Elképesztő bűz terjengett a faluban: hónapokon át szennyezték a nógrádi patakot

A nool.hu egyik olvasója értesítette a portált az esetről. A hír kapcsán az üzemeltető ÉRV Zrt. illetékeseit is megkeresték, akik néhány nap elteltével közölték: szerdán megoldást találtak a hosszú hónapok óta fennálló problémára, újraindult a tavaly leállított tisztító.

Baksa Sándor, Karancslapujtő polgármestere a lap megkeresésére elmondta:

a szennyvízrendszer öt település tulajdonában és az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt. üzemeltetésében van. Az öt község polgármesterei a napokban ültek össze és tartottak egyeztetést a kialakult helyzetről.

Királyhegyi Gyula, Karancskeszi első embere a portálnak kifejtette, már tavaly meghibásodott a szennyvíztisztító berendezés, amiről a kezdetek kezdete óta tudnak a faluvezetők, illetve az ÉRV Zrt. munkatársai, akik természetesen foglalkoznak is ezzel a problémával.

Amikor kiderült a hiba, azonnal összeült az öt település – Etes, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi és Karancslapujtő – polgármestere, illetve az ÉRV Zrt. megyei vezetői és a vezérigazgatója, akik tisztában vannak vele, hogy orvosolni kell ezt a problémát. A lakosság védelme érdekében szeretnénk erre minél hamarabb megoldást találni. Az összes szakhatóságot, illetve támogatáskérés céljából az Agrárminisztériumot is megkerestük, továbbá kértük az ÉRV Zrt. illetékes munkatársait, hogy tegyenek meg mindent a probléma megoldása érdekében, hiszen ők az üzemeltetők. Sajnos a Dobrodába bekerült a szennyvíz, ami a kevésbé csapadékos időben még inkább érezteti a hatását.

– emelte ki Királyhegyi Gyula.

Gyorsan kell intézkedni. A napokban közösen megfogalmaztunk egy levelet az ÉRV Zrt. felé, hiszen üzemeletetőként tőlük várjuk a megoldást. Kértük, hogy szakmailag röviden és gyorsan válaszoljanak a feltett kérdésekre, ugyanis nagyon sürgető a probléma. Olyan visszajelzést szeretnénk kapni, ami konkrétan felvázolja, hogy a hiba orvoslása, hogyan és mikor fog megtörténni

- tette hozzá.

Baksa Sándor arról számolt be, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság méréseket végzett a helyszínen, a másodiknál személyesen jelen volt ő is. A megállapításokat közölték a szakemberek, eljárás indult az üzemeltető ellen. Jelenleg azonban azonnali pénzforrásra lenne szüksége az ÉRV Zrt-nek, hogy rendbe tudják hozni a szennyvíztisztító berendezést.

Amennyiben nem sikerül megoldani, hogy a szennyvíz ne kerüljön bele a Dobroda-patakba, akkor továbbra is veszélyben lesz a környezetünk

- hangsúlyozta Baksa Sándor.

Ahogy a portál írja, a faluvezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél hamarabb helyreálljon az üzemeltetés rendje, a szennyezéssel kapcsolatban pedig megkerestük a Nógrád Megyei Kormányhivatalt is, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy március végén közérdekű bejelentés érkezett hozzájuk.

Ennek következményeként levegő- és természetvédelmi szakembereink már másnap előre be nem jelentett helyszíni szemlét tartottak. Levegővédelmi szempontból hatósági vizsgálat indult, aminek többek között az a célja, hogy a bűzterhelést redukálni lehessen. Felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének a kivizsgálására kormányhivatalunknak nincs hatásköre, így a Dobroda-patak szennyeződésével kapcsolatos észrevételeinket – további intézkedés érdekében – megküldtük az illetékes hivatal részére

- közölte a portállal a Nógrád Megyei Kormányhivatal. Persze az esettel kapcsolatban a lap megkereste a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is.

A karancslapujtői szennyvíztelepet és a Dobroda-patakot érintő szennyezéssel kapcsolatban március 2-án, lakossági bejelentést követően akkreditált mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzést hajtott végre a katasztrófavédelem

- mondta el a portálnak Kapás Márton. A megyei igazgatóság megbízott szóvivője hozzátette: március 26-án ismét bejelentés érkezett, így újabb vizsgálat történt a helyszínen, először a jelzés napján, majd március 28-án is.

A színtéren tapasztaltak, továbbá az akkreditált mintavételi eredmények alapján a vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon eljárás van folyamatban. A helyszíni ellenőrzések eredményeként az azonnali kárelhárítást az üzemeltető a patak kezelőjével egyeztetett módon végzi, továbbá intézkedik az üzemszerű működés helyreállításáról

- tette hozzá Kapás Márton.

A lap innen is tovább ment és a szennyezéssel kapcsolatban megkeresték az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-t is.

Április 20-án sikerült újraindítani a havária miatt leállított tisztítósort, miután társaságunk a saját költségére elvégezte a tető bontását, az újraindításhoz szükséges rekonstrukciós feladatokat, valamint a tisztítósor takarítását. A haváriás helyzet észlelését követően az ÉRV Zrt. haladéktalanul megkezdte a szükséges intézkedések megtételét, azonban azok egymásra épülése, valamint egyéb akadályozó tényezők, mint például a téli fagy miatt a munkálatok most fejeződtek csak be. Fontos kiemelni, hogy társaságunk a szolgáltatási területén a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, valamint a vízbiztonsági követelményeknek megfelelően folyamatos mintavétellel monitorozza a víz minőségét. Az Ipoly vízminősége is folyamatosan ellenőrzött, abban szennyeződés nem tapasztalható, illetve a mihálygergei üzemből kibocsátott ivóvíz is minden paraméter tekintetében megfelel a vonatkozó előírásoknak

- közölték az ÉRV Zrt. illetékes munkatársa.

