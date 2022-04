Lassan dönteni kell az árstopról: mutatjuk, mi várható a magyar boltokban a szakemberek szerint

Ha bemegyünk bármilyen élelmiszerboltba, észrevehetjük, hogy elképesztő árakkal találjuk magunkat szemben, ám sok esetben még ez sem fedi a valóságot. Lengyel Tamás, a GOF Hungary Kft. Dunaföldvári Malom malom igazgatója a Portfolio Agrárium 2022 konferencián elmondta, hogy malmok mindig itt vannak, meghatározói a belföldi piacnak. Az áremelkedést jól mutatja, hogy elindultak egy 60 ezres búzaárral, amiből 100-120 ezres ár lett év végre. Ez után nagyon lassan tudott emelkedni a liszt ára, hiszen meg voltak kötve a szerződések a pékségekkel és más termelőkkel. Mondhatni, hogy Magyarország a búzát tekintve önellátó, mivel nagyon keveset kell importálni. A jó minőségű lisztre nagy az igény, a háború miatt kialakult az exportnyomás, ami a malmokat is nagyban érinti.

Muzsek András, a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. vezérigazgatója felhívta egy mások fontos dologra a figyelmet: a csomagolóanyagra. Rengeteg a műanyag és papír a csomagolóiparban, a műanyag kis golyóknak is nagyon elszállt az ára, nem tudták elnyelni a költségnövekedést.

Most már szembesülnek azzal, hogy ez a műanyag nincs, több hónapra előre meg kell rendelni. Ez a kis „apró” dolog veszélyeztetheti a termelést. Emellet komoly tárolókapacitást is bérlünk, mert ha nincs, nem tudnánk gyártani. Kiemelte azt is, hogy a magyar élelmiszeriparnak az volt a húzóereje, hogy volt olcsó munkaerő, most már nincs, de lassan munkaerő sem. Komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy ukrán munkavállalókat hozzanak be, ennek több mint fele inkább Csehországba ment - az árképzést emiatt is újra kellett gondolni. Emellett a partnerség is elengedhetetlen.

Hullámvasút szituáció van, ami senkinek sem jó. Nehéz kezelni, nehéz elmagyarázni a partnereknek is, hogy miért emeljenek vagy miért ne emeljenek árakat. Ebben az iparágban nagyon lassan folynak a folyamatok, előre kell jósolni hónapokkal az árfolyamokat, és ez is lehetetlen. Nagyon rossz szituációkban lehet kerülni, nincs kiszámíthatóság. Így nem lehet menedzselni, a kiskerláncokkal is nagyon kemény harcok mennek. A termelők viszont bizonytalanok, ki merne 9-12 hónapokkal előre jósolni manapság? Úgy gondolom, hogy például a sertésiparba is kellene egy jó terméktanács. Kiszámíthatónak kell lennie az áraknak, ez a liftezés ellehetetleníti a termelőket

- fogalmazott Szappanos Péter, a Pápai Hús Kft. ügyvezető igazgatója.

Hozzáfűzte, hogy nagyon fontos lenne az akár kisebb, de biztos profit. Hosszú távon senkinek sincsen előrelátása a sertést illetően, ezeket az oda-vissza hullámvasutakat senki sem tudhatja. Elég, ha csak a sertéspestisre gondolunk. Ki tudhatta ezt előre? – tette fel a kérdést. Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke kiemelte, hogy most rendkívüli helyzet van, amiben nem lehet alkalmazni az elmúlt 5-10 évben kialakult egyeztetési gyakorlatokat.

A mi, és a kiskereskedők részéről is több empátiára, szolidaritás van szükség, hogy ezt a kritikus helyzetet a lehető legkisebb veszteséggel átvészeljék. Mindenkinek megvan ebben a dologban a saját felelőssége. Tudomásul kell venni a szereplőknek, hogy minden változik, ha ebben nem sikerül megértetni egymást, sokkal nagyobb gondok lehetnek. Mindenkinek meg van az egyéni felelőssége, olyan döntésekkel kell segíteni ezt az átmeneti állapotot, ami a lehető legkisebb károkat okozza majd.

Muzsek András a kerekasztal-beszélgetés során elmondta, tudják fedezni a magyar igényeket mind pulykában, mind csirkében. Egy érdekes dolgot is megosztott, miszerint akkor tudnak árat emelni, ha a sertés ára is emelkedik. Ha egymás mellett vannak, egy 1500 forintos sertés mellett ott van 2500-as a pulyka, senki nem veszi meg. Ugyanakkor hatalmas kereslet indult a drágább csirkemellre és pulykamellre. Néhány hét alatt tulajdonképpen eltűnt az olcsó hús kategória. De hogyan reagál a piac? Megpróbálják helyettesíteni azt a drága csirkemellet, pulykamellet, emellett a piac elfogadott egy 20-25%-os áremelkedést. Ha ilyen mértékben emelkednek tovább az önköltségek, el fognak tűnni az olcsóbb hústermékek, mert egyszerűen nem lesz semmi olcsó. Szommer Gábor, a Fino-Food Kft. értékesítési és beszerzési igazgatója szerint a tejet és a tejtermékeket figyelembe véve nem lehet érzékelni, hol van még a plafon. Hektikus a helyzet, nem látnak előre. Azonban némi pozitívumról is be tudott számolni, mégpedig arról, hogy a vállalkozásuknak talán pont 2022 lesz a legsikeresebb éve. A generációváltás problémáiról sem szabad megfeledkezni, mint elárulta, nem fognak már heti 40-50 óra felett dolgozni az emberek, mint régen, mikor kora reggeltől késő estig űzték az ipart. Éppen ezért a robotizálni is szükséges, főleg úgy, hogy a munkaerő sem lenne elegendő, ennyi munkára pedig pláne.

Az élelmiszerárstopot illetően a szakértők mind egyetértettek abban, hogy az árstop nagyon hosszú ideig nem fenntartható, de egyelőre nem tudni, hogy meddig maradhatnak még velünk. Nagyon nehéz helyzetben vannak ezzel az intézkedéscsomaggal, nem látni azt a megoldást, ami mindenki számára elfogadható lenne. Be kell építeni az önköltségeket az árakba, akármennyire is fáj. A fenntartható üzemekhez és önellátáshoz el kell fogadni a növekvő árakat. Ha ez megtörténik, jó minőségű és egészséges élelmiszert tudnak biztosítani mindenkinek.

