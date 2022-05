Egyre több az ilyen dinnye a hazai boltokban: nincs mese, ehhez hozzá kell szokni

Óriási léptekkel közelítünk a nyár felé, ami egyúttal azt is jelenti, hogy hamarosan itt van a dinnyeszezon, sokak nagy örömére. Aligha lehet jobb dolgot elképzelni egy forró nyári napon annál, hogy egy édes, hideg dinnyeszeletet elfogyasztunk kint a szabadban. Mivel nagy népszerűségnek örvend ez a gyümölcs, nem meglepő, hogy foglalkoztathat minket a kérdés, hogy vajon milyen lesz az idei szezon? Miben változnak a fogyasztói szokások? Mire számíthatnak a magyar vásárlók? Ezeket most mind-mind megtudhatjuk az Agrárszektor cikkéből!

Tudjuk jól példéul, hogy a dinnyéből is több fajta közül választhatunk, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete pedig elárulta azt, hogy milyen dinnyét keresnek leginkább a magyarok:

A termelés nagyban meghatározza a választékot, így már a vetőmag-illetve palántavásárlásnál eldől, hogy milyen dinnyék kerülnek majd adott évben a piacra. Görögdinnyéből ezen felül a helyi vásárlói szokások is befolyásolják, hogy adott helyen mivel találkozunk: például áruházláncokba jellemzően maximum 10 kg-ig kerülhet be görögdinnye, de a piacokon, saját értékesítési helyeken ennél sokkal nagyobb példányokkal is találkozhatunk

- fogalmazott az Egyesület munkatársa.

Mi várható idén?

A sárgadinnye termesztésünk stabil, kiemelten a hazai ellátásra fókuszál. Nagyságrendileg idén is várhatóan 450 hektár területen ültetünk ki sárgadinnyét itthon, több ütemben (fóliasátras termelés, szabadföld, majd ismét fóliasátor), ennek közel 90 %-át a sárga húsú Kantalup típus, a fennmaradó 10 %-ot pedig a zöldhúsú Galia típus, úgynevezett cukordinnye teszi ki. A kiültetések jó ütemben zajlanak, ha az idő is kedvező lesz, május végén, június elején megkezdődhet a fóliás dinnyék betakarítása.

- közölték.

A hazai görögdinnyetermesztés azonban a nemzetközi kereskedelem átalakulását nagyon megérezte.

Az export piacok elvesztésének eredményeként folyamatosan csökken a hazai termőterület. Az ültetések még javában zajlanak, de a szakmai egyeztetések alapján úgy látják, hogy a tavalyihoz képest idén is mintegy 15-20%-os termőterület csökkenésre lehet számítani Magyarországon. Ez azonban egyáltalán nem veszélyezteti a hazai ellátást, sőt, a termelők most is azon dolgoznak, hogy minden olyan hazai regionális ponton, ahol adott a logisztika és megoldott a tárolástechnológia, újra felépítsék a direkt külföldi piacaikat - derült ki.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images