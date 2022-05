Különleges hazai finomságok: a Régiók Kincsei legújabb termékeit találjuk meg a Sparnál

A helyi kistermelők támogatását és a vásárlói igények kielégítését egyaránt szem előtt tartotta a SPAR Magyarország, amikor 2021-ben elindította a Régiók Kincsei programot: ennek köszönhetően hat megyei jogú városban – Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhely, Nyíregyházán, Pécsen és Győrben – alakítottak, illetve alakítanak ki olyan központokat, ahol mikro- és kisméretű vállalkozásoknak biztosítanak beszállítói lehetőséget.

Az új termékkínálatot most bemutató két régióból 24 kis vagy közepes vállalkozás termékei jelennek most meg, amelyek együttesen közel ötven főt foglalkoztatnak, és így helyben biztosítanak megélhetést a családoknak.

Ezzel a kezdeményezéssel nem csupán a hazai kistermelők piacra jutási esélyeit javíthatjuk, elősegítve a helyi gazdaság fejlődését és a régiós termékek iránti kereslet élénkítését, de megteremtjük annak lehetőségét is, hogy egy-egy adott élelmiszer a lehető legrövidebb úton, a leggyorsabban eljuthasson a fogyasztókhoz. Ez nemcsak a vásárlói élményt fokozza, de a távolság lerövidítésével, a szállítási költségek csökkentésével, valamint a fenntartható módon megtermelt árucikkek polcokra juttatásával a környezetet is kíméljük. Mivel a „Régiók Kincsei” programunk elsősorban a helyben előállított mezőgazdasági termékekkel kereskedő kis családi cégeknek, egyéni vállalkozásoknak nyújt hathatós segítséget, így az adott térség gazdasági fejlődéséhez is hozzájárulunk

- mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A vásárlók a piros almát ábrázoló logóról és a „Régiók Kincsei” feliratról ismerhetik meg e termékeket. Közülük számos – a kijelölt üzletekben tematikus kihelyezésen – a székesfehérvári és zalaegerszegi térségben termelt élelmiszerek közül mutatkozik be. A székesfehérvári térség termékeit május 12-től június 1-ig, a zalaegerszegi régió termékeit pedig június 2-től három héten át vásárolhatják meg a vevők a kijelölt budapesti SPAR és INTERSPAR üzletekben.

Az adott sorok végében egy speciális korona, zászlók és polccsíkok hívják fel a vásárlók figyelmét a különleges árucikkekre, amelyek között lesz sajtostallér, bor, sör, pálinka, GIN, tojás, száraztészta, mustár, ketchup, magolaj, chips, nápolyi, mézescsók, puszedli, vaníliás kifli és savanyúság is. A most bemutatkozó termékek között találunk valódi, főzött, mediterrán ízvilágú kisüzemi mustárt, kisüzemi sört, valamint manufakturális módon készült tésztákat is.

A Régiók Kincsei program eddigi sikerességét bizonyítja az is, hogy a vásárlói kéréseknek eleget téve további 4 helyszínnel bővül a székesfehérvári régióban azon áruházak száma, ahol a termékek elérhetőek.