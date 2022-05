Így küzdhetik le az inflációt a magyar családok: sosem látott reneszánsza jöhet ezeknek a kerteknek

HelloVidék: Miért, és miben más egy közösségi kert, mint például egy piac vagy szupermarket?

Kövesdi Gábor: Röviden összefoglalva: nagyon más, és ennek rengeteg oka van. A piacon vagy egyéb üzletekben árult zöldségek jelentős része nagy gazdaságokban - sokszor mesterséges körülmények között - vagy külföldön terem, hiszen rengeteg fogyasztónak van manapság igénye arra, hogy télen is friss paradicsomot vagy paprikát tehessen az asztalra. A hazai közösségi kertek ezen kívánnak változtatni – háztáji gazdaságokban termelt idényzöldségeket és gyümölcsöket, valamint a természettel és a gazdákkal történő bensőségesebb kapcsolatot kínálnak. A MyFarm kertjeit – 7 háztáji kert van országszerte 2022-ben - például úgy kell elképzelni, hogy az előfizetőknek saját kertrészük van a lakóhelyükhöz közeli kertben, és az azon termesztett szezonális zöldségeket és gyümölcsöket gondozza helyettük egy tapasztalt gazda, aki a hét vagy a hónap végén házhoz is viszi azokat. Mintha egy távoli nagybácsi jönne minden alkalommal a vidéki finomságokkal megrakott kosárral.

Mennyire rugalmas egy ilyen rendszer az előfizetők számára, mennyire fogadják el, hogy itt nincs januári paradicsom vagy októberi spárga?

Igyekszünk beépíteni a rendszerbe rugalmassági pontokat, de bízunk az előfizetők alkalmazkodóképességében is, anélkül ez nem működik. A szezon elején szavazással döntjük el, mit termeljünk a kertekben, a kosarakba pedig az adott héten megtermelt zöldség vagy gyümölcs előfizetők közt elosztott hányada kerül, személyes preferenciától függetlenül. Allergia vagy erős ellenérzések esetén egy joker kosárból van lehetőség heti 1 termék cseréjére is, de igyekszünk arra ösztönözni a közösség tagjait, hogy bátran próbáljanak ki új dolgokat és alkalmazkodjanak kicsit ők maguk is a természethez és a közösséghez. Ez sokszor nem egyszerű, hiszen a fogyasztói társadalom arra nevel minket, hogy bármikor bármit megkaphatunk – mi pedig ezen szeretnénk változtatni. Ez a rendszer a gazdáinkat is védi, hiszen például egy kosárközösséghez képest, ahol igényvezérelten, listából válogathatnak össze csomagokat a vásárlók, nálunk biztosan tudják előre a gazdák, hogy az összes terményükre találnak a közösségen belül vásárlót.

Sokakban félelmet kelthet, hogy a bérelt földterületen termő zöldségeket előre kell kifizetni, hiszen a fogyasztók többsége igyekszik kerülni a vásárlásaihoz kapcsolódó kockázatokat. Honnan jött az ötlet ehhez az üzleti modellhez?

Alapvetően hiszünk abban, hogy a közösségi gondolkodásnak része egy nagyfokú bizalom a szereplők között, és mi igyekszünk is mindent megtenni ennek elnyeréséért. Való igaz, hogy vannak, akiket megijeszt a szezon előtt lekötött, egyszeri összeg, de ezeket a bizonytalanságokat próbáljuk oldani a személyességgel, a már 4 éves tapasztalattal és az egész közösséget meghatározó nagyfokú transzparenciával, hogy előfizetőink pontosan tisztában lehessen azzal, mit is kapnak és milyen minőségben a pénzükért. Az üzleti modellünk kialakítása során egyik szempont hozta a másikat: nem a nagybanin, hanem farmtól házig akartunk értékesíteni, kemikáliák nélkül, vegyszermentesen – ennek pedig jelentős anyagi és élőmunka igénye van, amit mit nem tudtunk megfinanszírozni. Így jött az ötlet, hogy finanszírozzák elő nekünk az előfizetők, mi pedig cserébe egy szezonon keresztül ellátjuk őket vegyszermentes terményekkel. Mi segítjük őket, ők pedig minket, ettől közösségi a közösségi kert.

Ha jól értelmezem, akkor a jelenlegi helyzetben ez a koncepció kifejezetten előnyös az előfizetők számára, hiszen az előre kifizetett terményekre nincs hatással az infláció. Hogyan tudnak így nyereségesek lenni a kertek?

Úgy, hogy a mi legfőbb erőforrásunk a termőföld és a gazdák munkája – ehhez jönnek hozzá a bio-növényvédő szerek, szerszámok, locsolóberendezések (melyeket támogatóktól kapunk) és az üzemanyag költség, amit rövid ellátási láncainkkal igyekszünk minimalizálni. Ahol tudunk, optimalizálunk és folyamatosan felülvizsgáljuk a működést, így tudjuk megoldani, hogy idén kosaranként – mely 4-6 kg vegyszermentes zöldséget tartalmaz -, mindössze 500 forinttal növekednek áraink, melyeket az üzemanyagárak drasztikus változása miatt május közepétől kénytelenek vagyunk emelni új belépőink számára. Szerencsére ennek köszönhetően is egyre nagyobb az érdeklődés, néhány kertünkben (főleg a Budapestre is szállító gazdaságokban) már csak néhány szabad hely van az idei évre.

Nyilván minden profitorientált szervezet célja, hogy nyereséget termeljen, és ez nálunk sincs máshogy. A különbség annyi, hogy számunkra a nyereség maximalizálásától sokkal fontosabb a helyi és társadalmi értékteremtő munkánk, így ha az év végén a gazdáink és előfizetőink is boldogok, és a mérleg nyelve nullán áll, mi már elégedettek vagyunk.

Címlapkép: Getty Images