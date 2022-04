Sötét jövőképet lát a csomagszállító cég: évekig tarthat míg helyreáll a szállítmányozás

Pénzcentrum: A DHL a világ egyik vezető csomagszállítója, mennyiben hat most a mostani orosz-ukrán háború a vállalatra, ezen belül is a magyarországi egységekre, mennyire érintik súlyosan a németországi főhadiszállással rendelkező DHL-t az oroszok elleni nyugati szankciók?

Mészáros Ádám: Amikor elkezdődött a háború, azonnal lezárult az ukrán légtér, és ezzel a mi operációnk is megállt Ukrajnában, nem tudtunk se be-, se kivinni árut. Nyilván az első gondolatunk a kollégáink biztonsága volt, azóta is folyamatosan kapcsolatban állunk velük. Az Oroszországba, illetve Fehéroroszországba bemenő forgalmakat is leállítottuk, valamint az Oroszországon belüli tevékenységünket is felfüggesztettük.

Az lehet tudni, hogy a légi szállításuk jellemzően milyen árukra terjedt ki, az ukrán gabonára vagy éppen az autóipar számárára elengedhetetlen alkatrészekre igen?

Mi az expressz szállítmányozásban vagyunk érdekeltek, a nagy része tehát annak, amit mi szállítunk, időszenzitív légi áru, ezek általában magasabb értékű termékek. Tudnám itt említeni az autóipart, technológiai ipart, az élettudományokkal kapcsolatos területeket, de akár a divatcikkeket is. Mezőgazdasági termékekből jóval kevesebbet vittünk.

És ha az Oroszország elleni szankciókat nézzük, az a része is leállítódott a szállítmányozásuknak?

Európai Uniós székhelyű cég vagyunk, és felfüggesztettük mind az Oroszországba történő, mint az Oroszországon belüli szállítmányozásunkat

Mekkora hatással volt a vállalatra a pandémia, és most rögtön utána az Európában kialakuló háború?

A pandémia azért volt különleges, mert 2020 tavaszán az interkontinentális utasszálító gépek leálltával a világ teherszállító légi kapacitásának a fele is eltűnt a piacról. Ugyanakkor a kereslet is csökkent, de ez nagyon gyorsan visszajött, és egy viszonylag nagy kereslet állt szemben a korábbinál fele akkora kapacitással. Itt nagy előnyünk volt, mert nekünk saját légitársaságunk van, több mint 200 repülőgéppel, így továbbra is ki tudtuk szolgálni az ügyfeleinket. Sok áru, ami régen szállítmányozó cégekkel ment volna, jött át a mi hálózatunkba, hiszen mi nagyon gyors átfutási idővel ki tudtuk szolgálni a megmaradó igényeket. Most is egy kicsit hasonló a helyzet, mert azzal, hogy lezáródott az ukrán és az orosz légtér, a repülőgépek, amelyek Ázsiából jönnek, nem mehetnek át ezen a légtéren, meghosszabbodik a szállítási út, ez pedig mindent drágábbá és komplikáltabbá tesz. Megnehezedett tehát a légi szállítás, de mi a saját légitársaságunkkal a kapacitásunkat fenn tudjuk tartani az ügyfeleinknek

Lehet azt mondani, hogy a háborús helyzet keményebb ütés volt az ellátási láncnak, mint a pandémia?

Mind a kettőnek megvannak a maga nehézségei.

Vannak olyan dolgok, amik a válságok hatásra derültek ki, amikkel biztonságosabbá lehetne tenni az ellátási láncot?

Flexibilitásra van szükség. Gyorsan kell reagálni főleg olyan cégeknek, amelyeknek alapanyagot kell behozniuk elsősorban Ázsiából. Sokkal jobban kell vigyázni a kapacitások lekötésére, illetve olyan szolgáltatót kell találni, amelyik tényleg ki tudja szolgálni időben és fix áron a partnereit. Nekünk van egy nagy előnyünk, nálunk az árak nem fluktuálnak, mi hosszú távra kötünk szerződést az ügyfelekkel. Eközben a szállítmányozási piacon az árak akár napi szinten változhatnak a kereslet és a kínálat függvényében. Mi nagyobb kiszámíthatóságot tudunk kínálni annak köszönhetően is, hogy saját infrastruktúránk van. A cégeknek ez nagyon fontos, és most érezzük is sokak bizalmát.

A DHL-nek több nagy üzletága van világszerte, mit jelent ez Express, miért felelős ez az üzletág?

Az első üzletág a német posta, amely Németországban postai, illetve csomagszolgáltatást nyújt. Én az Express üzletágat képviselem, ez azt jelenti, hogy fél kilótól egy tonnáig a világ 220 országába szállítunk időkritikus küldeményeket. Ami nagyon fontos, hogy ezt a saját hálózatunkon belül csináljuk. Emellett van a szállítmányozási iparágunk DHL Global Forwarding, Freight, ők megszervezik a szállítmányozást mind tengeren, mind a levegőben, mind közúton. Van egy raktározási részlegünk, a DHL Supply Chain, és a legfiatalabb üzletágunk, a DHL e-commerce Solutions. Ez utóbbi az egyes országokban mind országon belüli, mind nemzetközi csomagszállítást végez, a nem időkritikus szegmensben. Összesen tehát öt üzletágunk van, ami teljesen ki tudja szolgálni a partnereinket.

