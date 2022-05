Meglepőt húzott az Auchan: elképesztő akciók jönnek ezekben a vidéki hipermarketekben

A használt ruhák értékesítése március 16-án indult hét Auchan áruházban: Budaörsön, Debrecenben, Dunakeszin, Székesfehérváron, Miskolcon, Csepelen és Maglódon. A second hand darabokat az Új élet by Auchan logó alatt, a ruhaosztály közelében találhatjuk meg.

160 márka minőségi termékei közül lehet válogatni, a jó állapotú ruhák alapos fertőtlenítés után egyenként csomagolva, címkézve és felakasztva kerülnek ki a gondolákra, az árak pedig 600-tól 3300 forintig terjednek.

Az eddigi tapasztalatok szerint a hölgyek látták meg gyorsabban a lehetőséget, hogy az Új élet by Auchannal fenntarthatóan és gazdaságosan frissítsék fel ruhatárukat, de a férfiak is megkedvelték a jó minőségű, second hand darabokat. Az eladott női és férfiruhák aránya 75-25% volt ebben a két hónapban.

Címlapkép: Getty Images