Nem jó hír a benzinkutakról: tömeges bezárások jöhetnek Magyarországon

Tény, hogy a mostani, 480 forintos üzemanyag-árbefagyasztás, a jelenlegi piacszabályozás az extrán olcsó csővezetéki orosz olaj nélkül nem lenne fenttartható – vázolta a Pénzcentrumnak Grád Ottó. A legnagyobb hazai kúthálózatokat, köztük a Mol-t, az OMV-t, és a Shellt is tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára kifejtette, hogy ha korábban az Ural típusú kőolajnak néhány dolláros leára volt a Brenthez képest, az már egy szerencsés helyzetnek volt tekinthető, most viszont 30-35 dolláros a különbség a hordónkénti ár tekintetben.

Ezért is lenne fájó egy esetleges uniós olajembargó, hiszen enélkül az extra helyzet nélkül, amit jelen pillanatban az orosz kőolaj beszerzése jelent a finomítónak, nem lehetne fenntartani a hatósági árszabályozást. De még így is folyamatosan veszteséget kell elkönyvelnie mindenkinek: a kisbenzinkutak közül többen is bejelentették, hogy bíróságra mennek, illetve a Független Benzinkutak Szövetségének vezetői is jelezték, hogy tömeges kútbezárások várhatóak a közeljövőben

- húzta alá a főtitkár, aki szerint a veszteség minden kútnál megvan, a különbség az, hogy valaki képes még finanszírozni őket, mások pedig nem.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images