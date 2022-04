Vigyázat, ne dőljünk be, csalás: hamisítják a magyarok kedvenc csemegéjét!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) gyártói jelzésre tartott ellenőrzést egy budapesti húsboltban, ahol hamis „PICK Csemege szalámi”-t találtak. A szóban forgó terméket az ellenőrzés során talált rúd kiszerelésben már évek óta nem gyártja a szegedi szalámigyár, és legutolsó megjelenésében is több ponton eltért a piaci húsboltban fellelt hamisított terméktől.

Ha egy termék megjelenése, csomagolása vagy annak minősége, ára, esetleg értékesítési helye eltér a megszokottól, az már önmagában gyanakvásra adhat okot, és érdemes alaposabban elolvasni a csomagoláson fellelhető kiegészítő információkat

- figyelmezteti a vásárlókat Haluska Adrienn, a Pick Szeged Zrt. fejlesztési és minőségirányítási igazgatója. „Ha bizonytalanok vagyunk a termék eredetiségében, inkább ne vegyük meg! Ilyen esetekben az egészségünket is kockára tehetjük, hiszen a termék eredete, gyártási körülményei ismeretlenek, legtöbb esetben nem is felelnek meg az előírt higiéniai feltételeknek, jogszabályoknak.” A szakember hozzáteszi:

A hazai és nemzetközi téren is elismert PICK minőséget nemhiába választják magyar családok százezrei a mai napig, hiszen minőség- és íz garanciát jelent a számukra. Ezt a garanciát pedig csak mi tudjuk biztosítani, minőségirányítási- és élelmiszerbiztonsági szempontból szigorúan ellenőrzött, több mint 150 éves szaktudáson alapuló gyártási tevékenységünknek köszönhetően.

Az elmúlt évtizedekben több alkalommal próbálkoztak már (sikertelenül) a PICK szalámikhoz hasonló, fogyasztókat megtévesztő megjelenésű szalámik forgalomba hozatalával, de ezek ellen minden esetben azonnal fellépett a gyártó, és végül minden jogvita a Pick Szeged Zrt. számára kedvező eredménnyel zárult. Már az alapító fia, Pick Jenő is felismerte a termékhamisítás veszélyeit, és igyekezett különféle módokon megkülönböztetni az általa gyártott egyedi Téliszalámit a hasonló, de gyengébb minőségű termékektől. Ezek közül többet (PICK felirat, nemzeti szín, fém plomba) a mai napig őriznek a PICK-csomagolások. A termékek mai (és idén áprilisban megújult) csomagolása is egyértelműen rámutat azokra a termékjellemzőkre, karakterjegyekre, melyek alapján a vásárló beazonosíthatja, megkülönböztetheti a valódi PICK szalámikat más szalámi termékektől.

Hatalmas kincs van a kezünkben, hiszen a PICK egy olyan márka, amely országimázsunk része, hivatalos hungarikum, és amit érthető módon sokan és sokféleképpen próbáltak már utánozni

- mondta el Szokolai Júlia, stratégiai és marketing vezető. „A PICK márka gondozása és védelme kiemelt érdekünk, piacvezetőként pedig a fogyasztóinkért is ugyanilyen felelősséggel tartozunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmüket a tudatos vásárlás fontosságára, hogy elkerüljék az ilyen jellegű megtévesztéseket és véletlenül se essenek termékhamisítás áldozatául.

Ennek jegyében nagykövetként is csatlakoztunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának legújabb edukációs kampányához, melyben saját példánkon keresztül is szemléltetjük azt, hogy miért fontos a gyártói tudatosság, és ez milyen mértékben szolgálja a fogyasztók érdekeit is a hasonló megtévesztése megelőzésében. A Pick Szeged Zrt. mindent megtesz és határozottan fellép azon termékhamisítások, védjegybitorlások, jogsértések ellen, melyek a PICK márka és a fogyasztók ellen irányulnak” – zárta gondolatait a szakember.

