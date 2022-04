Kifakadtak a magyar termelők: ilyen évjáratot jósolnak az év bortermelői

A 2021-es év nem volt volt kegyes a szőlősgazdákhoz. A hideg és csapadékos tavasz meglassította a szőlő fejlődését, a meleg és száraz nyár viszont lehetőséget adott az érésre, noha az aszályos időszak miatt végül a megszokottnál és a vártnál kevesebb lett szőlőtermés. Ez azonban határozottan jót tett a bortermés minőségének, minden esély megvan rá, hogy a tavalyi borok felülmúlják a korábbi évjáratokat, amint arról az Agrárszektor által megkérdezett borászatok szakemberei beszámoltak. A hozzáértők ugyanakkor azt is jelezték, hogy az elmúlt években tapasztalható időjárási trendek, az egyre kevesebb csapadék és a napsütéses órák számának emelkedése mind komolyabb és komolyabb kihívást jelenthet az őshonos szőlőfajtáknak. Mint mondták, eljöhet az az idő, amikor az ágazatban mindenkinek el kell majd gondolkodnia azon, hogy a korábban termesztett szőlőket más, a szárazságot jobban tűrő fajtákra cserélje le.

A 2021-es termést illetően Varga Máté, a Varga Pincészet Kft. szőlészeti ágazatvezetője elmondta, hogy a tavalyi év során 15,9 ezer tonna szőlőt dolgoztak fel két pincéjükben összesen. Ez kevesebb, mint a 2020-as évi mennyiség, ami 17,8 ezer tonna volt. A szakember beszélt arról is, hogy némi visszaesést tapasztaltak a szőlő szüreti mennyiségében, ami elsősorban az aszálynak tudható be. Ugyanakkor ez a mennyiségi visszaesés egyértelműen a minőség javára szolgált, a pincészet szőlésze szerint a tavalyi borok minősége felülmúlta a korábbi évjáratokat. Az idei évvel, az enyhe téllel és a hűvös, aszályos tavasszal kapcsolatban Varga Máté óvatosan fogalmazott.

Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher Birtok kereskedelmi és marketing vezetője az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy a 2021-es szüretből mintegy 100 ezer palack csendesborral készülnek, amelyet mind saját szüretelésű szőlőből készítettek, és háromszor ennyi úgynevezett alapbort készítenek, amit később pezsgősítenek. A tavalyi évre a borzasztóan magas savak voltak jellemzőek, aminek nagyban kedvezett az aszályos időszak is. Az időjárással kapcsolatban a birtok kereskedelmi és marketing vezetője elmondta, hogy tudomása szerint a hajnali fagyok még nem okoztak problémát, az viszont igen, hogy mostanáig nagyon kevés volt a csapadék, ennél jóval többnek kellene lennie. Ez azonban egy trend, már évek óta egyre kevesebb csapadék esik az országban, ezzel párhuzamosan viszont nő a napsütötte órák száma. A szakember szerint a szőlősgazdáknak hamarosan nem egy borvidéken el kell majd gondolkodniuk azon, hogy az őshonos szőlőfajtákat szárazságtűrőbbekre cseréljék. Ahogy Prisztavok Zoltán fogalmazott, lassan olyan időjárás lesz Magyarországon, mint a Mediterráneumban.

Hasonlóan látják a helyzetet az Ostoros Családi Pincészetnél is. Radácsi András, a pincészet borászati üzemvezetője az őszi, téli és tavaszi időjárással kapcsolatban az Agrárszektornak úgy fogalmazott, hogy jelen pillanatban még nem kell aggódni a csapadékhiány miatt. A régebbi telepítésű szőlőknek kellően mélyre nyúlnak le a gyökerei, azok el tudják látni magukat vízzel. Azoknak a gazdáknak viszont, akik idén tavasszal telepítenek szőlőt, igen nagy szükségük lenne a több csapadékra, tette hozzá Radácsi András.

A tállyai Európa Centruma Pinceborozó és Vendégházat üzemeltető T-PALOTA Bt. kültagja, Tóth Pálné az Agrárszektor kérdésére többek között elmondta, hogy 2021-ben mintegy 80 tonna szőlőt dolgoztak fel. Ennél volt már több is, volt már kevesebb is az évek során. Tóth Pálné hozzátette, hogy a piac beszűkülése miatt 30 tonnát kénytelenek voltak szőlőként eladni, ám a fennmaradó mintegy 50 tonnából végül 350 hektoliter, nagyon jó minőségű bort tudtak készíteni. Tóth Pálné beszélt arról is, hogy a mostani hideg és aszályos időjárás a szőlőt egyelőre még nem érinti, ám félő, hogy a kajszit idén is meg fogják viselni az áprilisi fagyok.

