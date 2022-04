Ilyen húst esznek idén húsvétkor a tehetős magyarok: nem vicc, ez lett a luxus

Annak ellenére, hogy a nyúlhús megfelel a korszerű, egészséges táplálkozás elvárásainak – hiszen magas a fehérjetartalma és alacsony a zsír-, koleszterin- és nátriumtartalma – hazánkban az egy főre jutó nyúlhús-fogyasztás mindösszesen évi 0,2 kg, ami a levágott nyulak mintegy 12-13%-át teszi ki. A Magyarországon előállított nyúlhús jelentős részét exportáljuk, elsősorban az Európai Unióba, míg az unión kívülre irányuló export mennyisége a hazai fogyasztással közel azonos mértékű.

A magyarországi nyúltenyésztés legnagyobb felvevőpiaca Németország, Svájc és Olaszország, bár az elmúlt két évben a járványhelyzet hatására visszaesett a kereslet. A magyar nyúl 95 százaléka exportra kerül jelenleg, viszont a hazai fogyasztás emelkedése nagyban segíthetné az ágazatot.

Kiváló minőségű a magyar nyúlhús, mégis nagyon kevés fogy belőle itthon

A nyúlágazat sikerrel szerepelt az állattenyésztési ágazatok fejlesztésére szóló pályázaton és az élelmiszer feldolgozási területen is félmilliárd forint értékben valósul meg fejlesztés - hangsúlyozta Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára a Sirha Budapest Nemzetközi Élelmiszeripari és HoReCa szakkiállításon március végén.

Az élelmiszer sokféleség gazdasági érték, hiszen az alap termékpályák hatékonyságnövelése mellett fontos figyelni a kiságazatokra, amelyek a sok lábon állás biztonságát adják. Emellett érték társadalmi szempontból is, hiszen az egészséges táplálkozásunk egyik alapja az, hogy minél többféle, egészséges terméket fogyasszunk

- mondta el Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára.

Hozzátette, hogy a 2020. évi kormánydöntés alapján a Megújuló vidék, megújuló agrárium program indulásával az EU-s források megsokszorozására nyílt lehetőség, vagyis 2021-2022-ben ugyanannyi pénzt fordíthatnak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére, mint az előző 7 évben.

Az elmúlt időszakban kiírt állattenyésztési ágazatok fejlesztésére szóló pályázaton a nyúlágazat sikerrel szerepelt, 18 pályázatot nyújtottak be közel 3 milliárd forint értékben. Talán még fontosabb, hogy az élelmiszer-feldolgozási felhívásra is 4 nyúlágazati pályázat érkezett, itt körülbelül 500 millió forint értékben valósul meg fejlesztés - tette hozzá Juhász Anikó.

A magyar nyúlhús kiváló, nemzetközi szinten elismert termék, hiszen több mint 95 százalékban exportáljuk. A legfontosabb feladat az, hogy mindezt a hazai fogyasztók számára is elérhetővé tegyék.

Jó, ha külföldön jól szereplünk, de még jobb, ha a magyar közönség is megismeri és megkedveli a nyúlhúst. A hazai fogyasztásösztönzés területén sikerült eddig is eredményeket elérni, hiszen szinte már minden hazai áruházlánc polcán megtalálhatóak a konyhakész termékek

- fogalmazott a helyettes államtitkár.

Van azonban még hova fejlődni, különösen, ha a fogyasztási adatokat nézzük. Az európai átlag 2 kg/fő, a magyar pedig ennek mindössze a tizede.

Német Zoltán, az Állatorvostudományi Egyetem szakembere Érték az élelmezésben című beszédében kitért arra, hogy a nyúlhús amellett, hogy finom, nagyon egészséges is, a XXI. század fehérjeforrása.

Napjainkban 4-4,5 millió vágónyulat állítanak elő Magyarországon, amellyel a világ élvonalába tartozunk. A nyulat szója nélkül elő lehet állítani. A házinyúl nagy tömegben képes ipari melléktermékeket elfogyasztani, amelyeket nem lehet másra felhasználni, például a cukorrépa feldolgozásából hátramaradó anyagot.

Juráskó Róbert, a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a nyúlhús jelene és jövője kapcsán kifejtette, hogy jelenleg az országban 103-105 ezer anyanyúl termel folyamatosan, amelynek húsát értékesítik a fogyasztók felé. 6 darab elismert tenyésztő szervezet által, fajtánként meghatározva termelik a vágónyulat, amelyből egy őshonos állatfajta: a magyar óriás nyúl. A megtermelt húsmennyiséget 99 százalékban Magyarországon dolgozzák fel - tette hozzá.

Versenyképes a magyar nyúlhús

Közel egy évtizedes kihagyás után öt hazai elismertséggel rendelkező húsnyúlfajta központi teljesítményvizsgálatát végezte el a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, az Agrárminisztérium támogatása és a Nébih szakmai felügyelete mellett, számolt be róla a Nébih. A 11 hétig tartó teszt során a legjelentősebb hazai húsnyúlfajták legfontosabb értékmérő tulajdonságait vizsgálták. Az eredmények bebizonyították, hogy a magyar fajták versenyképesek a világ nyúltenyésztésében.

A Magyarországon jelenleg működő 60-65 nagyüzemi nyúltelep kizárólag hazai nemesítésű és születésű tenyészállatokkal dolgozik. A hazai nyúlállomány 100-105 ezer anyanyulat, valamint azok szaporulatát jelenti.

A két hazai nyúlvágóhíd, amely kizárólag Magyarországon hizlalt nyulat dolgoz fel, 2021-ben csaknem 4,3 millió nyulat vágott le, ami az Európában összesen levágott nyulak kb. 3,5 százaléka. Hazánk ezzel az értékkel – jelentősen lemaradva az első három helyezettől – Európa negyedik legnagyobb nyúlhús-előállító országa.

Magyarországon jelenleg öt, állami elismeréssel rendelkező tenyésztőszervezet nyolc hazai húsnyúlfajtát (Danubia Alba, Debreceni Fehér, Hycole XXL, Hycole Medium, Pannon Ka, Pannon Fehér, Pannon Nagytestű, ZIKA) gondoz. Valamennyi tenyésztőszervezet célja, hogy fajtája megfeleljen a kor piaci elvárásainak. A teljesítményvizsgálatok alkalmával a nemesítő cégek képet kapnak a fajtájuk szaporasági, nevelési eredményeiről, továbbá a hizlalási és vágási paramétereinek alakulásáról is.

Ez azért lényeges, mert a piacon ma már csak az a fajta számít versenyképesnek, amelynél a vágónyulak 5-10 hetes életkoruk között átlagosan naponta legalább 40-50 g-ot gyarapszanak, 10 hetes korban elérik a 2,6-2,8 kg élősúlyt és a vágási kitermelésük legalább 60%-os.

A teljesítményvizsgálatban résztvevő öt fajta (Danubia Alba, Debreceni Fehér, Hycole XXL, Pannon Fehér, ZIKA) teszteredményei bizonyítják, hogy a magyar nemesítésű húsnyúlfajták felveszik a versenyt a világon tenyésztett más intenzív fajtákkal, tehát van helyük a globális nyúltenyésztésében. A Nébih honlapján is közzétett, a teszteredményeket tartalmazó jelentésben a fajták hizlalási és vágási eredményei mellett a teljesítményvizsgálat során alkalmazott nevelési körülmények, állategészségügyi beavatkozások és takarmányozási paraméterek is elérhetők.

A nyúlágazatot is érintő takarmányár-növekedés, az állatjóléti előírások szigorítása folyamatos kihívások elé állítja a hazai nyúltenyésztőket, és bár az elmúlt években több támogatási jogcím keretében jelentős segítséget kaptak, a talpon maradáshoz a hazai fogyasztók támogatására is szükség van. Ezért is együnk több nyúlhúst, ami nemcsak az egészségünkre, de a hazai nyúltenyésztésre is jótékonyan hat.

Jó lehet a keresetünk kiegészítésére is Magyarország nyúlhús-termelése az 1991. évi csúcs után negyedére csökkent, majd stabilizálódott, az utóbbi években pedig már évi 5-10 százalékos növekedést mutat. Ma a vágónyúl 97-98 százalékát nagyüzemekben állítják elő, és két nyúlvágóhíd működik az országban. Az üzemgazdasági elemzések azt mutatják, hogy jövő a nagyobb gazdaságoké, mivel egy család jövedelem-kiegészítés céljából 500 anyaállattal már sikeresen tud dolgozni, de a vállalkozói méret 1500-2000 anyanyúlnál kezdődik. Nagy István agrárminiszter felhívta a figyelmet az otthoni nyúltartásra: két anya és egy bak egy család egész éves húsigényét ki tudja elégíteni, tartásukhoz pedig a kerti melléktermékeket is fel lehet használni.

Ezért együnk több nyúlhúst

Előnyös összetételű: A nyúlhús rendkívül gazdag fehérjében (17-20 százalék) és esszenciális aminosavakban, ellenben zsír- és koleszterintartalma alacsony. Kedvező a vitamin- és ásványianyag-tartalma is. A sertés-, a marha- vagy a birkahússal összevetve a nyúlhúsnak kisebb az energiatartalma is. Előnyös összetétele miatt fogyókúrázóknak, szív- és érrendszeri betegeknek is megfelelő választás. A nyúlhús különösen ajánlott magas vérnyomásban szenvedők számára, hiszen nátriumtartalma is alacsony.

Hol szerezhetünk be nyúlhúst és mennyiért?

A magyar nyúlhús minősége kiváló, a hazai piacokon és egyes áruházláncokban nyúlgerincet, nyúlcombot vehetünk, akár filézve is. Az idősebb házinyúlból célszerű levest, pörköltet vagy nyúlpaprikást főzni. A fiatalabb húsú házinyúl íze a csirkére, illetve a borjúhúsra emlékeztet, friss zöldfűszerekkel és zöldségekkel a baromfihúshoz hasonlóan bármilyen formában elkészíthető, és kifejezetten ízletes grillezve is. A házinyúlhoz egyaránt illik a fokhagyma, a fekete bors, a rozmaring, a tárkony, a kakukkfű és az áfonyalekvár.

A hazai szupermarketek kínálata azért tükrözi a hazai nyúlfogyasztás állapotát: bár találunk a jelentősebb élelmiszerláncoknál belőle, a választék nem igazán széles. Az is világosan látszik, hogy jóval drágább a nyúlhús ára a legnépszerűbb sertésénél, ami az alacsony hazai fogyasztási kedvet persze még nem feltétlenül indokolja, de talán rávilágít, hogy miért nem kerül havonta csak kevesek asztalára.

A Tesco online kínálatában friss, darabolt nyúlhúst 2715 Ft/kg áron;

áron; a Spar kínálatában már kicsit olcsóbban találjuk meg a nyúlhúst, a darabolt, csomagolt verzió 2248 Ft/kg;

a Matusz-Vad kínálatában többféle nyúlhúst is találunk: nyúlgerinc filét 4939 Ft/kg áron, nyúlcombot 3999 Ft/kg áron vásárolhatunk.

Címlapkép: Getty Images