Választás 2022: minden, amit a tegnapi voksolásról tudni kell, így néz ki az új Parlament

A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adata szerint, melyeket április negyedikén 06:58-kor közölt, a szavazatok feldolgozottsága elérte a 98,96 százalékot. Ezek alapján a Fidesz-KDNP az országos listán a szavazatok 53,1 százalékát vitte el, az összefogás pártjai 35,04-et, míg a Mi Hazánk 6,17-et. Ez azt jelenti, hogy itt a Fidesz-KDNP 2 735 383 szavazatot kapott, szemben az összefogás pártjainak 1 804 995 szavazatával. A Mi Hazánkra 317 944-en szavaztak eddig a feldolgozottsági szintig.

Az egyéni választókerületekben nem várt fölénnyel győzött a kormányoldal: 88–18 az ellenzéki összefogással szemben a 106 választókerületben. A Mi Hazánk az egyéni választókerületekben nem szerzett mandátumot.

Vidéken is tarolt a Fidesz nyert

86 győzelmet szerzett a Fidesz , az ellenzék csak Szegeden (Szabó Sándor) és Pécsen (Mellár Tamás) tudott egyéni választókerületi mandátumhoz jutni. Minden más választókerületben a Fidesz nyert. Az ellenzék olyan városokat is elvesztett, amelyeket korábban összefogás nélkül is tudott nyerni: így Dunaújvárost és Tapolcát. A legnagyobb arányú győzelmet országosan a fideszes Gyopáros Alpár aratta: 71–20-ra verte az ellenzéki összefogás indulóját. Lázár János megverte a miniszterelnök-jelölt, hódmezővásárhelyi polgármestert, Márki-Zay Pétert. Szombathelyen a fideszes Hende Csaba is 50 százalékos eredménnyel verte a DK-s Czeglédy Csabát. Tapolcán Navracsics Tibor győzött a vártnál simábban Rig Lajos ellen. Budakeszin Menczer Tamás 47–44-re győzte le Szél Bernadettet, aki így nem lesz parlamenti képviselő a következő ciklusban.

A Mi Hazánk Mozgalom 6,3 százalékos listás szavazataránnyal, 310 ezer feletti listás szavazattal jutott be a parlamentbe. A négy évvel ezelőtt, a 2018-as választások után a Jobbikból kiszakadt párt egyéniben nem nyert körzetet, így 7 fő jutott a parlamentig – listájuk első hét helyén Toroczkai László, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Szabadi István, Dócs Dávid és Pakusza Zoltán szerepel. A párt elnöke, Toroczkai László vasárnap este úgy fogalmazott: megtörtént a csoda, amiben kevesen bíztak; az a csoda, ami az ásotthalmi pusztában kezdődött, amikor megalapították a mozgalmat.

