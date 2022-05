Durva árak az ország top vidéki éttermeiben: a havi büdzsé rámehet egy családi vacsorára

Ahogy a tavalyi évben a februári dátum helyett nyáron, idén is később, május16-án rendezték meg a Audi-Dining Guide díjátadó gálát, amelyen többek között a legjobb magyar éttermeket díjazták. Az idei évben a legjobb magyarországi bárokat, valamint a Best of the Best minősítés bevezetésével a többszörösen nyertes vendéglátóhelyeket is kitüntettek. Itt beszámoltunk az éttermekről és a kitüntetettekről:

A 2022-es Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála eredményei:

Az Év Étterme a Rumour by Rácz Jenő lett, a Restaurant Best of The Best díjat a Stand Étterem kapta. Az első alkalommal kiosztott Év Koktélbárja díjat a Black Swan Budapest, a Fenntarthatósági Díjat az őriszentpéteri Pajta nyerte el.

A Pastry Shop Best Of The Best díjat a váci Mihályi Patisserie francia cukrászda kapta, az Év Cukrászteljesítményéért Menyhárt Attila vehetett át díjat, az Év Cukrászdája pedig a Málna The Pastry Shop lett.

Különdíjat kapott a magyar Bocuse d’Or csapat az Év Szakácsteljesítményéért, az Év Ifjú Séftehetsége a budaörsi Rutin fiatal séfje, Pallag Dávid lett, míg a Dining Guide-Audi Életműdíjasa Pintér Katalin.

Az Év Séfje az osztrák származású séflegenda, Wolfgang Puck, aki a tavalyi évben nyitotta meg első európai éttermét Budapesten, ez a Spago by Wolfgang Puck.

Az Év Éttermi Szervize díjat a Déryné vehette át, az Év Borlapjának nyertese a Felix Kitchen & Bar. Az Év Innovatív Konyhája díját a MÁK restaurant kapta, az Év Ígéretes Étterme pedig a Szaletly Vendéglő és Kert lett.

Íme a díjazott vidéki éttermek

1. Platán Gourmet

Az étterem a teljes mezőnyben a második helyet szerezte meg, de a vidéki éttermek közül a dobogó legfelső fokára került fel.

A Platán Udvarház részeként, egy különleges és nem mindennapi kulináris ízélményt kínál a Platán Gourmet étterem Tatán, amelynek lenyűgöző ételkompozícióit, a színes virágos összeállításokkal tarkított ételeit a Michelin-csillagos séf, Pesti István álmodja meg.

Pesti István 2015-ben vette át a tatai Platán étterem konyhájának vezetését azzal a céllal, hogy megmutassa, a vidéki vendéglátás képes olyan minőséget képviselni, amelyre méltán lehetünk büszkék. A séf degusztációs menüsorai és tányérkompozíciói méltán híresek, és sokan úgy vélik, hogy Ő a legszebben tálaló magyar séf.

2020-ban egy nagyobb volumenű fejlesztés következtében, Varró Zoltán designer és csapata tervei alapján, a Platán étterem két részre vált: egy lazább bisztróra és egy újonnan kialakított fine dining étteremre.

Az újonnan kialakított étterem berendezése visszafogott díszletként szolgál a kulináris élményhez, mégis egy karakteres hangulatot teremt. A Gourmet étterem a várárok szintjén található, amit az Udvarház szalonjaival egy hosszú, borospince hangulatú alagút köt össze, ahol egy látványos bortrezor és champagne kínálat díszeleg. A vacsora vendégei a szalonokon és a folyosón végigsétálva jut el a Gourmet étterembe, ahol a látvány kiteljesedik. A vacsora a látványkonyhának köszönhetően interaktív, az ételek valamely részeinek elkészítése és tálalása egyenesen a megvilágított séfasztalokon történik. Vendégeink valóban egy nem mindennapi gasztroszínházra válthatnak jegyet, ahol garantált a gourmet élmény.

A tatai Platán Gourmet Étteremben a 12 fogásos menüsor 51 ezer forint, a nemzetközi borpárosítás hozzá plusz 29 ezer forint, alkoholmentes italokkal viszont "csak" 14 ezer forint. A 10 fogásos menüsor ára pedig 39 ezer + 23 ezer forint a borválogatással.

A feltüntetett árakhoz jön még a 12 százalékos szervízdíj, amit ki kell fizetni a fogyasztás után, aminek az a kétségtelen előnye, hogy a borravaló összegén nem kell sokat gondolkodnia a vendégnek, ebben az esetben ugyanis nem fogadnak el borravalót az éttermek.

2. 42 Restaurant & Bar

Az étterem a teljes mezőnyben a tizedik helyet szerezte meg, de a vidéki éttermek közül a dobogó második fokára került fel.

Az esztergomi 42 Restaurant & Bar elődjének, a Bisztró42 2020-as megnyitását a 2021 év végén egy teljes átalakítás követte, mellyel egy kozmopolita, casual stílusú belső tér, egy modern hangulatú, minőségi éttermi légkör valósult meg. Az étterem gasztronómiai koncepcióját az ismert séf, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-séf pozíciókban.

A 42 Restaurant új konyhai koncepcióját Barna Ádám eddig megismert, jól beazonosítható kézjegyei jellemzik, de a kortárs gondolkodású séf szakítva eddigi regionális szemléletével, egy nagyon szabad, egyedi gasztronómiai elképzelést mutat. Az étterem kínálata az eddigiektől eltérő, teljesen új stílus, a small plates elgondolás mentén építi fel magát. A hazai vidéki kisvárosok éttermi gondolkodásmódjától eltérően, bátor, a kortárs világkonyha népszerű ételeinek egymás mellé rendelésével és esetenként azok fúziójával operál.

Annyi minden történik a világban nap mint nap és minket annyi minden érdekel. Ezért vagyunk folyamatos mozgásban – figyelünk, tapasztalunk, érzékelünk, utazunk, főzünk. Azt mutatjuk meg, hogy mi mit látunk a világból. A kreativitás halála az ismétlődő környezet és a megszokás. Úgy tekintünk a világra, mint egy óriási játszótérre, ami folyamatosan változik, mindig mozog. Ebben a változásban inspirálódunk, felfedezünk és ez kiváltja belőlünk az érzékeny kíváncsiságot. Az így megtapasztalt élményeket építjük be a mindennapokba – így kicsit részünkké válik a világ és ezáltal mi is része leszünk a világnak

- olvasható az étterem hitvallása.

Ízelítő az étlapból:

Az árak forintban értendők, és tartalmazzák a forgalmi adót, továbbá az ételek és italok áraira 12 százalék szervizdíjat számítanak fel.

3. Pajta

A Fenntarthatósági Díjat az őriszentpéteri Pajta nyerte meg, ahol elsősorban az Őrség hagyományos ételeiből és alapanyagaiból kiindulva állítják össze a nem megszokott fogásokat, hozzátéve a modern csúcséttermek szakmai tudását és technológiáját.

Farkas Richárd séf így fogalmaz elhivatottságáról:

Kerti munka, erdő és mező alapanyagainak gyűjtögetése, piacozás, termelőkkel való kapcsolattartás, vendégeknek személyesen szervírozott fogások... A klasszikus helyi ízek modern formában való megjelenítése legalább annyira élvezetes számomra, mint a főzés maga. Hitvallásom legfontosabb alapja a minőség, a regionalitás és a szezonalitás, valamint az, hogy gasztronómia élményt nyújtsunk a vendégeknek. A többi pedig a Pajta tányérjain…

Az “Ösvény” névre keresztelt vacsoraprogram egy térképet jelent, amelyen tizenkét megálló található. Ezt az ösvényt a vendégek a vacsora során végigkövetik, kisebb megállókkal, elágazásokkal, ahol ők dönthetik el, hogy melyik irányba folytatják a “kirándulást”. 12 megálló ára 24 500 forint, borpárosítással + 10 500 forint.

A top 10 + 2 étterem listája

Rumour by Rácz Jenő

Platán Gourmet Étterem

Essência Restaurant - Tiago & Éva

Salt Budapest

Pasztell

Borkonyha Étterem

Babel Budapest

Arany Kaviár

Costes Restaurant

42 Restaurant & Bar

Costes Downtown

Laurel Budapest

