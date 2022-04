Kormányinfó: 3,9 százalékos nyugdíjemelés jön július elejétől

A kormány döntött a nyugdíjak emeléséről is. A jelenlegi előrejelzések szerint 8,9 százalékos lehet az éves infláció, amely jelentősen magasabb, mint az év eleji 5 százalékos. Mivel az eltérés jelentős, 3,9 százalékos emelés jön július elejétől. A miniszter azt is elmondta, hogy a nyugdíjasok júliusban visszamenőlegesen megkapják a január-júniusra vonatkozó különbözetet, tehát egyösszegű nyugdíjkorrekció is érkezik majd, valamint júliustól az emelt nyugdíjösszegekre lehet számítani.

A kormányinfo jelenleg is tart, a cikk a Pénzcentrumon folyamatosan frissül.

