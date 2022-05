Ezek a legkeresettebb használtautók most Magyarországon: itt a friss márkalista

A tavalyi évet minden korábbinál nagyobb forgalommal zárta a belföldi használtautó-piac. 2021-ben hozzávetőlegesen 819 ezer használt autó cserélt gazdát. Ez azt jelenti, hogy közel egy évtized alatt duplájára emelkedett a használt személyautók hazai adásvételeinek száma, ami az előző évhez képest 3,4 százalékos növekedést jelent. Ahogy a HelloVidék is megírta, Magyarországon a használtautó-piac folyamatos bővülését ideiglenesen visszavetették ugyan a 2020-as koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások, de ezt követően ismét fellendülés volt tapasztalható. Ez a trend egyfelől az autóipart sújtó chiphiánynak tudható be, mely a kereslet jó részét a használtautó-piac felé irányította, de élénkítő erővel hatott a hazai személygépkocsipark általánosan tapasztalható, dinamikus növekedése is. A Használtautó.hu autópiaci szakértőjét erről is kérdeztük:

HelloVidék: Miként alakul az elmúlt időszakban vidéken a használtautó-piac, csökken vagy növekszik a kereslet?

Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője: Országos tendencia, hogy megnőtt az autó iránti igény és a valós kereslet is. A magyar magánszemélyek leginkább használt autókat, abból is mind korosabbakat tudnak megfizetni, de az adásvételek száma 2021-ben új rekordot döntött, a DATAHOUSE Kft adatai szerint 2021-ben 818.557 átírást regisztráltak hazánkban. Az érdeklődés élénkülését mutatja, hogy a Használtautó.hu keresőjét 2021-ben több mint 527 millió alkalommal, az előző évinél 20%-kal többször használták az oldal látogatói.

Melyik térségekben nőtt leginkább, hol kevésbé?

A DATAHOUSE Kft. adatai szerint a magyarországi használtautó-piac egésze tavaly 3,4%-os emelkedést mutatott a megelőző évhez mérten, vagyis ennyivel több hazai gépjármű-átírást regisztráltak. Az országos átlaghoz képest kiemelkedett Jász-Nagykun-Szolnok megye (+11,58%), Bács-Kiskun megye (+11,38%), Komárom-Esztergom megye (+9,57%), Veszprém megye (+8,98%) és Zala megye (+8,02). Mindeközben a Budapesten tapasztalt csekély mértékű csökkenés (-0,34%) mellett egyedül Heves megyében láthatunk érezhetőbb (-6%) visszaesést.

Milyen változások tapasztalhatóak az idei év elején?

Míg az új autók piacán a személyautóknál 2,8%-os visszaesés látható, a használtautó-import 14%-kal emelkedett az idei első negyedévben a forint gyengülése ellenére is, a hazai tulajdonosváltások szerényebb, de hasonló erősödést mutatnak. Az autó iránti igény és kereslet megvan, de mivel az autógyártók szinte kivétel nélkül szállítási problémákkal küzdenek, továbbra is egyre több a vevő a használtpiacon.

Hogyan alakultak az árak?

Az elmúlt két évben nagyon drasztikus áremelkedés ment végbe az új és a használt autók piacán is, a tendenciának ráadásul még nem látható a vége. Míg 2020 első negyedévében még alig több mint 2,5 millió forintos átlagos hirdetési árat láthattunk a Használtautó.hu hirdetéseinél, 2021 végén már közel 4,7 milliósat – ez a piac egészét nézve 83%-os áremelkedést jelent, persze az egyes autók nem lettek ilyen mértékben drágábbak. Az persze igaz, hogy ahogyan ma egy új autó is 20-30%-kal drágább, mint 2 évvel ezelőtt, a használtak árai is emelkedtek.

Egy 5 éves Opel Astra például tavaly átlagosan 30%-kal drágább volt már, mint 2019-ben,

továbbá a korosabb modelleknél is azt láthattuk, hogy (forintban mért) áruk nemhogy nem csökkent a korosodással és a kilométerek szaporodásával, hanem még nőtt is. Minél keresettebb egy modell, annál jellemzőbb ez, például a Toyota Priusok és a Skoda Octaviák egyaránt átlag feletti áremelkedést mutattak az elmúlt 2 évben, az idei első negyedév ugyanakkor a használtpiac egészét nézve már nem hozott további általános drágulást a Használtautó.hu adatai szerint, de ehhez hozzá kell tenni, hogy a meghirdetett autók átlagéletkora azonban nőtt, azaz az egyes autókat nézve az árak továbbra sem álltak meg.

Az elmúlt években csökken vagy nő a használtautókereskedések száma?

A Használtautó.hu azt tapasztalja, hogy az autókereskedések száma stagnál, miközben a kereskedések készletei csökkentek. Azaz a meglévő kereskedők is egyre nehezebb helyzetben vannak, a stagnáló piacon költségeik jelentősen emelkednek, az autóvásárlás és az import is nehezebb lett az elmúlt 2 évben.

Van arra kimutatás, hogy online vagy a kereskedésekben nagyobb az eladás?

Az eladás alapvetően offline történik, míg a keresések és hirdetés-megtekintések inkább online. Az üzletkötések kevéssel több mint negyedét adják a hivatalos használtautó-kereskedések, közel háromnegyedét a magánszemélyek közötti tranzakciók, utóbbiban persze benne vannak az akár kereskedésben vásárlásnak tűnő, de bizományos értékesítések is.

Lássuk csak, melyek a legkeresettebb márkák - milyen árakon mennek az autók?

LEGKERESETTEBB MÁRKÁK A HASZNÁLTAUTÓ.HU-N Január Február Március Volkswagen 3 771 262 3 315 622 3 205 414 BMW 3 105 811 2 676 593 2 872 263 Mercedes-Benz 2 861 253 2 495 757 2 468 420 Audi 2 775 218 2 309 232 2 259 170 Ford 2 415 826 2 201 967 2 109 186

ÁTLAGÁRAK A HASZNÁLTAUTÓ.HU-N (FT) 2019 2020 2021 2022 Január 2 398 802,76 2 481 324,09 2 988 497,92 4 141 397,31 Február 3 116 405,40 2 381 033,81 3 354 297,95 4 057 959,00 Március 3 535 915,24 2 694 343,69 3 541 391,88 4 205 217,32

Címlapkép: Getty Images