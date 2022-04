Vészesen közeleg az árstop vége: durva élelmiszerdrágulás jöhet májustól

Lassan 2,5 hónapja tart már az élelmiszerárstop Magyarországon, amely számos tapasztalattal szolgált. Ezek közül az egyik leglényegesebb, hogy a baromfiágazat tud a leggyorsabban reagálni a változásokra, ugyanis a Baromfi Termék Tanács (BTT) emberei szerint nagyon sokan pillanatok alatt abbahagyták a telepítéseket - mondta el Raskó György agrárközgazdász, az Agrárszektor kérdésére. A szakember elmondta, hogy az árstop bevezetését követően volt egy olyan reakció, hogy az ágazat szereplői nem foglalkoznak csirkével, és akkor nem lesz csirkemell sem. Azonban, ha ez hosszabb távon is fennmarad, akkor komoly visszaesésre lehet számítani a termelésben, illetve a hazai termelők el fogják kezdeni kiépíteni a külföldi kapcsolatokat, és exportra fognak csak termelni.

Raskó György beszélt arról is, hogy Magyarországon

2020-ban még 2350 termelő foglalkozott brojlercsirke előállítással, ez azonban 2021 végére 1580-ra csökkent.

Az agrárközgazdász szerint idén ez a szám 1300-1400 körül lesz, de ha marad az árstop, nagyon valószínű, hogy a nagy árutermelők mintegy egyharmada be fogja fejezni a tevékenységét. Mint fogalmazott, a csirke és a sertés esetében olyan áremelkedés történt az inputoldalon, ami a legprofibbakat is a padlóra tudja küldeni.

Különösen az étolaj, a csirkemell és a sertéscomb árának megugrására kell felkészülni

A hamarosan lejáró élelmiszerárstop kapcsán a szakember azon a véleményen volt, hogy a kormányzat azt meg fogja hosszabbítani, méghozzá úgy, hogy közben egy árkorrekciót is végre fognak hajtani, hogy csökkentsék azt a többletköltséget, ami kialakult az elmúlt hetek során. Raskó György szerint az árstop teljes feloldása azért nem képzelhető el, mert az egybe esne a kormány hivatalba lépésével, és egy ilyen lépés nagyon nem lenne népszerű. Elvégre mind a csirkénél, mind a sertésnél egy minimum 25%-os áremelkedés lenne, a liszt és a tej pedig 10-15%-kal drágulna. A cukornál nincs komoly nyomás, ami viszont a napraforgóolajat illeti, abból Európában hiány van, és ez egy komoly árfelhajtó tényező. Az agrárközgazdász úgy látja, a napraforgóolaj literes változata 1 ezer forint fölé fog emelkedni, ami a tavaly októberi árhoz képest 35%-os drágulás lesz. Raskó György emlékeztetett arra is, hogy lassan lejár az üzemanyagárstop is, ami együtt komoly sokk lenne a lakosság számára. A szakember ezért azt tartja valószínűnek, hogy az üzemanyagokat és az élelmiszereket illetően egyaránt hosszabbítások lesznek, de más feltételekkel és magasabb árakkal.

