Ilyen csoda is kevés van itthon: bámulatos, mi történik most a Balatonnál

Komplett turisztikai látványgazdaságot alakítottak ki Kőröshegyen, mert a vásárlói igények úgy kívánták. Magyarország legnagyobb tulipánszüretjeként hirdeti magát a Kőröshegyi Levendulás és senkit ne tévesszen meg, hogy a vállalkozás nevének második szava: valóban egy komplett levendulásról van szó, ahol tényleg ez a fő profil, ám a vállalkozás vezetői hat éve alig húszezer szál tulipán ültetésével igyekeztek megörvendeztetni a vendégeket. Az elképzelés úgy tűnik, hogy nagyon is bejött. Azóta folyamatos fejlesztések, egyre nagyobb beruházások és természetesen egyre több és több virág került a Balaton melletti folyamatosan növekvő területre.

Talán az lehet a mi sikerünk titka, hogy nem egyetlen termékben vagy szolgáltatásban gondolkodunk, hanem egy komplett turisztikai látványgazdaságot alakítottunk ki. Parkosítottuk a környezetet egy olyan adottságú területen, ahol mindenki jól érezheti magát és kikapcsolódhat egy picit a nagyvárosi forgatagból vagy épp a rohanó mindennapokból. Olyan úgymond energiák vannak ebben a völgyben, ezen a domboldalon, hogy valahogy tényleg ki lehet kapcsolódni. A vállalkozás arra épül, hogy ne csupán a mezőgazdasági árbevételből kelljen fenntartani magunkat, mert azt hiszem, hogy akkor óriási bajban lennénk. Inkább úgy döntöttünk, hogy turizmusban is gondolkodunk, amiről tudjuk, hogy az egyik legnagyobb mértékben fejlődő iparág mostanában, ám folyamatos megújulást, rengeteg anyagi és energiabefektetést, valamint rugalmasságot és alkalmazkodást kíván. Nem könnyű feladat, de az érdeklődést látva megéri

– mondta el a HelloVidék kérdésére Szabó Lajos, a Kőröshegyi Levendulás tulajdonosa.

Ahogy a szakember elárulta, kezdetben a saját kereskedelmi vállalkozása árbevételét fektette a kőröshegyi terület kiépítésébe és fejlesztésébe, aztán – talán első hallásra kissé meglepő módon – pont az új koronavírus-járvány terelte a fókuszpontba még inkább a „tulipánozást”. Az utóbbi két évben egyre többen megismerték a vállalkozást és a szolgáltatásait, pedig elsőként voltak a hazai piacon ezzel a fajta turisztikai attrakcióval, korábban mégis sokszor száradt el a virágok egy jelentős része. A tulajdonos azonban kitartott és ez meghozta a gyümölcsét. A legtöbben már visszatérő vendégek vagy látogatók.

Húszezer tulipánnal kezdtünk, ma már félmillióval nyitunk. Látva a növekvő igényeket, minden évben egy kicsit többet és többet ültettünk. Tervszerűen növekedünk úgy, hogy mindig tudjunk valami újat adni. Azért merek minden évben növekvő pénzt befektetni, forrást szerezni a bővítésre, mert óriási az érdeklődés. A tulipános területek pedig folyamatosan virágoznak, ahol változatos fajtájú, színű és alakú tulipánokat ültettünk. A leszedhető sorokat szakaszosan nyitjuk meg, ezzel próbáljuk biztosítani, hogy a szüret teljes ideje alatt legyen elérhető virág a látogatóknak. Nagyon fontos azonban, hogy a tulipánvásár az időjárástól és a virágzástól függően bármikor változhat. Sajnos előfordul, hogy valaki nagy lelkesedéssel megérkezik, de ha aznap már leszedték a leszedhető mennyiséget, akkor üres kézzel kell távoznia. Persze ez csalódás és abszolút megértem ezt az érzést. Ezért igyekszünk a közösségi oldalunkon folyamatosan friss információkkal szolgálni, de csakis a hivatalos eseményünknél megjelenő információkért tudunk felelősséget vállalni. Ennek az üzemeltetése talán fontosabb, mint valaha. Azt látjuk, hogy az emberek már nem a honlapokról, hanem inkább innen tájékozódnak. Az időjárást, a tulipánok életciklusát, a forgalmat nem mi irányítjuk, így garantálni nem tudjuk azt, hogy mindenkinek jut virág. De természetesen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél több ember otthonát díszíthesse kőröshegyi tulipán. Ehhez azonban jókora türelemre van szükség, a többi látogató és a természet felé is

– mutatott rá Szabó Lajos.

A közösségi oldal kapcsán azonban más újításokra is szükség van évről-évre. A vállalkozás a fejlesztés jegyében felismerte a növekvő „Instagram-turizmus” igényét is, ezért kettő, kifejezetten fotózás céljára elkülönített tulipánmezővel igyekszik garantálni a látványos hátteret a szüreteléshez. Ezeken a látványterületeken 150 ezer tulipán fogadja a vendégeket, amit nem is lehet leszedni. Mint minden esztendőben, idén is építettek egy vadonatúj fotós elemet, hiszen egyre nagyobb ezekre a kereslet.

Komoly terveink vannak a jövőre nézve. Ahogy eddig, úgy most is szinte minden bevételünket szeretnénk visszaforgatni a vállalkozásba. Néha úgy érzem, hogy vissza kell fogjam magam, annyi ötletem van. A költségeket tekintve leginkább az infrastrukturális fejlesztések kívánnak rengeteg pénzeszközt, idén például négy kamionnyi murvát hoztunk a területre, hogy ne legyen sár esős idő esetén. Új elemként 2022-ben egész nyáron programok és koncertek lesznek nálunk, ezért kétszáz méternyi új utat is építettünk. Még nincs befejezve a két turisztikai épület: a kávézó és a lepárló, ezekkel is dolgozunk. A tulipánokat Hollandiából szerezzük be, amit szeptemberben veszünk meg, aztán elültetjük őket, ahol a munkaerő és a technikai eszközök költségeit nem szabad elfelejteni. Nálunk a sorok közötti terület füvesített, ezért mindig nagy feladat itt a fűnyírás. És persze nem szabad megfeledkezni a kiépített öntözőrendszerről sem, mert azt szeretnénk, ha a virágok nagyobbak és szebbek legyenek

– sorolta a vállalkozás vezetője a kérdésünkre.

Kőröshegyen jelenleg egy hektáron van tulipán, ám a munkaerőhiánnyal itt is meg kell küzdenie a vállalkozásnak. Ahogy mondja, nagyon nehéz gépkezelőt találni, miközben az építőipar úgymond feltolta munkaerő árakat. Úgy döntöttek, hogy beruháznak egy ültetőgépbe, ám tisztában vannak vele, hogy ha valami igazán szépet akarnak, például egy formát, akkor azt a munkát bizony kézzel kell végezni. Szabó Lajos annyi bennfenntes tippet még elárult, hogy a helyszín egy autentikus gazdaság, sok-sok tágas zöldterülettel, ezért ajánlott váltócipővel felszerelkezve érkezni hozzájuk.

