Hiánycikk lett vidéken a bicikli: mutatjuk, mire számíthat az, aki most vásárolna

Az elmúlt években a gyalogtúrázás után a második legnépszerűbb aktív tevékenység a kerékpározás lett, aminek dinamikus fejlődését nagyban gyorsította az elmúlt két-három évet leuraló járványhelyzet - állapította meg egy kutatás is, amiből kiderült, hogy a kerékpáros turizmus a koronavírus járvány egyértelmű „nyertese" lett. A megugró kereslet a kerékpárok árán már a járvány első évében, 2020-ban is meglátszott, akkor 9-12 százalékos áremelkedés volt tapasztalható. A helyzet azóta csak rosszabb lett. Vidéki kerékpár-szerelőkkel és kereskedőkkel beszélgetve mindenki alkatrészhiányról, rendelési nehézségekről beszél.

Lassan ott tartunk, mint a szocializmus idején, kerékpárok terén hiánygazdaságról beszélhetünk – a vidéki szaküzletekben most évekre előre adják le a rendeléseket.

Földes Imre 1995-ben nyitotta az első kerékpár-szaküzletét, azóta Szombathelyen és Körmenden is van egy-egy boltja, ahol új kerékpárok és alkatrészek értékesítésével, valamint javítással is foglalkoznak. Saját tapasztalata is az, hogy a pandémia időszakában megnőtt a kereslet a kerékpárok iránt, ha Vas megyében nem is kirobbanóan, de számottevően, ezzel azonban arányosan csökkent a kínálat:

Egyrészt a megnövekedett igények, másrészt a Covid-19 okozta gazdasági, szállítmányozási és alkatrészellátási problémák miatt jelentős hiányok keletkeztek. Nem tudunk annyi kerékpárt rendelni, amennyire szükség lenne. Sőt, évekre előre le kell adnunk a rendeléseket, hogy utolérjük magunkat. A pandémia óta tart ez, amin az ukrán háború lényegileg már nem is változtatott. Lassan ott tart a vásárló is, hogy örülhet annak, ha megtalálja, ami a szíve választottja, ami nagyjából közel áll az elképzeléseihez! Nincs az, ami régebben volt, hogy millióféle új bicikliből tudunk választani, és ha elfogy, utána tudunk rendelni. Abból kell gazdálkodni, ami épp van! Ha valaki megtalálja, ami az elképzeléseihez közel áll, azt azonnal meg kell vennie, mert lehet, hogy holnap már nem kapja meg

– nyilatkozta a HelloVidéknek Földes Imre.

Az ország más vidékén dolgozó kerékpár-szerelők és értékesítők is megerősítették a HelloVidéknek, Egertől Szegedig hasonló problémákkal küzdenek, nincs elég új kerékpár a piacon, és az alkatrészekkel is hasonló a helyzet. Ahogy elmondták, másfél-két éve jelentkeztek a gondok, az ukrán-orosz háborúval nem változott a helyzet. Ami jellemző, hogy a nagy gyártók rendre nem tudják teljesíteni a megrendeléseket, jelentős lemaradásban vannak.

Amiket leadunk rendeléseket, megkapjuk azért, ha kicsit késve is. Az idei évre, amikből leadtunk rendelést, azokból a kerékpárokból szinte még alig érkezett meg valami, talán 20-30 %

- tette hozzá a Biciklon tulajdonosa.

Nagy hiány van világszerte például a Shimano-alkatrészekből is, ezért a szerelési munkák is akadoznak, ahogy a vidéki szakemberek a HelloVidéknek elmondták, a lánckeréksortól a fékekig, a pedálokig lassan minden hiánycikk.

„Idén alkatrészekből még nem is tudtunk rendelni semmit, tavalyi készleteinkből gazdálkodunk, azokat próbáljuk átcsoportosítani, beszerelni. Egyelőre még az sem látható, hogy mikor fog rendeződni a helyzet

– közölte Földes Imre.

Akár még egy évig is eltarthat a hiány

Akár 2023-ig is eltarthat a kerékpár- és kerékpáralkatrész-hiány a világban, így Magyarországon is – nyilatkozta a Portfoliónak a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség elnöke, Sipiczki Róbert.

A járványhelyzet egyfelől nagyszerű lehetőséget nyitott, soha nem látott mennyiségű kerékpáros jelent meg az utcákon és a hegyekben, másfelől viszont az ellátási gondok – gyártás, összeszerelés, kész kerékpárok leszállítása – nehezen kezelhető feladatként jelentkeztek. Kína, Thaiföld, Tajvan, Kambodzsa járványproblémái miatt készlethiány alakult ki, a piacon hisztérikus hangulatot előidézve, ez pedig túlzott rendeléseket generált távol-keleti alkatrészekből, kerékpárokból

– vázolta a helyzetet Sipiczki Róbert.

Mindennek következtében nagyon hosszú szállítási határidők alakultak ki. Magyarországon mind a hat kerékpár-összeszerelő üzem küzd ezzel a problémával. A megoldás nagyon sok időt vesz majd igénybe, mert a túlrendelés közel háromszorosa a teljesítésnek.

A kerékpáros közlekedés aránya nőhetett 20-30-40 százalékkal egyes országokban, városokban, de többel azért nem, a túlrendeléseket egyszer viszont majd át kell venni a gyártónak, kereskedőnek. Akkor ez egy kijózanító pillanat lesz 2022 végén vagy 2023-ban

– magyarázta a piaci hisztériát Sipiczki Róbert.A 2023-as év tehát az "egyensúlyi helyzet kialakulása" felé vezetheti az ágazatot.

Idén már túl vagyunk egy jelentősebb áremelkedésen

Az elmúlt 10 évben a KSH által nyilvántartott kerékpártípusok ára is stabilan emelkedő tendenciát mutat, talán a felnőtt kerékpárok és mountain bike-ok esetében az elmúlt években árnyalatnyival meredekebb volt a drágulás mértéke. A gyerekkerékpárok ára enyhébb, de szintén folyamatos emelkedést mutatott az elmúlt évtizedben.

Már 2020-ban a gyerekkerékpárok majdnem 9, a női és férfi kerékpárok 11, a mountain bike-ok 12 százalékkal lettek drágábbak éves szinten 2019-hez képest

– közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Pénzcentrummal.

Kiemelkedő növekedést a gyerekbiciklik és hegyikerékpárok kategóriájában lehetett tapasztalni, ugyanis korábban, 2018-ról 2019-re ezeknél a termékeknél csak 6,3 és 8,3 százalékos éves drágulást mért a KSH. Ezzel szemben a női és férfi biciklik 11,2-12,4 százalékot drágultak három éve, tehát a járvány alatt lassult a drágulásuk.

Idén sem lesz más a helyzet, a kereskedők elmondása szerint kivétel nélkül minden beszállító árat emelt. Legalább 10-20 százalékkal drágábban lehet idén az új kerékpár, de az áremelkedés szinte az összes alkatrészre vonatkozik, ezek is legalább 10-20 százalékkal kerülnek többe. Ugyanez igaz akkor is, ha használtan keresünk kerékpárokat, míg tavaly online piactereken elcsíphettünk akár 20-30 ezer forintért is jobb kidolgozású, minőségibb használt bicikliket, idén felnőtt sebességváltóst 40-50 ezer alatt nehezen találunk. Persze ahányféle bicikli, annyiféle ár.

Mielőtt valaki keresni kezd: használtat vagy újat vegyünk?

Földes Imre azt tanácsolja, mielőtt kerékpárt vásárolunk, mindenképpen érdemes átgondolni, hogy használtat vagy újat szeretnénk-e:

A használtban mindig van egy kis rizikó. Hogyha olyat választunk, amiben olyan alkatrészek vannak, amiket hamarosan cserélni kell, akkor lehet jobban járunk, ha inkább újat vásárolunk. Ha az ember laikusként keresgél, nem biztos, hogy észreveszi, hogy kopott a lánc, vagy a váltó nem úgy működik, ahogy kellene, nem lehet már beállítani. Egy-egy alkatrész cseréje pedig akár több tízezer forint is lehet. Új bicikli esetében az a nehéz, hogy ár-érték arányban megtaláljuk azt, amire gondolunk. Mostanában az is kérdés, van-e olyan a piacon, ami közel áll az elképzelésünkhöz.

A leginkább keresett biciklik jelenleg a piacon trekking cross változatok, jellemzően hétvégi bicajozásra is ezt keresik, de ez a leguniverzálisabb típus, mivel gyakorlatilag mindenre használható, a munkába járástól kezdve a túrázásig. Utána a mountain bike-ok következnek, majd az országúti versenybiciklik. Vannak még jellemzően városi, munkába járós, gyakorta váltó nélküli, vagy egy-két váltási pozíciós, kényelmes kerékpárok, ezek általában a legolcsóbbak a piacon.

Árban úgy alakulnak, hogy városi, munkába járós biciklit újonnan legolcsóbban 100 ezer forint körüli áron szerezhetünk be, a trekking ára 200 ezer forint körül kezdődik és kúszik felfelé, a mountain bike-okat és az országúti kerékpárokat 400-500 ezer forint alatt pedig már ne is keressünk, ott a határ a csillagos ég, vannak több milliós változatok is.

Ami a kerékpár-piacon még egész jól kezd feljönni, azok az elektromos biciklik, ezek ára is szépen kezd felfelé emelkedni, a pedálszenzoros 300-400 ezernél kezdődik, nyomatékszenzorost pedig – a kereskedők szerint 700-800 ezer forint alatt már ne is keressünk!

Apropó, mire jó az e-bike?

Az e-bike első és legfontosabb előnye, hogy ugyanazzal az erőfeszítéssel sokkal nagyobb távokat járhatunk be, illetve sokkal magasabb, meredekebb helyekre tekerhetünk fel vele – közölte az Euronics. Azok számára tehát, akik inkább a 30-40 km-es túrákhoz szoktak hozzá, de hagyományos biciklivel már nem indulnának el egy 60-70 km-es tekerésre, egy e-bike tényleg új távlatokat nyithat meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy az elektromos kerékpár is sporteszköznek számít, hiszen - bár a rendszer megkönnyíti a tekerést - nem veszi le teljesen a lábainkról a terhet. Csupán elektromos rásegítésről van szó, amelynek mértéke még szabályozható is, így a tekerésbe fektetett energiát az igényeinknek és a terepviszonyoknak megfelelően állíthatjuk be.

A kerékpározást rehabilitációs mozgásként régóta ajánlják a különféle sérülésekből való felépüléshez, hiszen úgy mozgatja át az izmokat, hogy közben leveszi a súlyt a gerincről és az ízületekről. Az elektromos rásegítésnek köszönhetően mindez hatványozottan igaz: egy térdsérülés után például, amikor az ízület még kevésbé terhelhető, de már ajánlott elkezdeni a mozgást, egy e-biciklivel fokozatosan juthatunk el a felépülésig. Egy elektromos biciklin könnyen megvalósítható, hogy csak alacsony intenzitáson tekerjünk. Hasonló hasznos társ lehet ez az eszköz a család azon tagjainak, akik a túlsúlyból adódóan nincsenek még megfelelő erőnléti állapotban: míg egy hagyományos kerékpár 120 kg felett sok esetben nem terhelhető, egy masszív e-bicikli komolyabb súlyt is könnyen elbír, ráadásul a mozgás teljesen az alapoktól, fokozatosan építhető be az egyén életébe. A folyamatos súlycsökkenés során pedig az illető egy idő után a hagyományos kerékpár használatára is áttérhet.

– nyilatkozta az Euronics.

A legtöbb elektromos kerékpár hálózati töltést igényel, ezért minden esetben érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulnunk. E-bike töltési lehetőséget már a legnépszerűbb biciklis kirándulóhelyeken, így a Balatonnál, a Velencei és a Tisza tavak partján is találunk. Az akkumulátorokat jellemzően 100-120 km tekerésre tervezik, de a megtehető táv nagyban függ a rásegítés mértékétől és a terepviszonyoktól. Fontos továbbá, hogy a bicikliket természetesen akkor is használhatjuk hagyományos kerékpárként, ha már lemerült az akkumulátor – ebben az esetben viszont az eszköz súlya miatt már nehezebb dolgunk lesz a tekeréssel. Ezt nem érdemes azonban megvárni: ha azt szeretnénk, hogy kerékpárunk hosszú életű legyen, érdemes minden használat után feltölteni az akkumulátort, ne várjuk meg, amíg az teljesen lemerül – tanácsolják. Fontos továbbá, hogy ezek az akkumulátorok hasonlóan működnek, mint az autókba épített verziók, ezért nem ajánlott a hidegben hagyni őket.

Címlapkép: Getty Images