47 százalék).

Mi tapasztalható a vidéki piacokon?

Természetesen megnéztük ezt is. Ehhez szintén a AKI PÁIR adatait vettük alapul. Lássuk, milyen árak dominálnak a vidéki fogyasztói, illetve nagybani piacokon!

A szakértők által javaslott zöldésgek közül a vidéki fogyasztói piacokon a hónapos retek 250 Ft/kg, a jégcsapretek 300 Ft/kg áron, a fekete retek pedig 350-480 Ft/kg áron vásárolható meg.

A nagybani piacok kínálatában a retek különböző fajtája kicsit kedvezőbb áron érhető el, itt a hónapos retek 120 Ft/kg, a jégcsapretek 220 Ft/kg áron kapható, a fekete retek pedig 200-350 Ft/kg áron. A vidéki nagybani piacok kínálatában már kapható a Müncheni Sör retek is, melynek 280 Ft/kg az ára.

Milyen fajtákból válogathatunk?

Fekete retek

A fekete retek igazi szuperzöldség, ráadásul karakteresebb ízű is, mint a többi fajta. Nem beszélve arról, hogy az egyik legolcsóbb zöldségfélénk, ami télen is elérhető, hiszen még novemberben is tele van vele a piac. A fekete retek az egyik legkézenfekvőbb téli zöldség, bőségesen tartalmaz nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi anyagokat és rostot, jó hatással van az emésztésünkre is.

Már az ókori Egyiptomban is kedvelt zöldségféle volt, de emellett gyógyító szerként is használták. A fekete retek főleg késő ősztől érhető el, és lehetőséget ad arra, hogy a vitaminhiányos téli időszakban pótolhassuk a nélkülözhetetlen mikrotápanyagokat. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz A-, B-, C- és E-vitaminokat, kalciumot, vasat, magnéziumot, foszfort, cinket, mangánt, ként, szelént és egyéb nyomelemeket.

A fekete reteknek két formáját ismerjük: a fekete hosszú téli és a fehér gömbölyű téli retket.

A kerek fekete téli retek: gömb alakú, sokáig eltartható, könnyen szeletelhető, étkezésre kiváló fajta. Erfurti retekként is ismerik.

A fehér gömbölyű téli retek (sörretek): nagyon mutatós retekfajta, szép fehér húsa igen ízletes, beltartalmi értéke nagyon magas. Termesztésének igényei, felhasználásának, elkészítésének módjai szinte teljesen azonosak a fekete gömbölyű téli retekével.

Hónapos retek

A hónapos retek a káposztafélék családjába tartozó növény, a retek egy termesztett változata. Egyéves növény, mert miután kifejlesztette gumóját, rövidesen magszára nő, amelyen magokat érlel, majd elpusztul. A vetéstől számított 5-6 hónap alatt az egész életciklusa lezajlik. Megvastagodott szik alatti szárát fogyasztjuk, ez adja a növény gumóját. A leggyakrabban termesztett változatoknál ez általában piros, gömbölyű, vagy tojásdad alakú, de nagyon sok szín és alakváltozat létezik. A gumó húsa fehér, esetleg pirosas. Levelei többnyire serteszőrösek, de léteznek csupasz levelű fajták is, melyeknek a lombja is fogyasztható.

A hónapos retek azon ritka zöldségek közé tartozik, amelyet a nyugati kultúrkörben elsősorban nyersen szokás elfogyasztani. A hónapos retket, szemben a fekete retekkel, érzékenyebb gyomrúak is fogyaszthatják, mert kisebb a rost és illóolaj tartalma, így kevéssé terheli meg az emésztőrendszert.

A hónapos retek nem kizárólag csak nyersen, hanem a többi zöldségféléhez hasonlóan párolva, főzeléknek elkészítve is felkínálható. Távolkeleti országokban változatosan fűszerezik, önálló ételként, köretként is minden társadalmi réteg kedvelt eledele. Az indiai retekfőzelék hónapos retekből is elkészíthető, mustármaggal, csilipaprikával, római köménnyel, asafeotidával, kurkumával fűszerezve kellemes, enyhén pikáns, vitamingazdag táplálékot eredményez.

Jégcsapretek

Jégcsapretek, más nevein daikon, japán retek, vagy kínai retek, enyhe ízű, kelet-ázsiai retekfajta. Bár leginkább Japánnal azonosítják, eredetileg az ázsiai szárazföldről származik. Ázsiában többféle ételt is készítenek belőle, pácolva, fermentálva vagy akár süteménybe sütve.

Fehér színű, répatestű zöldség. Magas az A-, B- és C-vitamin tartalma, ásványi anyagokban gazdag. Íze kissé semleges, alig csípős, amely csípősség a főzés során el is tűnik. Serkenti az emésztést, erősíti a szervezet védekezőképességét a betegségekkel szemben, ami télen, mikor szezonja van, kifejezetten szükséges. Salátákba, levesekhez, hidegtálakhoz remekül használható alapanyag, legegészségesebb nyersen fogyasztani. Főként tél vége felé kapható, de a hipermarketek polcain az év más szakában is fellelhető.

Címlapkép: Getty Images