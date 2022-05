A gyilkos kór különösen aljas módon terjed: kétmillió állat lehet veszélyben

Sokszor magasabb az úgynevezett rákenődéses fertőzés szerepe a madárinfluenza terjedésében, mint a cseppfertőzésé – mondta Rusvai Miklós az InfoRádiónak. A víruskutató, egyetemi tanár szerint a madaraknál elsősorban a bélrendszerben szaporodik a vírus.

A vizeken ürítkező vadkacsák, hattyúk, vadlibák, egyéb madarak ahogy ürítik a vírust, az egyéb, ott lévő házi madaraknak átadják. De ugyanígy a szabad tartású baromfitelepek fölött elrepülő madarak is lepottyanthatják a vírussal szennyezett ürüléket

– részletezte a kutató.

A baromfitelepek fertőződésének azért nagy szerinte a veszélye, mert a házi baromfi megbetegszik súlyosan, tömegesen elhullik, súlyos a gazdasági kár, az ember érdekében az érintett populációt fel kell számolni.

Hogy miért tér vissza ez a betegség rendre és újult erővel, arról elmondta, a madárinfluenza kitörése a madárvonulásokhoz köthető, ezért tavasszal és ősszel mindig veszélyesebb. Mára látszik, hogy

Csehországban és Szlovákiában most a H5N8-as törzs van, Magyarországon a H5N1.

A víruskutató kiemelte, hogy sajnos nemcsak cseppfertőzéssel terjed a vírus, a ragályfogó tárgyak – telepek közt közlekedő teherautó, személyzet, takarmányos kocsik – is vihetik, szórhatják, jobban is, mint amennyire csak cseppfertőzés útján terjedne a vírus.

Nébih: kétmillió állat lehet érintett

Vajda Lajos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának vezetője az InfoRádióban közölte,

három megye érintett Magyarországon (Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés).

Összesen eddig 120 megerősített pozitív eset van, de már kétmillió állat érintett lehet.A szabályokat mindig, mindenhol be kell tartani, egy kis kihagyás ugyanis egy egész telep létét veszélyeztetheti, a továbbterjedést nagyon nehéz megakadályozni, a mostani vírus minden korábbinál gyorsabban terjed. A Nébih úgy is igyekszik a fertőzési láncot elvágni, hogy ellehetetleníti a kapcsolatot a vadon élő és a házi madarak között. Ha már "bent van" a vírus, a továbbterjedés akadályozása már nagyon nehéz ügy Vajda Lajos szerint, főként, hogy élőhelyfrissítéskor költöztetni kell a madarakat ide-oda, elvihető a fertőzés akár ruhákon, gépeken is.

