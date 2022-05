Nyomoz a rendőrség: csalás történt a kacsa- és libatermelők milliárdos állami támogatásánál?

Ismeretlen tettes ellen nyomozás folyik költségvetési csalás és kisebb kárt okozó csalás gyanúja miatt - közölte az agrárszektor.hu-val a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság azzal az üggyel kapcsolatban, amely a kacsa- és a libatartóknak tavasszal kifizetett, 1,9 milliárd forintos rendkívüli állami plusztámogatás felhasználásával összefüggésben indult. Mint az agrárszektor.hu híradásából kiderült, előzőleg a Szegedi Járási Ügyészséghez érkezett termelői körökből származó feljelentés Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője ellen, majd az ügy az ügyészségi elbírálási szakasz után a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitánysághoz került.

Szabó Bálint, illetve a Likvid Kontroll Kft. volt a főszervezője a Bács-Kiskun megyei Mélykúton megtartott február elejei kacsa- és libatermelői demonstrációnak, ahol Nagy István agrárminiszter kötelezettséget vállalt arra, hogy a kormány az érintetteknek 1,9 milliárd forint pluszforrást nyújt, amelyet a Magyar Államkincstár február végén és márciusban fizetett ki.

Termelői kifogások szerint ugyanakkor a szegedi társaság jogtalan haszonszerzés céljából megtévesztette a kacsa- és a libatermelőket, mert tevékenységét több állásfoglalásában is úgy tüntette fel, hogy a többletpénzek tényleges kifizetéséhez szükség van a cég közbenjárására, holott a plusztámogatásokat a Magyar Államkincstár a hosszú évek alatt bejáratott eljárásrend és a termelőnkénti adatbázis alapján automatikusan utalta ki.

Emellett ágazati visszatetszést keltett, hogy a Likvid Kontroll Kft. az elterjed hírek szerint 10 százalékos sikerdíjat kért a gazdálkodóktól azután, hogy a mélykúti demonstráción a miniszter az 1,9 milliárdos támogatáskiegészítést bejelentette. Ez gazdálkodói vélemények szerint felveti annak gyanúját, hogy a cég bűncselekménynek számító költségvetési csalásra buzdította az érintett állattartókat, mivel az állami állatjóléti támogatások jogi képviseleti díjak ellentételezésére nem használhatók fel.

A gazdademonstráció nyomán az év elején lemondott az ágazati szereplőket képviselő Baromfi Termék Tanácson (BTT) belül működő Magyar Kacsaszövetség és Magyar Lúdszövetség intézőbizottsága, és a személyi kérdések a két szervezet közelmúltbeli, május 4-i közgyűlésein kerültek napirendre, ahol a jelenlévők botrányosnak minősített körülmények között Szabó Bálintot választották mindkét szövetség elnökévé. A BTT szerint ugyanakkor az események nem csak botrányosak, hanem törvénytelenek is voltak, ezért a szervezet a megválasztott személyeket - köztük Szabó Bálintot - illegitimnek tekinti, és azt is jelezte, hogy jogi lépéseket tesz az ügyben.

Emellett a terméktanács azt is deklarálta, hogy szakmai felkészületlensége, illetve erkölcsi-etikai viselkedése miatt elhatárolódik Szabó Bálinttól, és a szervezet saját rendezvényein nemkívánatos személynek tekinti. Így nem tette lehetővé azt sem, hogy a budapesti Vajdahunyadvárában részt vegyen a nemzetközi Baromfi Világnap május 13-i ünnepi rendezvényén, illetve a BTT szintén május 13-án megtartott éves tisztújító küldöttgyűlésén.

A politikai ambícióiról is ismert Szabó Bálint viszont több fórumon is úgy nyilatkozott, hogy a két szövetség közgyűlése jogszerű volt, így ő látja el a szervezetek legitim elnöki tisztét. A baromfiágazati 10 százalékos sikerdíjról pedig úgy foglalt állást, hogy soha senkitől nem kért ilyet. Az ellene irányuló feljelentéssel összefüggésben - habár az információink szerint az ügyészséghez névtelenül érkezett - hozzátette, hogy „egy magánszemély ellen viszontfeljelentés kapcsán hamis vád és hatóság félrevezetése miatt büntetőeljárás indult”.

A Likvid Kontroll ügyvezetője egy közelmúltbeli facebookos videóüzenetben a BTT mellett az Agrárminisztériumot is bírálta, illetve fellépett „egyes agrárbárók” ellen, mert szerinte a baromfiágazat helyzetéről nem kívánnak közösen gondolkodni. Külön is kritizálta Bárány Lászlót, a hazai csirkepiacon vezető szerepet betöltő nyírkércsi-kisvárdai Master Good csoport alapító-tulajdonosát, aki a BTT-n belül a Magyar Broilerszövetség elnöki tisztét tölti be. Emellett támadta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is, mivel „a kistermelők ellen hangolja a magyar társadalmat”.

Szabó Bálint a kizárásával zajlott május 13-i budapesti baromfis események után bejelentette, hogy országos demonstrációsorozat - akár fél- és egészpályás útlezárások - megindítását javasolja a vele kapcsolatban álló állattartóknak.

Baromfiágazati szereplők viszont arra figyelmeztetnek, hogy az ügyvezető, illetve a köré csoportosuló termelői kör az illegitimnek tartott és egyre erőszakosabbá váló események nyomán a baromfiágazaton belül elszigetelődhet, amelynek következtében a zavarkeltésben résztvevő gazdák a létfontosságú állami támogatásoktól is eleshetnek.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images