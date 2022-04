Itt a Wolt, Foodpanda bejelentése: örülhetnek a vidékiek, így folytatódik a terjeszkedés

Mekkora igény mutatkozik a vidéki településeken az ételek házhozszállítási szolgáltatására?

Foodpanda: A Foodpanda (akkor még NetPincér) eredetileg is országos szolgáltatásként indult, és az elmúlt több mint 22 évben is ennek mentén fejlesztettük szolgáltatásunkat. Ennek köszönhetően 2021-ben több mint 1000 településre szállítottunk ki megrendeléseket.

Az ételek, élelmiszer és bármi egyéb termék kiszállítására ugyanolyan igény mutatkozik vidéken is, ezért fontos része a stratégiánknak, hogy szolgáltatásainkat az ország minden területén párhuzamosan fejlesszük.

Ennek fontos eleme volt a saját élelmiszerüzleteink, a panda marketek megnyitása. Másfél évvel a nyitás után már 10 megyeszékhelyen vagyunk jelen boltjainkkal és ez a szám idén újabb vidéki városokkal bővül. De ugyanígy az üzleti partnerek (pl. Tesco, Penny, Alma Gyógyszertárak, stb.) vidéki elérhetőségére is nagy hangsúlyt helyezünk, és folyamatosan dolgozunk a partnerkör és ezzel együtt az elérhető termékkategóriák bővítésén.

A fenti szolgáltatásbővítéssel sikerül elérnünk, hogy vidéken is újabb és újabb fogyasztók próbálják ki a Foodpandát. A tapasztalatunk pedig az, hogy ha valaki megismeri ennek a kényelmi szolgáltatásnak az előnyeit, az a későbbiekben is rendszeresen használja. Ez igaz a vidéki megrendelőinkre is, számuk folyamatosan és stabilan emelkedik. Sőt, vannak olyan mutatók, amelyekben a fővárossal szemben élen járnak a vidéki városok. Ilyen például a SZÉP-kártya használat is, amely a tavalyi évben megyei szinten Komárom-Esztergom megyében volt a legmagasabb, ezt követte Budapest, valamint Fejér és Veszprém megye.

Wolt: A Wolt 2018 óta van jelen Magyarországon, az azóta eltelt 4 év alatt dinamikus növekedést mondhat magáénak. Először csak a fővárosban váltak ismertté a világoskék, szögletes táskával bicikliző futárok, de fokozatosan megjelentünk vidéki városokban is. Most szinte minden megyében megtalálhatók vagyunk, az elérhető városaink közel fele tavaly került a szolgáltatási területek közé.

Hogy ilyen gyorsan ilyen mértékű bővülést érhettünk el, annak legfőbb oka, hogy igény van arra, amit nyújtani tudunk. Mindenhol vannak olyanok, akik szeretik a Wolt által kínált kényelmi szolgáltatást, élvezik, hogy egy platformon megtalálhatják többféle étterem ajánlatait, akár konkrét fogásokra is rá tudnak keresni, és pár kattintás után a megrendelt étel házhoz jön.

Jellemzően minél régebb óta vagyunk jelen egy városban, annál erősebben megmutatkozik ez az igény a Wolt szolgáltatásai iránt. De olyan is előfordult már, hogy elég volt megjelennie néhány futár partnert kereső hirdetésünknek helyi platformokon, újságírók kerestek minket az adott városból, hogy mikortól lesz már elérhető a Wolt szolgáltatása.

Hogyan találnak futárokat vidéken? Miért éri meg Önöknél dolgozni?

Foodpanda: A futárkodás töretlen népszerűségnek örvend, a futárpartneri jelentkezés menete pedig vidéken is ugyanolyan egyszerű és gördülékeny mint a fővárosban. Összetartó közösség lévén, megyei futárkapitányaink mindent megtesznek, hogy friss partnereink minél hamarabb elsajátítsák a futár szakma trükkjeit.

Futárpartnereink közül voltak, akiknek mentőövként szolgált a járványügyi helyzetben a házhoz szállítás, és sokan közülük még ma is futárként dolgoznak. Természetesen voltak, akik visszatértek korábbi munkájukhoz, és mi örülünk, hogy tudtunk - akár csak átmeneti - segítséget is nyújtani. Ez nem volna lehetséges, ha a futárkodás nem volna ennyire rugalmas: van, akinek ez a fő kereseti forrása, de sokan mellékállásban, más munka mellett futárkodnak. Sikeres kiválasztás után hamar felvehető a munka, aminek köszönhetően a jelentkezők száma továbbra is magas és töretlen vidéken is.

A Foodpanda kiszállításra szerződött futárpartnerek átlátható fizetési konstrukcióban dolgoznak, a megkeresett összeg arányos a teljesítményükkel.

Emellett a futárflottánk összetartó közösséget is formál, a valahova tartozás érzése és a kölcsönös segítségnyújtás is meghatározza a futárpartnerek mindennapjait. Nem beszélve arról, hogy futárként soha nem lehet unatkozni. Azok pedig, akik biciklivel futárkodnak, átlagosan minimum 40 km-t letekernek naponta, ez pedig egy egészséges életformával is együtt jár.

Mindezek megkönnyítik a futárpartnereink toborzását, amely gördülékenyen folyt a járványügyi helyzetben is.

Wolt: Egy-egy városnyitás előkészítése több hónapos munkát igényel. Ilyenkor kollégáink heteket töltenek az adott városban, feltérképezik a lehetőségeket, ismerkednek, leendő partnereket keresnek - ennek a folyamatnak már része az is, hogy megkezdik a futár partnerek toborzását. De a már fentebb említett módon, hirdetések útján is keressük az új futár partnereinket.

Ez a munka leginkább azért vonzó sokaknak, mert nagyfokú szabadságot ad: a futár partner maga dönti el, hogy mikor dolgozik, nincs beosztás, amihez igazodnia kellene, akár egy adott nap reggelén is módosíthat tervein. A szállítóeszközt is maga választhatja - tehát hogy kerékpárral, robogóval vagy autóval közlekedik. Ezért a futárkodás rendszerint népszerű azok körében is, akik egy másik állás, vagy épp egyetemi tanulmányok mellett szakítanak rá időt.

Aki viszont azt választja, hogy csak a futárkodásra koncentrál, egy különösebb képzettséget nem igénylő munkával egész jó bevételre tehet szert.

A futár partnereinktől kapott visszajelzésekből az derül ki, hogy tetszik nekik a Wolt által biztosított felreszelés, és nagy könnyebbség számukra, hogy számíthatnak a segítőkész ügyfélszolgálatunkra. Az ügyfélszolgálatos munkatársak ugyanis nemcsak a felhasználóknak, hanem a futár partnereknek is folyamatos támogatást nyújtanak, társként kísérik őket a munkájuk során.

Mekkora a fluktuáció szervezeten belül?

Foodpanda: Az egyéni vállalkozóként dolgozó futárpartnereink nagyra értékelik a futárkodás adta rugalmasságot. Lehetőségük van aznap és akkor dolgozni, amikor nekik a legmegfelelőbb. Van, akinek ez a fő kereseti forrása, de sokan mellékállásban, más munka vagy hobbi mellett futárkodnak. Van olyan, aki átmeneti keresetlehetőségként tekint a futárkodásra, viszont sokan találják meg a helyüket hosszú távon is a foodpanda flotta tagjaként. A felsoroltak miatt hagyományos értelemben vett szervezeti fluktuációról egy ilyen rugalmas munkánál nem beszélhetünk.

Sokan talán úgy gondolnak a futárkodásra, mint egy kiegészítő munkára, amivel jól lehet keresni, ennél azonban sokkal több. Ezt bizonyítja az is, hogy van több olyan futárpartnerünk, akik a foodpanda (akkor még NetPincér) saját futárszolgáltatásának elindulása, vagyis 2018 óta dolgoznak futárként.

Wolt: Amennyiben a kérdés a futár partnerek fluktuációra vonatkozik, nehéz megválaszolni. Mivel a futár partnerek nem főállású munkatársak, hanem vállalkozók, és nincs munkarendjük, beosztásuk, nem egyértelműen eldönthető, hogy ha valaki épp hetekig nem vállalt feladatot, akkor már vajon soha többet nem fog, vagy csak hosszabb pihenőt tart.

A futár partnereink száma ezzel együtt dinamikusan növekszik, amire szükség is van, mivel nem csak új területeken jelenünk meg folyamatosan, hanem a szolgáltatásaink köre is bővül: már jó ideje nem csak ételt lehet rendelni a Wolt applikációjából, hanem élelmiszert, virágot, állateledelt, könyvet, vagy akár Covid-tesztet is.

Tavaly ősszel indult el a Wolt Market - ami nem más, mint egy vásárlók nélküli bolt, amely mégis a bevásárlás kényelmes és gyors formáját biztosítja: a Wolt felhasználói az applikáción keresztül rendelhetnek a hozzájuk közel eső Wolt Market kínálatából, a megrendelt termékeket pedig ugyanúgy 30 percen belül házhoz szállítja a Wolt futár partnere, ahogy azt már az egyéb rendeléseknél megszoktuk. A Wolt Market terjeszkedése is igényli, hogy bővüljön a futár partnereink hálózata - a napokban nyílt meg a hatodik egység a fővárosban, és hamarosan vidéken is elérhető lesz ez a szolgáltatás.

A fővárosban jellemző, hogy külföldi állampolgárokat foglalkoztatnak, akik nem beszélik a nyelvet. Vidéken mennyire alkalmaznak külföldieket?

Foodpanda: A foodpandánál állampolgárságtól vagy nyelvtudástól függetlenül szívesen látunk bárkit, aki megfelelő helyismerettel rendelkezik és szívesen erősítené a flottánkat. Futárpartnereink nagyon kis hányadát, kevesebb mint 0.5 százalékát teszik ki a külföldi állampolgárok. Ők jellemzően a fővárosra koncentrálódnak, de vannak vidéki példák is, hiszen itt is szívesen várjuk a jelentkezésüket.

Wolt: Több olyan egyetemvárosban is jelen van a Wolt, ahol sok külföldi egyetemista tanul - mint Pécs, Szeged vagy Debrecen. Ezekben a városokban van rá példa, hogy közülük áll valaki Wolt-futárnak. Amikor valaki futár partnernek jelentkezik, az nem jelent kizáró tényezőt, hogy külföldi - mint ahogyan előnyt sem. Mindenkit örömmel fogadunk a futár partnerek csapatába, aki szívesen magára öltené a világoskék felszerelést.

Miért éri meg Önökön keresztül rendelni a vásárlóknak?

Foodpanda: A Foodpanda ma már szinte mindent kiszállít akár 30 perc alatt, ami elfér egy futártáskában, és megrendelőinknek rövid időn belül szüksége lehet rá. És ez igaz azokra a vidéki városokra is, ahol működik a foodpanda kiszállítás.

Amellett, hogy a foodpanda saját élelmiszerüzlet-hálózata, a panda market ma már országosan 16 raktárból szolgálja ki megrendelőinket (melyből 10 vidéki városokban működik), a gyorskereskedelem éllovasaként folyamatosan bővítjük üzleti partnereink és a foodpandán elérhető termékkategóriák körét is. Ennek köszönhetően érhetők el például az Alma / Gyöngy Patikák hálózatának, a Tesco, Penny, BioTechUSA, The Body Shop és még több mint 600 üzlet termékei a foodpandán keresztül.

Úgy gondoljuk, hogy a házhozszállítás ár-érték ajánlata csak nőtt az elmúlt időszakban más opciókhoz képest (bevásárlás és otthonfőzés, étterembe járás). A fogyasztók időt, utat és energiát spórolnak maguknak amikor online rendelnek, és a járványhelyzet idején a kevesebb érintkezés is pozitívum, illetve sokkal tudatosabb döntést tudnak nálunk hozni, hiszen egy platformon belül 6500+ partner ajánlata közül tudnak választani.

Azok pedig, akik egyszer megtapasztalják a foodpanda kényelmi szolgáltatásának előnyeit, a későbbiekben is rendszeresen rendelnek a felületen keresztül.

Wolt: A XXI. században, egy felgyorsult világban élünk, ahol egyre inkább megjelenik az a vásárlói igény, hogy minél kevesebb időt vegyen igénybe egy vásárlási folyamat, minél egyszerűbben és kényelmesebben lebonyolítható legyen, és digitális platformon nyomon követhető.

Nálunk néhány kattintással elintézhető az ételrendelés vagy a bevásárlás, nem kell utazni, dugóban ülni, sorban állni, minden házhoz jön, ráadásul rövid időn belül. Olyan márkák között válogathatunk, mint az Auchan, a Tesco, az Unipatika, a Lush vagy a Bortársaság.

Az applikációnkban jól kereshetők az egyes opciók, így könnyebben megtaláljuk azt az éttermet, vagy adott ételt, ami éppen leginkább megfelel az igényeinknek. Szintén a digitális megoldás nagy előnye, hogy minden nyomon követhető: a felhasználó pontos információkat kap a rendelésétől, a térképen azt is láthatja, hol tart épp a futár partner, ha pedig kérdése van, az ügyfélszolgálattal chatben felveheti a kapcsolatot.

Főleg ez a digitális háttér, az azonnali reakció lehetősége, az ügyfélszolgálati támogatás az, amit a Wolt stabilan biztosítani tud - míg egy vidéki kisebb étterem önállóan aligha vállalkozhat minderre. A Wolt nem utolsósorban fejlett technológiájának és gyors ügyfélszolgálatának köszönhetően 94%-os ügyfélelégedettségi mutatóval bír, ami visszahat partnereire is.

Milyen visszajelzéseket kapnak ügyfeleiktől? Mennyivel növelte meg árbevételüket, hogy a cégük szolgáltatásait veszik igénybe?

Foodpanda: A gyorskereskedelem hazai éllovasaiként számunkra elsődleges, hogy lépést tartsunk megrendelőink igényeivel, ezért is folyik rengeteg fejlesztés és ezért bővítjük szolgáltatásainkat ezeknek az igényeknek megfelelően. A tapasztalatunk pedig az, hogy a megrendelőink ezt hűségükkel hálálják meg.

Megrendelőink nagyon pozitívan reagáltak a tavaly szeptemberi név- és márkaváltásra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 3 hónappal a foodpanda indulása után a legismertebb étel- és élelmiszer-kiszállító márkává váltunk Magyarországon az Ipsos országos reprezentatív omnibus kutatása alapján.

Arra a nyitott kérdésre, hogy milyen Magyarországon elérhető étel- és élelmiszer-házhozszállítással foglalkozó márkákat ismernek a megkérdezettek, a legtöbben a foodpandát (53%) említették.

Ezt követte a 27 éves Tesco (23%), míg a NetPincér (12%) már 3 hónappal a váltás után lejjebb szerepelt a sorban. Mindezek alapján a célunk, hogy a foodpanda a gyorskereskedelem éllovasaként a lehető leghamarabb felülmúlja a NetPincér 22 év alatt elért sikereit mind a fogyasztók, mind a partnereink szemében, megvalósulni látszik.

Wolt: Az éttermek számára a Wolton való jelenlét leginkább egy kiegészítő bevételi forrás - az étterem ettől még nem veszíti el az utcáról betérő vendégeit. Ezért ez a lehetőség mindenképp inkább pozitívum számukra. Ha visszagondolunk a járványhelyzet alatti lezárások időszakára, sokaknak épp a Wolt platformon való megjelenés jelentette a túlélést, mert akkor nem lehetett máshonnan bevételük az éttermeknek. Sokan úgy is tekintenek a platformra, mint egy reklámfelületre, amin keresztül eljuthatnak egy új közönséghez.

A felhasználóink visszajelzése is ugyanilyen fontos számunkra. Az App Store-ban és a Google Play felületén a hasonló szolgáltatást nyújtó applikációk között a Wolt kapta eddig a legjobb értékelést. Az ügyfélszolgálatunk elégedettségi mutatója pedig 94%-os.

Milyen fejlesztéseken gondolkodnak a vidéki településeken?

Foodpanda: A Foodpandánál országosan gondolkodunk, és mindenhol folyamatosan bővítjük üzleti partnereink körét. Új panda marketek nyitását tervezzük, emellett pedig a foodpanda egyik jövőbeli terjeszkedési iránya a harmadik feleket (webshopok, online áruházak, kereskedők internetes felületei) és vásárlókat összekötő logisztikai szolgáltatások piaca.

A hagyományos házhozszállítással szemben a foodpanda ezen a területen is a minél gyorsabb, akár 30 percen belüli kiszállításra törekszik majd. Ezt az úgynevezett Logistics-as-a-Service szolgáltatást már 2019 óta nyújtjuk éttermi partnereink számára. Most azonban szeretnénk ezt még inkább kiszélesíteni, és megnyitni a lehetőséget bármilyen webshop részére, elérhetővé téve ezzel a gyorskereskedelmi élményt külső partnerek számára is. Mivel a logisztikai fejlesztések idő- és erőforrásigényes folyamatok, amelyekhez a kis- és középvállalkozások gyakran nem rendelkeznek megfelelő kapacitással, ezen cégek versenyképességét nagyban növelheti a foodpandával való társulás.

Wolt: Egyrészt folyamatosan bővül azoknak a városoknak a köre, ahol elérhető a Wolt szolgáltatása - idén is felkerülnek majd új települések a palettára. Másrészt azokban a városokban, ahol már ott vagyunk, tovább növeljük a kiszállítási területet, vagy éppen új szolgáltatásokat vezetünk be.

A hosszútávú cél az, hogy minden, ami már a fővárosiak számára elérhető, azt vidéken is kínálni tudjuk. Vannak városok, ahol már lehet élelmiszerüzletekből, vagy virágboltokból rendelni, és hamarosan lesz olyan is, ahol a nagybevásárlást intézhetjük a Wolt Market segítségével.

Címlapkép: Getty Images