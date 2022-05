Könnyen befürödhetsz, ha most állsz neki: 40-50%-kal drágult a fürdőszoba-felújítás

A felmérések azt mutatják, hogy a kétszámjegyű áremelkedések ellenére 2022-ben sem lankadt a magyarok felújítási kedve. Aki csak teheti, él a 3+3 milliós állami támogatás lehetőségével, még ha ez az összeg hónapról hónapra egyre kevesebb dologra elég is. A Prospecto.hu magyar nyelvű felmérésében részt vevők több mint 83%-a úgy nyilatkozott, hogy tervez idén lakásfelújítást. Elsősorban a vizes helyiségek renoválását vették célba a magyar vásárlók - a konyhájukat a válaszadók 52%-a tervezi felújítani, míg a fürdőszobát 48%-uk. Ezt követően a legtöbben a hálószoba (45%) és a nappali (42%) átalakítását tervezik.

Hiába drága, attól még szükség van rá

Annak ellenére, hogy az építési alapanyagárak váratlan mértékben növekedtek, mégis a legtöbben a lakásfelújításhoz ilyen jellegű vásárlásokat terveznek (76%). Sokan tervezik továbbá bútorokkal (46%) és lakásdekorációkkal (27%) otthonosabbá tenni a házukat. Nem utolsó sorban kiderült az is, hogy a vásárlók milyen büdzsével állnak neki idén a lakásfelújítási terveiknek: a válaszadók 49%-a félmillió forint feletti összeget tervez elkölteni.

Erre számíthat, aki most új fürdőszobára vágyik

Aki még a tavalyi évben nem állt neki a fürdőszoba felújításának vagy a kialakításának, az bizony rosszul járhat hiszen, közölte a HelloVidék megkeresésére a Praktiker is, az elmúlt időszakban mindegy 30-50 százalékkal lettek drágábbak a költségek. Amennyiben a burkolást is számításba vesszük, akkor hozzávetőlegesen a duplájára nőhet a kiadásunk. És akkor még nem beszéltünk a munkadíjak emelkedéséről, és az egyéb költségekről.

A drasztikus építőanyag-drágulás, a 2020 óta megduplázódott vagy megháromszorozódott munkadíj és az öt éve átlagosan 13-14 százalékkal emelkedő rezsióradíj miatt csak kisebb munkálatokat lehet majd megvalósítani a megadott keretekből

– árulta el az Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület elnöke, Wiesinger Raimund is a Világgazdaságnak, aki szerint néhány égetett kerámia termék, így egyes csempegyártmányok ára már most kilőtt, pontosabban kezd elszállni, az egyik nagy gyártó éppen most jelentett be 45-50 százalékos azonnali áremelést.

Egyes termékkörökben már a lélektani határon járnak az árak, és a drágulásnak még nincs vége, több oldalról gyűrűznek be a költségemelő hatások. Jelentős mértékben emelkedett az alapanyagok ára, amivel párhuzamosan a fuvarköltségek is drasztikusan megugrottak.

Mik a legújabb fürdőszoba-trendek? Mire érdemes figyelni a vásárláskor?

2022-ben, ha fürdőszoba dizájnról van szó, hódítanak a természetes anyagok: a márvány, a beton, a megfelelően kezelt fa (akár a bambusz) remek hangulatot teremthet, de a matt felületű hidegburkolatok is a természetes hatást erősítik.

Ma már nem kell feltétlenül plafonig csempézni a falakat, hiszen rengeteg kimondottan vizes helyiségbe ajánlott falfestéket találunk, sőt, akár egy modern, vízálló tapéta is meghatározó elem lehet

-közölte a Praktiker szakembere.

Ami a szanitereket illeti, a légies, könnyített, vékony peremű fajták kerülnek előtérbe, de a bátrabbak választhatnak a szintén divatos szögletesebb formák közül is – a Praktiker tapasztalatai alapján a többség a klasszikus, elegánsabb formákat keresi, a modern megoldásokra is nyitottak vagyunk. A pultra ültetett mosdótál népszerűsége sem múlik, és szintén kedvelt a falra szerelt vécé is – bőséges kínálatot találunk a formavilágot tekintve.

Mosdókagyló árak (online webáruházakban, nagyságrendileg)

Kerámia mosdó:36-100 ezer forint

Ráépíthető mosdókagyló: 32-228 ezer forint

Öntött márvány mosdó: 20-70 ezer

A zuhanyzót vagy a kádat favorizálja a magyar?

A zuhanyzó vagy kád dilemma teljes mértékben személyes preferencia vagy hely kérdése, de ha utóbbi mellett döntünk, a szabadon álló kádak rendkívül stílusosak és remekül támogatják a fürdőszoba relaxáló, feltöltő szerepét. Ha a zuhanyzó mellett tesszük le a voksunkat, a különböző vékonyított zuhanytálcák mellett a walk-in kialakítás is kedvelt

- tudtuk meg a Praktikertől.

Valóban, ha nincs lehetőségünk mindkét megoldásra, érdemes átgondolni a két lehetőség (mármint a zuhanyzó és a kád) előnyeit és hátrányait. Amennyiben erre nem kerül sor időben, az újabb átalakítás felesleges plusz kiadást eredményez, amit jobb elkerülni. Az általunk megkérdezett vizes szakemberek szerint a legfontosabb azt megnézni, hogy mekkora maga a fürdőszoba. Amennyiben tágas, bátran választható kád, sőt, az igazán nagy méretű helyiségek esetén akár választható mindkettő, kád és zuhany is. Ha kicsi a fürdő, akkor nincs mit nagyon mérlegelni, hiszen ebben az esetben csupán a zuhanyzó fér el kényelmesen.

Az sem egyértelmű, melyik megoldás a gazdaságosabb. Ez is életmódtól és helyzettől függő, hiszen egyénenként eltér, hogy ki mennyi időt tölt a zuhany alatt, illetve a kádban. Ugyanígy az sem alap, hogy a kád használatával több vizet használunk el. Másrészt az sem mindegy, hogy kik fordulnak majd meg a zuhanyrózsa alatt. Az idősebbek számára kényelmesebb megoldást jelenthet a zuhanykabin, mely egyszerűen biztonságossá tehető csúszásgátlóval. A kisgyermekek viszont imádnak kádban fürdeni, és sokkal kevésbé preferálják a zuhanyozást.

A zuhanykabinok előnye, hogy szinte bármilyen fürdőszobába beilleszthetőek és gazdaságosabbak, ha nem töltünk a zuhany alatt sok időt. A kényelmes fürdők szerelmeseinek továbbra is a kád az ideális megoldás, ha kellően nagy méretű hozzá a fürdőszoba. Ráadásul bonyolódik a helyzet, hiszen nem elegendő azt eldönteni, hogy kád vagy zuhany, hanem arra is időt kell szánni, hogy a megfelelő funkciókkal ellátott darabok legyenek kiválasztva.

Hihetetlen széles a választék, hiszen választható funkció például a hidromasszázs, az FM rádió, és még telefonálni is lehet fürdés vagy zuhanyzás közben a telefonfogadási lehetőségnek köszönhetően.

Zuhanykabinok előnyei

A zuhanykabinban történő zuhanyozás kényelmes és egyben praktikus is, hisz rövidebb ideig tart, mint kádban fürdőzni. Másik nagy előnyük a kabinoknak, hogy bármilyen kisebb terű fürdőszobában is el tudjuk helyezni: ott is, ahol nincs lehetőség kádat betenni. A káddal való fürdőzéssel szemben a zuhanykabinban történő zuhanyzás idő és energiatakarékos megoldás. Sokféle formájú zuhanykabin kapható, válaszhatunk görgős (toló) ajtósat, vagy akár nyíló ajtóval ellátott modellt is.

Online áruházak árai (nagyságrendekben)

Akril zuhanytálca (íves, szögletes): 30 – 70 ezer forint

Öntött márvány zuhanytálca (íves, szögletes, aszimetrikus): 60- 200 ezer forint

Lemez zuhanytálca: 26-30 ezer forint

zuhanykabinok zuhanytálca nélkül biztonsági üveggel: 70 – 240 ezer Ft

Zuhanykabinok zuhanytálcával: 70 -120 ezer forint

Mélytálcás zuhanykabin: 80-270 ezer forint

Hidromasszázs zuhanykabin: 170- 500 ezer forint

A fürdőkádnak is megvannak a maga előnyei

A ma kapható fürdőkádak is szinte minden igényt kielégítenek, hiszen rengeteg méretben, formában, kivitelben kaphatóak. A fürdőkád nagy előnye, hogy bármilyen alakú helyiségben el tudjuk helyezni. Hátránya, hogy helyigényes, viszont lehet egyszemélyes, de lehet többszemélyes kivitelben is választani. A kád előnye, hogy többféle funkciót is betölthet, hiszen akár fürödhetünk benne, akár alkalmas zuhanyzásra is.

Online áruházak árai (nagyságrendekben)

Egyenes kád: 40-100 ezer

Sarokkád: 100-250 ezer forint

Szabadon álló fürdőkád: 250- 400 ezer forint

Hidromasszázs kád: 600-1.100 ezer forint

Csaptelepek tekintetében miket keresnek leginkább?

Nem vitás, a tökéletes csaptelep kiválasztásánál nem csupán az a mérvadó, hogy esztétikailag milyen (ami persze szintén nem elhanyagolható szempont), de a minőségi követelményeknek is meg kell felelniük, hiszen egy jó csaptelepre nem csupán ránézni jó, de az okos szerkezetek vizet, energiát, s nem mellesleg pénzt is spórolnak. A csaptelepeknél bizony nem az a nyerő, amely pehely súlyú, hiszen a nehezebb kivitelekről elmondható, hogy “van bennük anyag”, s végső soron ezek lesznek azok a szaniterek, amik akár évekig is kitartanak: nem kezd el pár évnyi használat után lötyögni, ereszteni, mozogni – tanácsolta a MOFÉM honlapján.

Amennyiben kínálatunkból az automata nyomógombos vagy a mozgásra reagáló csaptelepeinket választják, a vízfogyasztás 50 százalékát takaríthatják meg, valamint a csaptelepeink beszerelt automatikus víz-stoppal is rendelkeznek. Ez annyit jelent, hogy a folyamatos vízhasználat 5 perces időintervallum után megszakad, így nem kell az elzárással többé törődnie

– írta a MOFÉM.

Ahogy a HEllovidék megtudta, a közepes árkategóriájú és jó minőségű csaptelepek a legnépszerűbbek a Praktiker barkácsáruházak vásárlói körében.

Online áruházak árai (nagyságrendekben)

Zuhanyszett: 30-110 ezer forint

Falba építhető zuhanyszett: 120-180 ezer forint

Zuhanyfej és zuhanyrózsa:3- 135 ezer

Kádtöltő csaptelep: 30-210 ezer forint

Mosdó csaptelep: 37-137 ezer forint

