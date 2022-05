Hiába az árstop, kijózanító a helyzet: egyre nő az infláció, emelkednek az árak

Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. Az előző hónaphoz képest minden termékcsoportban gyorsult a drágulás. Legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára emelkedett. Ahogy a márciusi adatok elmaradtak a várakozásoktól, a mostaniak masszívan meghaladták azokat. Emellett az alapfolyamatokat jelző maginflációs mutató 1,8%-kal emelkedett márciushoz képest, így éves alapon 10,3%-kal emelkedett az index értéke, ami az árdinamika tartósságát mutatja. Mind a headline, mind a trend mutató bő 20 éves csúcsait dönti az elmúlt hónapokban.

A márciusi pozitív meglepetést követően az áprilisi adatok kijózanítóan hathatnak: a háború inflációs kihatásai és a forint sérülékenysége miatt jelentkező árnyomás inkább a negyedik hónapban érvényesült a boltok polcain.

A belföldi, de főként az importált infláció masszív dinamikát mutat. A munkaerőpiac továbbra is szűkül, ami masszív bérnyomást eredményez. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett expanzív fiskális expanzió (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, stb.) is teret enged a vállalatoknak a további korrekcióra. Emellett kínálati oldalon a tavaly ősszel a jelek szerint tartósan megemelkedett energia- és nyersanyagárak mellé a korábban vártnál is magasabb olajár lépett be extra tényezővé.

Az árstopok fenntartása mellett is könnyen kétszámjegyű lehet az éves átlagos fogyasztói árindex. Becslésünk szerint nélkülük 15% körül lehetett az áprilisi mutató, ami meghaladja a szintén ma közölt cseh adatot (14,2%).

A kilátásokat illetően továbbra is jelentős a bizonytalanság: kérdéses az árlimitek sorsa, melyek meghosszabbítása a megemelkedett inflációs periódus elnyújtását eredményezi. A várakozások nem enyhültek az elmúlt időszakban, a felmérések szerint a megkérdezett gazdasági szereplők kétharmada még tervez átárazást az elkövetkezendő hónapokban. Az árdinamika rövidtávú megfékezéséhez elengedhetetlen lenne a forint erősítése, mivel az idei év első harmadában az áremelkedés döntő többsége importáltan érkezett hozzánk és várhatóan előre tekintve is igaz lesz. Jelenlegi tudásunk szerint a headline mutató jövő év végén térhet vissza a tolerancia sávba és az inflációs cél elérése várhatóan csak 2024-ben következhet be.

Címlapkép: Getty Images